El siniestro “Driver” Aponte Aponte

Publicado el: 24 Marzo, 2017 Hora:12:46 PM

Por Robert Alvarado

“Sueño con el día en que el bien derrotado vencerá al mal triunfante” Martin Luther King

Muchos quisieran tener la dicha de Aponte Aponte, salir del país para despejarse. Así de cínico, el ex Magistrado, panita y corruña de Walid Makled, comenzó una entrevista que le realizaron el 19-04-2012 en Miami, (https://www.youtube.com/watch?v=gNI4NhfBAig) a pocos días de haber picado caucho, evadiendo la justicia que el mismo envileció, y ahora, por extraño que parezca, unos no pueden conciliar el sueño viéndose en ese espejo y otros pensando que el pobre está realizando labores indignas de él, habrase visto mayor ingenuidad, permitirse tener consideración con uno de los seres que más daño ha causado a la administración de justicia en Venezuela, como lo hacen en este momento sus herederos en la Sala Penal del TSJ, considero que ser Driver es como mucho para él, Aponte Aponte debería estar limpiando cloacas, sumideros, vertederos, letrinas, sépticos, porque es ahí donde está su esencia.

Luego de haber manipulado la Justicia en Venezuela, de aceptar que es posible comprar la justicia en este país, de favorecer a narcotraficantes con credenciales o sentencias y sacrificar vidas siguiendo órdenes emanadas de la Presidencia de la República, en complicidad con Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, y Luisa Estela Morales, ex Presidenta del TSJ, considerando junto a ellas “un favor” manipular causas penales; ahora aparece decadente de una manera conveniente para establecer analogías interpretativas de la descomposición del Sistema Judicial venezolano, en el cual, sin importar el estatus de los funcionarios, la lealtad al proceso se confunde con usufructo alimentado por las más diversas prácticas de acoso y extorsión.

Dijo en ese entonces el ex Magistrado, “yo fui vilmente traicionado. Fui vilmente humillado. Fui vilmente manipulado”, con el mismo dejo de deshonestidad de los magistrados del TSJ, jueces y fiscales que se regodean amañando los casos de presos políticos, y que tal vez como él, repetirán aquello de haber sido manipulados cuando en verdad, como perritos falderos, asumen el rol de esbirros del cual hizo alarde Aponte Aponte desde la Fiscalía Militar y la Sala Penal del TSJ para terminar como lo hemos visto por estos días, inspirando lástima, por haber desnaturalizado su condición de ser humano en función de un cargo donde fue medido “con la misma vara y el mismo metro” que el empleaba, sin contemplaciones, así como desterró a Kamel Salame de la jurisdicción natural donde le correspondía ser juzgado (http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/julio/322-7709-2009-R09-229.HTML), haciéndolo víctima propiciatoria en la guillotina judicial de Aragua, para complacencia del Gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia, como parte de una negociación que se habría efectuado por intermedio de la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz y su pupilo Jesús José Capote.

Son hechos, no suposiciones, en torno a un proceder inaudito y censurable, cuyo fin o destino pareciera ser el mismo que hemos visto reflejado en el otrora todopoderoso Presidente de la Sala Penal, quien consideró un “hecho traumático” el que sus camaradas le dieran la espalda luego de sacar mucho provecho en las mieles del poder. Que habremos de decir entonces, de las decenas de presos políticos lanzados a las jaurías judiciales, sujetos a veredictos sin cabida para sus argumentos, condenados con sentencias que vienen por un tubo desde el Ejecutivo Nacional, luego de recibir una llamada para escuchar la consabida “orden de arriba”, que de no cumplirse acarrea la remoción del cargo, y es sabido, la mayor de las veces el portador de esas órdenes era quien hoy es un “Driver”, reflejando con ello que nunca ha dejado de ser un lleva y trae, “una persona que va y viene con chismes”, porque el contenido de sus sentencias o instrucciones desfavorables a muchos venezolanos tienen como sustento precisamente eso, chismes o cuentos de camino, como el que inventó él con Néstor y Julio León Heredia, secundados por los fiscales Jesús José Capote, Jimmy Goité, Belkys Puertas y Esau Alba Morales para incriminar a Kamel Salame como narcotraficante.

También se le escuchó decir, “Verme señalado en algo que yo ni remotamente había actuado, me obligó prácticamente a despejarme, a ver otro ambiente, a ordenar mis ideas”, el TSJ, tan dado a dictar sentencias inconcebibles por estos días, debería sentar jurisprudencia patria con tan sabias palabras y así beneficiar a los presos políticos que el régimen está asfixiando en el sistema plus cuan perfecto de Iris así como en los tétricos calabozos del Sebin, para que se despejen, vean otro ambiente y ordenen sus ideas, por vivir en circunstancias que exceden la capacidad de entendimiento de cualquier ser humano, a no ser que se tenga la desfachatez de un Larry Daboe para negar la existencia de presos políticos en Venezuela, como lo hizo este miércoles 22 de marzo de 2017 en el 161° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH – https://elpitazo.com/politica/larry-devoe-venezuela-no-presos-politicos/), diciendo que “Las personas privadas de libertad en Venezuela lo están por su participación en actos tipificados como delitos”, cualquier parecido con lo que decía Aponte Aponte en sus tiempos de gloria no es mera coincidencia, en esencia vienen siendo el mismo prototipo de funcionario dúctil, ruin y utilitario.

Ese talante siniestro exhibido ostensiblemente por Aponte Aponte desde su olimpo en el TSJ, no debe, bajo ningún concepto, dar paso a otro tipo de consideración en torno a su persona, en razón de verse disminuido y hasta inerme en una fotografía que pareciera el presagio de lo que espera a quienes como los juzgadores Marjorie Calderón Guerrero de Viamonte, Juan Luis Ibarra Verenzuela, Francisco Coggiola Medina, Alfredo Germán Baptista Oviedo, Domingo Antonio Durán Moreno, Fabiola Colmenarez, María Alejandra Silva, Francisco Ramón Motta, Julio Urdaneta, Iris Araujo Francés, Mary Carmen Amarista, Luisa Ortega Díaz, Turcy Simancas, Sonia Busznego, Haifa Aissami Madah, Roberto Acosta Garrido, Luis Verde Coronado, Cedrys Palencia y Yajaira Calderine se hicieron inefables en el estado Aragua bajo su manto protector, emulando con creces la insidia con la que sólo es posible atentar contra la vida de otros seres humanos con la falta de probidad y de autonomía en el ejercicio de sus funciones, evidenciando con ello un entorno judicial que en nada ha perdido la capacidad inquisitiva y lacerante que heredó del “Driver”. No por su desventura actual se nos debe olvidar las tropelías que persisten en el Sistema Judicial por obra y gracia suya.

Cualquier información o sugerencia por mis direcciones electrónicas robertveraz@hotmail.com robertveraz@gmail.comgrsndz628@gmail.com grsndz629@gmail.com o bien por mí teléfono 0414-071-6704 y asimismo pueden leer esta columna y otras cosas más por la señal en vivo de RCTV INTERNACIONAL en mí página Web:www.robertveraz.galeon.com ahora mi columna se traduce en Inglés http://robertveraz.galeon.com/aficiones2595740.html y sigan mis comentarios y opiniones por @robertveraz en twitter ¡Hasta la próxima semana, Dios los bendiga!