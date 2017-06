“No se dejen confundir por la derecha” pidió el gobernador a militares durante acto del 24 de junio

Publicado el: 24 Junio, 2017 Hora:4:04 PM

Desde la plaza Juan Maldonado el gobernador Vielma Mora dirigió un mensaje a los funcionarios militares en el que planteó hipótesis de invasión

El gobernador del estado Táchira José Gregorio Vielma Mora aseguró este sábado a propósito de celebrarse el Día del Ejército venezolano que “estas tropas dentro de los componentes militares ejército, armada, aviación, guardia nacional y tropa policial, están preparados para defender las garantías sociales y cumplir su misión respetando los derechos humanos de los demás”.

Durante la sesión especial del Consejo Legislativo del estado Táchira celebrada en la Plaza Juan Maldonado, el primer mandatario regional agregó que “la derecha está tan equivocada cuando evocan a los libertadores en una franela ridícula y mal hecha con la que se burlan de nuestros próceres, porque para ser libertadores el concepto es ser anti imperialista como lo fueron Simón Bolívar, Rafael Urdaneta y aquel que se arrodilla ante un imperio deja de ser libertador”.

-No se dejen confundir-alertó-. La derecha ha calificado conceptos durante 18 años en Venezuela, un concepto que han querido colocar a nuestro gobierno como régimen, un concepto que quieren colocar a nuestro gobierno es dictadores, un concepto que pretenden dar a nuestro gobierno es criminales, narcotraficantes, en otras palabras lo que ellos hacen lo quieren aplicar a nosotros.

Puede ser que nos coloquen como gobernante a un general norteamericano

El gobernador tachirense al referirse a las elecciones para la ANC previstas para el 31 de julio, señaló que “a la derecha no le conviene esta Constitución, no le conviene la nueva Asamblea Nacional Constituyente porque nos quieren colocar una constitución como hizo el imperio norteamericano cuando se adueñó de Japón en 1945 y le impuso una constitución hecha en los Estados Unidos”.

“Puede ser que dentro de los planes de la derecha el imperio norteamericano diga que ninguno de la derecha está capacitado, no tiene moral, no tiene ética para gobernar a Venezuela ni democráticamente ni de facto y nos coloquen a un general o a un almirante norteamericano. Ellos pretenden hacerlo, pero aquí tenemos soldados rasos, tropa profesional, oficiales de carrera y de jerarquía, pero sobre todo un pueblo unido que no va a permitir ningún tipo de invasión”, dijo.

-Hay quienes han intentado acabar con la patria y no han podido ni podrán-sostuvo-, incentivan colocar nuestro tricolor al revés. Eso es una ofensa a nuestra patria, levantan la bandera con la dirección de intereses extranjeros, hay quienes lo hacen porque están muy bien pagados con dólares americanos. Los Estados Unidos está deseoso de colocarle una estrella más a su bandera y esa estrella es nuestra patria.

“Por qué cambian la bandera? Lo hacen porque quieren borrar nuestra identidad, nuestro patriotismo, no quieren la constituyente porque la misma va a reformar algunos artículos que nos blindaría de algún dominio extranjero, esta Constitución Bolivariana ha sido atacada desde su nacimiento, y nuestros constituyentistas van a proteger no solo al petróleo, sino a minerales que están en nuestra tierra tomando en cuenta que recientes hallazgos nos colocan como reserva mundial de Torium, Coltan, Uranio y recursos hídricos.

Barra honor al mérito

El mandatario regional recibió por parte de la 25 Brigada Mecanizada, la Barra Honor al Mérito, momento donde manifestó: “aquí hay una dama ejemplar que pido sea condecorada el próximo 5 de julio por ser tan valiente y aguerrida como lo es la Teniente Laura Beatriz Cobeña, quien se unió en defensa de la Batería Mecanizada de Morteros en La Grita Municipio Jáuregui.”

Frente al Poder Moral, al Poder Judicial y las autoridades militares – Vielma Mora continúo – “sigan el ejemplo de esta ejemplar mujer que no le importó estar en estado de gestación y portó el uniforme verde oliva que caracteriza al noble y heróico ejército venezolano, así como esta noble dama debemos unirnos todas y todos por nuestra patria, nuestra bandera, nuestra identidad y nuestra constitución para defender con honor, patriotismo e hidalguía a nuestra amada Venezuela y no permitamos que intereses imperiales pretendan someternos”.

Finalmente corroboró el compromiso de patria y el legado del Libertador Simón Bolívar hacia el pueblo soberano, “hoy logramos alcanzar la libertad junto a la moral que cada día enaltecen nuestros soldados”.