Saco del baúl las anomalías @lortegadiaz  

Publicado el: 24 Agosto, 2017 Hora:8:27 PM

Por Robert Alvarado

Después de la salida forzosa e inconstitucional de la Fiscal General de la Republica Luisa Ortega Díaz del Ministerio Publico hecha por la ANC, ella junto con su esposo están hoy prófugos de su propia justicia, (https://www.youtube.com/watch?v=pqAYI11bHO4) valga la redundancia, de la justicia implantada por ellos mismos cual negocio familiar por lo demás muy rentable. La señora Ortega ejecutaba cualquier orden dada por la revolución y del otro lado el chino Ferrer, su marío, extorsionador de primera, que cuando un alto magnate tenía un cable pelado, él salía para acomodarlo en buena línea con la revolución detrás de una fundación que no era más que una mampara para asegurarse una contraprestación económica en esas lides. Salieron huyendo en una lancha rumbo a una de las islas del Mar Caribe, (https://www.youtube.com/watch?v=cwfacN7vaxc) como algunos de eso vulgares delincuentes que una vez ellos persiguieron al servicio de la revolución. Hoy todos aquellos que estuvieron a su servicio hablan mal de ella, como si fuese “una chora”, esa es la calificación que le he escuchado a quienes la abandonaron por quedarse del lado de Míster Músculo.

A propósito de todo este berenjenal, en días pasados me informaron algo de la familia Ortega Díaz, resulta que en la vivienda propiedad de Ruger Ortega Díaz, hermano de la señora Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, ubicada en la Calle Campo Elías del Barrio Brisas del Lago, ubicado en Maracay, Estado Aragua, ocurrió un robo en horas de la madrugada, entre las 02:30 y 5:00 am, lo que trajo consigo un procedimiento y despliegue policial nunca antes visto en esa comunidad debido al personaje que fue víctima de un robo donde sustrajeron cosas que difícilmente él pueda justificar el por qué las poseía, si es que en verdad eran de él como aseguró en su denuncia. Como era de esperarse, Roger llamó a su hermana, en el acto comenzaron múltiples allanamientos simultáneos en busca de los culpables del robo, el CICPC comenzó con incontables detenciones de jóvenes y adolescentes, fueron imputados 5 adultos y 1 adolescente, cabe resaltar que dos de los seis detenidos, el adolescente y un adulto, se entregaron voluntariamente en compañía de familiares, el cuerpo policial ingresó a las viviendas de la vecindad en forma violenta, tumbando puertas, golpeando niños, dañando cerraduras, agrediendo física y verbalmente, robando comidas, útiles personales, prendas, entre otras cosas, parecían ellos los delincuentes, sacaron a los muchachos a golpes, sin embargo, en esos hogares no encontraron ni un alfiler que guardara relación con el robo de Euros, Dólares, prendas, especialmente relojes de oros, y muchas cosas de gran valor que tenían esos residentes de avanzada edad en un barrio pobre y peligroso, eso fue lo que declararon ellos como robado, sin indicar cantidad, la magnitud del operativo da cuenta de un monto elevado en divisas extranjeras y otras menudencias como las que salieron por VTV tras el allanamiento (https://www.youtube.com/watch?v=QMR6pDEsoRI) a la residencia de los esposos fugados. ¡Qué cosa más grande! Se lo estarían guardando a la señora Fiscal.

