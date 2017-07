Trabajadores convocan huelga general indefinida a partir del 26 de julio

El secretario general de la Federación de Trabajadores del estado Táchira y alcalde del municipio Torbes, Alberto Maldonado, instó a todos los venezolanos a sumarse a la Huelga General Irreversible convocado por más de 300 sindicatos y gremios de todo el país a partir del próximo miércoles 26 de julio. Aseguró que hoy más que nunca todas las fuerzas sindicales del país se encuentran unidas para lograr condiciones de trabajo dignas y avanzar en la construcción de #LaMejorVzla.

“Queremos convocar a todo el país a que sea protagonista en una huelga general contra el empobrecimiento al que nos tiene sometidos el régimen de Nicolás Maduro. El trabajador vende su fuerza de trabajo para dar comida a su familia, pero a cambio recibe lo equivalente a 32 dólares mensuales contando el ticket de alimentación, un dólar diario que no le alcanza para nada. Aquí las convenciones colectivas quedaron anuladas por el salario mínimo, todo se convirtió sal y agua. Por eso, el movimiento sindical se ha unido con el único fin de movilizar a todos los trabajadores para conquistar el cambio” .

Maldonado señaló que hasta el momento Venezuela no ha visto la verdadera cara dictatorial del régimen de Nicolás Maduro, no obstante, pidió a los venezolanos a no quedarse de brazos cruzados y jugar un papel protagónico en el cambio. “Nosotros no le hemos visto el verdadero rostro a la dictadura, esta semana veremos la persecución y la represión en toda regla. Pero si este es el precio que tenemos que pagar estamos dispuestos a hacerlo. Lo que no podemos hacer es esperar a que venga un mesías a salvarnos, tenemos que tomar cartas en el asunto y recuperar esos 18 años de retraso que tenemos todos los venezolanos”.

La dirigente sindical del sector eléctrico, Norma Torres, reiteró el carácter irreversible de la huelga general convocada por los trabajadores, quienes tienen como único temor no poder llevar comida a sus casas debido a la crisis humanitaria desatada por el régimen de Nicolás Maduro.

“Hago un llamado como madre venezolana, como trabajadora, a todas las mujeres y hombres que tienen la responsabilidad de garantizar a sus hijos un futuro digno. Este régimen opresor nos ha llevado al caos, son la peor tragedia que le ha pasado a Venezuela. Por eso, cada venezolano debe aportar su grano de arena a la lucha por el cambio y tenemos una oportunidad con esta huelga general irreversible. Los trabajadores no tenemos miedo a la opresión de la dictadura, el único miedo que tenemos es no poder llevar el pan a la mesa de nuestras casas. Ya vimos un abreboca de lo que podemos hacer como trabajadores durante el Paro Cívico Nacional y ahora viene la huelga general. Que sepa Nicolás Maduro y Tibisay Lucena, esto sí que es irreversible”.

Por su parte, el dirigente de la Coalición Sindical, Carlos Salazar, anunció que los dirigentes sindicales recorrerán distintos puntos de Venezuela para informar a la clase obrera sobre cómo se llevará a cabo la protesta convocada por los trabajadores. “Las organizaciones del sector público y privado se unirán sin duda alguna a este llamado a Huelga General Irreversible, porque nuestro único miedo es perder nuestro país a manos del régimen de Nicolás Maduro. Una dictadura que ha desbaratado todas las empresas que han tocado, que han hecho que los trabajadores públicos tengan que pensar ya no como mejorar su vida sino cómo sobrevivir. Por eso, nosotros visitaremos Catia, Guarenas, los Altos Mirandinos, todas las regiones del país para informar a los trabajadores sobre esta actividad. Pero que sepa el régimen de Nicolás Maduro que esta huelga será irreversible y llegará hasta el último rincón del país, lo haremos por el futuro que se merece este gran país”.

El secretario de profesionales y técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Iván Freites, calificó la actividad que se inicia el próximo miércoles como un sentimiento nacional que está en todos los venezolanos. Asimismo, destacó que el objetivo de la huelga es hacer valer el mandato que dio el pueblo soberano durante la Consulta Popular del pasado 16 de Julio.

“La Huelga General Indefinida somos los obreros, somos los técnicos, las amas de casa, los estudiantes, los militares, la misma Iglesia. Esto no es una actividad, porque la huelga general es un sentimiento nacional, y a partir de este miércoles comenzaremos la construcción de una nueva Venezuela. La Huelga General Irreversible tiene una obligación con los más de 7.000.000 de venezolanos que nos pronunciamos el domingo 16, porque lo que pedimos los trabajadores son elecciones generales, la restructuración de los poderes y que se ponga fin a ese fraude constituyente.

Finalmente, hizo un llamado para que todos los venezolanos se sumen a la actividad sin miedo puesto que los líderes sindicales han tomado todas las medidas posibles para garantizar la seguridad de todos los trabajadores. “Le hago un llamado a todo el país, nosotros asumimos como sindicalista la conducción de la huelga general y que sepan que estaremos en la calle para proteger a los trabajadores. Pedimos protección a la Organización Internacional del Trabajo, a quiénes le notificamos que se aproxima la huelga general, a la Asamblea Nacional a quienes les entregamos una propuesta de ley para proteger a todos los trabajadores. A partir de este miércoles Venezuela dará un viraje de 180 grados hacia la productividad, hacia el progreso y la calidad de vida que merecen todos los trabajadores venezolanos”.

