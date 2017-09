Plan conejo vs gallineros verticales

Publicado el: 24 Septiembre, 2017 Hora:6:15 PM

En la actual Venezuela donde el gobierno pretende insistir en un modelo revolucionario socialista errado y que ha desgraciado la economía del país generando una gran crisis, las “mentes brillantes” del oficialismo han lanzado la idea del Plan Conejo con la excusa de incorporar 2,5 kilos de proteína incluyendo un conejito en las cajas Clap.

Durante los últimos 18 años hemos visto y vivido las consecuencias de unas ideas que no cuajan por la improvisación y los inventos de un gobierno que con sus planteamientos pretende seguir burlándose y humillando a un pueblo con hambre.

El Plan Conejo es otra de las medidas impuestas por un gobierno que pretende controlarlo todo. Sin reconocer el resultado, luego de casi dos décadas es que acabaron con la producción nacional, acabaron con todas aquellas empresas que le metieron mano, pero además nada de lo que crearon para atender al “pueblo” -en lo que a alimentación se refiere- ha funcionado para beneficiar a los venezolanos, por el contrario, esas medidas han generado colas, escasez y decepción entre los ciudadanos.

La lista de estos proyectos fracasados es larga, desde las areperas socialistas, pasando por los mercal, PDVAL, supermercados CASA, etc, que nos han llevado a este estado de pobreza en aumento, a esta hambruna y caos general, en donde los niveles de desnutrición, y sobre todo en lo que es el futuro de un país como lo son los niños, ya sobrepasa el 60%.

Lo real e inocultable es que, lamentablemente, más del 80% de los venezolanos no está comiendo completo, donde 60% de estos buscan medio alimentarse con los desechos de los mercados. En fin, nos han llevado a un nivel de crisis inaguantable.

No hay forma ni manera que este gobierno logre revertir esta situación, por ello urge seguir desenmascarando al régimen y quitarle poder, y la única forma que tenemos los demócratas de avanzar en esta dirección es a través del voto.

Por ello el próximo 15 de octubre debemos proporcionarle una nueva derrota al gobierno en las urnas electorales, donde le ratifiquemos al mundo, no solo que somos mayoría, sino que además cada vez somos más los que rechazamos a este gobierno inepto, dictatorial, indolente, corrupto, ineficiente y hambreador de su pueblo.

No obstante a la debacle, el gobierno tiene aliados en la oposición. Inconscientes o no, pero aliados al fin. Debo recordarle a los huelguistas electorales, que sino fuera por el voto, sino hubiese sido por la derrota que le propinamos al gobierno en las elecciones de la AN, a lo que se sumaron la protesta ciudadanas, con fallecidos, presos y torturados, la ineptitud corrupta no hubiera tenido la necesidad de inventarse la ilegitima Asamblea Nacional Constituyente, y por ende, hoy un número importante de países del mundo no estuvieran apoyándonos.

Omar A. Ávila H.