¡Arriba los valientes! ¡Que viva Venezuela!

Publicado el: 24 Abril, 2017 Hora:1:22 PM

Dip. Omar Ávila

Los venezolanos seguiremos en las calles, porque no hay “Plan Zamora 200” que detenga a un pueblo que está reclamando a gritos un cambio, un pueblo que está decidido a cambiar a este gobierno al costo que sea, porque realmente ya nos han robado todo: seguridad, salud, alimentos, calidad de vida.

El método estrictamente fascista, de apoyarse en bandas paramilitares, no ha servido para disuadir una sociedad hastiada y desesperada de tanta y corrupta ineptitud. Los venezolanos ni somos cubanos, ni nos asustan el régimen y sus malandros institucionalizados por un gobierno absolutamente ilegitimado.

Ya no sólo le han dado “luz verde” a esas bandas estructuradas de delincuentes; sino que las han convertido en el aparato de la represión a las protestas ciudadanas. No obstante, los acontecimientos de las últimas horas, le han aleccionado al gobierno, en especial a los mandos de la Guardia NacionalBolivariana, que con el mal no se negocia; menos se establecen alianzas estratégicas.

Mientras, la ciudadanía continúa firme en su objetivo de resistencia activa, para recuperar nuestra forma de vivir, evolucionar y modernizar nuestra sociedad; esto es ya un proceso espontáneo, avanzado e irreversible que no lo para nadie. Ya no se trata de la MUD, es el pueblo que lo está exigiendo porque se cansó de tanta burla por parte de los gobernantes.

Por ello hemos visto en los últimos días de protestas, desde una señora plantarse frente a la ballena, pasando por un joven desnudo frente a esta o la mujer embarazada con su mascara antigas, “echar pa’ lante” a pesar de estar exponiendo la vida de una criatura, o asegurándole un mejor país.

Todo esto ocurre en medio de la peor crisis económica, política, social y moral que hayamos vivido los venezolanos, producto de un gobierno incapaz e indolente que nos está matando bien sea por la inseguridad, la escasez de alimentos o el desabastecimiento de medicinas, pero es que además los ciudadanos seguiremos protestando de manera pacífica, constitucional y democrática, por nuestros derechos y marchando con nuestro fúsil, que es el tricolor patrio, para exigir que se cumpla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y así poder expresarnos con la única arma que tenemos los demócratas, como lo es: la protesta pacífica y el voto.

Desde Unidad Visión Venezuela lo hemos dicho y en lo personal lo ratifico, en rechazar cualquier acto de violencia –venga de donde venga-, actos vandálicos y/o cualquier atajo o camino que esté fuera de la Constitución.

De igual manera seguiremos luchando junto a los millones de venezolanos que desean un mejor país, lleno de oportunidades para todos, sin distinción política, credo ni religión; juntos a quienes de verdad aman a esta tierra tan golpeada en los últimos años y dividida por tanto resentimiento inútil que han querido establecer quienes hoy se encuentran más millonarios que nunca a costa del hambre de la mayoría; de quienes han pretendido gobernar en nombre de “los pobres”, cuando este sector ha sido el más humillado por quienes se jactan de llamarse “Socialistas”. Seguiremos al frente para levantar a este país que en su lucha ha demostrado que tiene potencial humano para seguir adelante. ¡Arriba los valientes! ¡Que viva Venezuela!

@omaravila2010