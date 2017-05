Poder Moral servil y alcahueta da la espalda al pueblo al avalar elecciones de segundo grado: Gómez

Publicado el: 24 Mayo, 2017 Hora:9:02 PM

La diputada adeca Laidy Gómez repudió el asesinato de jóvenes manifestantes en Barinas.

La diputada a la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Laidy Gómez condenó que “como servil y alcahueta del régimen el Poder Moral chucuto y fracturado, ante la ausencia de la representación del Ministerio Público, se pronunció supeditado a la sentencia 355 del TSJ, que se anunció entre gallos y medianoche el sábado 19 de mayo, para darle legitimidad a la irregularidad de llevar elecciones de segundo grado y así darle la espalda al pueblo al vulnerar el voto directo, universal y secreto que está previsto mediante el REP”.

Lamentó la parlamentaria tal “arbitrariedad” y expuso que: “La institucionalidad del Poder Público para aquellos revolucionarios que se llenan la “bocota” diciendo que la Constituyente planteada por Nicolás Maduro es un exceso de institucionalidad, les decimos que la institucionalidad de este poder está fracturada, quebrantada, viciada y contaminada por personeros gubernamentales alcahuetes uno del otro”.

– Primero un poder espera que el TSJ se pronuncie y luego los otros esperan cómo diseñar la mentira la verborrea para decirle al pueblo venezolano que serán legitimas unas elecciones de segundo grado, donde el gobierno escogerá quiénes serán los representantes comunales y el destino del país. Esto es una flagrante violación a la Constitución y a la institución del voto universal, directo y secreto— alegó Gómez.

“La evidencia que se dejó ayer es que la Defensoría del Pueblo, la Contraloría de la República y el TSJ no hacen más que un complot delincuencial para poder mantener a través de la fuerza pública, de la mentira, la irregularidad, la trampa y la flagrancia irregular, a alguien que no está en consonancia con la Carta Magna, como lo es el señor Nicolás Maduro”, aseguró la diputada adeca.

Por ende, acentuó, “los sectores políticos, parlamentarios que representan la unidad y la oposición venezolana no avalaremos bajo ninguna circunstancia alcahuetería alguna respecto al tema, porque estamos luchando para recuperar la institucionalidad perdida, el respeto al voto universal, directo y secreto que no puede desaparecer de la historia constitucional venezolana y que no podemos desvirtuar a través de ninguna acción política pues es la única garantía de las sociedades para poder desarrollarse en Democracia”.

“Aunque el gobierno de Nicolás Maduro pretenda imponer el comunismo, la dictadura en el ejercicio de hecho, en el ejercicio del derecho todavía la Constitución de Venezuela plasma un estado democrático de derecho y de justicia. Por eso, no abandonaremos la lucha para defender las instituciones democráticas”, recalcó.

Adelantó que elevarán planteamientos respecto esta situación en la AN y recalcó que: “Aunque el gobierno diga que le sabe a cacho la comunidad internacional se seguirán llevando los planteamientos a las instancias porque si bien es cierto no nos resolverá los problemas sí tipificará de delincuentes a quienes se mantienen en este gobierno que vulnera la Carta Magna y, eso, acarreará afectaciones binacionales”. Además, advirtió que “poder económico lo podrán tener con todo el dinero que le han usurpado a la Nación, pero el poder político lo tiene el pueblo y nosotros estamos de su lado”.

“Repudiamos acción mercenaria de la Fanb en Barinas”

Con respecto a los hechos de Barinas, la legisladora Laidy Gómez repudió lo que denominó una “acción gubernamental mercenaria, vil, arbitraria, desmedida, despiadada que se acelera con la indignación de un pueblo que está dispuesto a salir a la calle a arriesgar su vida por un cambio”. “Lo ocurrido en Barinas ratifica que la Fuerza Armada no vela por la soberanía del pueblo porque no es nada normal que un país democrático de justicia y derecho se asesine a cinco personas en un día simplemente por salir a decir que no están de acuerdo con el gobierno”, subrayó.

Llamó a los jóvenes que se mantienen en resistencia a que “esa resistencia y lucha deben ser conscientes, porque cuando este país cambie y volvamos a tener una sociedad de justicia apegada al derecho ellos serán los primeros que disfrutarán de ese país próspero por el cual estamos luchando”.