Pero hay más, luego se llevaron a los detenidos al CICPC donde fueron torturados con bolsas para asfixiarlos, patadas, golpes y hasta corriente en todas partes de su cuerpo e incluso hasta en los breakers dentales del adolescente, obligándolo a declarar en contra de todos los demás incriminados, para resolver por la vía rápida el caso, así de simple, por disposición de la señora Luisa Ortega que hoy nos la presentan como una mafiosa y ladrona junto al marío, y vaya que lo son. Conclusión, hundieron a los detenidos, ninguno con responsabilidad en el caso, pero los sabuesos del CICPC estaban presionados a más no poder, al cabo de tres días, cuando fueron presentados en la guillotina judicial de Aragua, en el Tribunal 10 de Control, la titular de ese órgano jurisdiccional, la Juez Lorena Moreno, completamente parcializada, sin tomar en cuenta la defensa, el vicio de las actas policiales, el mal procedimiento del CICPC, la condición de un Enajenado Mental, los dejo privados de libertad, y no conforme con esto los mandó a la Cárcel de Uribana, al Fénix de Uribana en el Estado Lara, para complacencia del Fiscal Nacional Tulio Mendoza, quien días después fue premiado con el Cargo de Fiscal Superior del estado Aragua, y de la Fiscal Yoli Torres, atribuyéndole a estos jóvenes la comisión de los siguientes delitos: 1)PRIVATIVA ILEGITIMA DE LIBERTAD, 2)ROBO AGRAVADO, 3)USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR Y 4) ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR.

Vale destacar, que los jóvenes que hoy están tras las rejas no presentan antecedentes penales y mucho menos son reconocidos en la comunidad por mala conducta ni por ser azotes del barrio como les colocaron en los expedientes instruidos, a los cuales limitaron el pleno acceso dificultando desarrollar la defensa, ya en la Audiencia Preliminar la jueza Lorena Moreno advirtió no admitir pruebas testimoniales ni técnicas, ni forenses a favor de los imputados, burlándose del trabajo de la defensa con un comportamiento bastante irregular de acuerdo a su investidura y con una actitud poco ética y con falta de cordura también admitió llevar a los acusados a un juicio tedioso y lento, ya que el proceso no tendría celeridad. Ya en la Fase de Juicio, cayeron en manos de Iris Araujo Francés, Juez Segundo de Juicio, con una larga estela de condenados ilegalmente por ser o era una aliada de la señora Fiscal Ortega Díaz, la cual asumió los lineamientos y conducta de la jueza anterior, esta vez con una Fiscal, morenita ella, que habría manifestado públicamente en los pasillos del Palacio de Justicia haber sido enviada especialmente a cumplirle esa tarea a su madrina Luisa Ortega Díaz, palabras más palabras menos fue lo que escuche en el cafetín de la entrada.

Después de muchos diferimientos de audiencias, algo que para nada es raro en la guillotina judicial de Aragua, el juicio está virtualmente paralizado debido a la lentitud del proceso, ya va más de un año de este duro y tormentoso proceso para familias humildes y por demás honradas, con un adolescente sometido a juicio a pesar que las pruebas técnicas y testimoniales no lo inculpan y con un Fiscal destituido, Héctor Colmenares, por admitir que el adolescente era inocente, hasta ahí llegó la señora Luisa en este proceso. Este caso se ha denunciado en todas las instancias judiciales, en el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, con la esperanza de poder recibir la ayuda en cuanto a la revisión del caso, supervisión del debido proceso y no se ha obtenido respuesta alguna para este caso que fue producto del uso y abuso de poder por parte de la Fiscal Luisa Ortega Díaz luego de ser ella, en la persona de familiares, presuntamente despojada de divisas y objetos de valor cuya tenencia difícilmente pudiese justificar, por eso particularmente a mí me luce muy mal que ande pidiendo justicia para un pueblo al que ella no pudo o no quiso garantizársela. En estos momentos, los que pagan injustamente un robo al hermano de la Fiscal General que no cometieron están recluidos en el centro Penitenciario de Aragua donde el hacinamiento y las condiciones de vida son precarios, amén de la violencia carcelaria reinante en ese penal. El llamado es el actual Fiscal General de la Republica, Tarek William Saab, para que le meta el ojo a este caso, de cual le dejo el número de los expedientes, CAUSA NRO. 2J-2742-16 y 1JA-1095-16, MP-221586-2016, para que tome cartas en el asunto.

