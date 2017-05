Abogados tachirenses protestaron contra fraude constitucional

Publicado el: 24 Mayo, 2017 Hora:8:57 PM

El presidente del Colegio de Abogados del Táchira, Henry Flores, la secretaria Daniela Márquez juntos a otros litigantes entregaron un documento en la Fiscalía.

La marcha que llegó a la sede de la Fiscalía del estado Táchira, fue convocada por la directiva del Colegio de Abogados del estado Táchira y los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, quienes consignaron un documento ante ese órgano de justicia denunciando las violaciones a la Constitución Nacional por parte del régimen y el golpe de estado continuado que se pretende perpetrar con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente sectorial.

La alcaldesa Patricia Gutiérrez de Ceballos, marchó juntos a los abogados y sociedad civil, asegurando que desde el Táchira, estado que ha mantenido resistencia no violenta, desobediencia cívica, como lo establece el artículo 350 de la Constitución, ejerciendo así plenamente sus derechos ciudadanos.

Al ser consultado sobre el anuncio efectuado por la presidente del CNE, respondió la alcaldesa Gutiérrez lo siguiente: “decimos a todos los venezolanos que lo ocurrido en el día de ayer, cuando la rectora del Consejo Nacional electoral -CNE- Tibisay Lucena se pronunció en cadena nacional, es lo más maravilloso que nos haya podido ocurrir a los Venezolanos en la historia de los tiempos finales de esta dictadura.

Dijo la primera autoridad civil de municipio, que el mismo CNE ha pautado ocho semanas; asevero que el mismo CNE ha decretado la fecha del fin de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, y los venezolanos tienen estas 8 semanas para ejercer plenamente​ ​el artículo 350 de la Constitución Nacional.

“Los venezolanos estamos en desobediencia civil, porque es un deber y un derecho legítimo,permanecer bajo la resistencia no violenta, organizados, con disciplina en la calle, para lograr la restitución del hilo democrático y constitucional que hoy es desconocido por el Tribunal Supremo de Justicia –TSJ- golpista y también es desconocido por el CNE golpista, organismo que ha convocado al fraude de la constituyente sin la consulta del pueblo venezolano”,afirmó la alcaldesa.

Asimismo manifestó la jefe de gobierno capitalina que la rectora del CNE, Tibisay Lucena “lamentablemente pisó la línea y dejó de estar dentro de la Constitución al convocar ese fraude constituyente, por lo cual formalmente la ciudadanía se organiza dentro de lo que establece el artículo 350 de la carta magna, “nos declaramos en desobediencia civil, desconocemos al CNE que le ha dado un golpe de estado a nuestra constitución”.

Día 54 de resistencia no violenta

Patricia Gutiérrez de Ceballos recalcó que van 54 días (al miércoles) de resistencia no violenta y así se seguirá durante 8 semanas más, hasta lograr salir la dictadura en Venezuela; aprovechó la oportunidad para reafirmar que la resistencia a la que se llama, es la misma de todos estos 54 días, resistir para la defensa,jamás para atacar, resistir para señalar, reseñar, grabar y denunciar a quienes vienen a reprimir brutalmente, ellos, quienes han asesinado a los jóvenes luchadores venezolanos, ante el ministerio público.

Hizo un llamado la alcaldesa para que los venezolanos continúen resistiendo mediante acciones de calle, convocó a que estas acciones se eleven un escalón más en lo que ha sido esa lucha cívica y pacífica, convocando a realizaracciones mucho más contundentes, dentro del marco de la Constitución Nacional, a anunciarse en los próximos días a través de la dirigencia de la unidad a nivel nacional.

Explicó Gutiérrez que el CNE lo que está convocando es el desconocimiento de este organismo que ha admitido una constituyente sin las bases comiciales de 1999, sin consultarle a los venezolanos si quieren o no, una constituyente, violando toda norma establecida.

“Los venezolanos, el pueblo, todos los ciudadanos en el ejercicio de la desobediencia civil,vamos a organizar una consulta pública, donde designaremos en los próximos días quienes serán nuestras juntas electorales regionales, nuestra junta nacional electoral y así les consultaremos a los venezolanos, tal como se debe de hacer, sí quieren o no la salida de Nicolás Maduro este 2017 y si quieren o no que se convoque esa constituyente para para cumplir con lo que está establecido en nuestra constitución y si el CNE y el régimen no nos dejan hacer esta consulta pues igual seguimos en desobediencia civil”.

Enfatizó Patricia Gutiérrez de Ceballos que este régimen tiene sus días contados y agradeció a quien haya asesorado a Tibisay Lucena, por cuanto le puso fecha al fin de la dictadura en Venezuela y por tanto será a finales de julio 2017, cuando los venezolanos triunfen en la calle y en resistencia pacífica al sacar al dictador de Miraflores.