Además, sigo sacando de ese baúl casos (https://www.youtube.com/watch?v=0feKyIta2YI) que la señora Fiscal engavetó en su momento y ahora exhibe haciendo ostensible su negligencia o complicidad en los mismos:

Caso maletín de Antonini Wilson. Caso enriquecimiento ilícito familia presidencial Chávez Frías. Caso fraude Referendo Revocatorio 2004. Caso narcotráfico Waled Makled. Caso violación de DDHH y discriminación política llamada Lista Tascón. Caso fraude elecciones presidenciales 2006, 2012 y el robo al triunfo de Henrique Capriles Radonski en el año 2013 con Nicolás Maduro. Caso fraude electoral Smarmatic. Caso suministro a Cuba de más de cien mil barriles diarios de petróleo sin pago alguno. Caso fraude con leyes orgánicas inconstitucionales. Caso financiación mil millonaria de dólares y euros para partidos socialistas en Latino América y Europa Caso expropiaciones inconstitucionales. Caso asesinato de Fiscal Danilo Anderson. Caso detención de la Juez Maria Lourdes Afiuni. Caso contrabando de combustible. Caso contrabando de oro y petróleo. Caso Masacre de Kennedy. Caso Masacre de Tumeremo. Caso Masacres de OLP. Caso asesinatos en marchas opositoras. Caso fraude constitucional del TSJ para hacer a Nicolás Maduro Presidente. Caso utilización de recursos de PDVSA para cubrir campañas presidenciales. Caso quiebra financiera de PDVSA. Caso fraude deuda externa de PDVSA. Caso fraude cuentas financieras en auditorías de PDVSA. Caso hundimiento Gabarra de Perforación Ocean Pearl involucrados Directiva de PDVSA. Caso fraude en adquisición de ferrys para Conferry. Caso sobreprecio en adquisición de arroz argentino. Caso compras de alimentos y medicinas en Brasil que se pagaron y nunca llegaron. Caso Incendio Torre Este de Parque Central. Caso incendio en Gobernación de Miranda antes de recibir Henrique Capriles Radonski. Caso corrupción en centrales azucareros. Caso robo de Caja de Ahorros de Ex Empleados de PDVSA. Caso sobreprecio en construcción de buques para la Armada en España. Caso sobreprecio en adquisición de autobuses chinos. Caso fraude designación de magistrados exprés. Caso fraude designaciones rectoras del CNE. Caso fraude constituyente 2017. Caso violaciones y torturas a detenidos en manifestaciones en contra del gobierno. Caso violación de garantías constitucionales al usar la justicia militar para juzgar a civiles. Caso narcotráfico sobrinos de pareja presidencial. Caso depósitos mil millonarios de dineros públicos en paraísos fiscales a nombre de personeros del gobierno. Caso corrupción en pólizas de seguro de PDVSA. Caso corrupción en Tesorería Nacional. Caso corrupción Odebrecht en obras como puente del Orinoco, Metro de Caracas, Puente en Lago de Maracaibo. Caso corrupción en construcción de líneas de trenes en todo el país. Caso corrupción de centrales termoeléctricas pagadas pero no construidas. Caso corrupción en adquisición de medicinas y alimentos a dólar controlado de 10 Bsf por dólar y vendidas a dólar libre. Caso denuncia de robo en Cadivi y Cencoex. Caso explosión en Cavim de Maracay. Caso falta de pago a contratistas de PDVSA. Caso falta de pago de pensionados en el exterior. Caso venta fraudulenta de activos de Citgo. Caso de corrupción en bonos soberanos. Caso de narcotráfico internacional en valijas diplomáticas. Caso cedulación y entrega de pasaportes al terrorismo internacional.

Señores y señoras encontré 55 casos, (https://www.youtube.com/watch?v=MM0WHWDWKvs) sin contar las persecuciones y presos políticos que batiría Récord Guinness de violaciones de derechos humanos tan sólo con el caso de un empresario que represento, el del preso político Kamel Salame, (https://www.youtube.com/watch?v=uL97qIidvxw&t=813s) quien se encuentra tras las rejas desde hace más de 10 años porque el Gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia, (https://www.youtube.com/watch?v=CyfX3AQtSk8&t=15s) durante todo ese tiempo le pagó a Luisa Ortega Díaz y a su marío para que lo tuvieron en esa condición sin posibilidad alguna de salir en libertad, algo por lo cual deberá responder. A pesar de todos estos excesos fiscales y maritales, espero que se cumpla la Ley y se retorne al Estado de derecho.

