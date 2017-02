Protesta por gastos del gobierno en Carnavales promovió Primero Justicia

Publicado el: 24 febrero, 2017 Hora:2:23 PM

Los dirigentes de Primero Justicia protestaron frente a la empresa Expresos Mérida de San Cristóbal

“Carnavales de hambre es lo que le espera al pueblo venezolano en este asueto de 2017”. Así lo aseveró la concejal y secretaria regional de Justicia Familiar de la tolda aurinegra, Yosmar González, acompañada del diputado de la Asamblea Nacional, Eduardo Marín, y un grupo de militantes de Primero Justicia, quienes tomaron las instalaciones del Terminal de Pasajeros “Genaro Méndez”, para exigir “Elecciones ya” como una forma pacífica para salir de un Gobierno que ha hambreado al pueblo venezolano.

-Es imposible que el presidente de la República, ante la grave crisis económica, política y social que estamos viviendo los venezolanos, donde a las familias no les alcanza el suelo para comprar alimentos, haya destinado 695 millones de bolívares para un festival en la ciudad de Caracas. Esto no se comprende en un país donde todos los días fallecen personas por falta de medicamentos, de alimentos, los enfermos de cáncer no tienen quimioterapia y de hecho, mientras Maduro celebra carnavales, Venezuela es el país con mayor muerte de niños por cáncer en Latinoamérica-, resaltó.

La dirigente regional de Primero Justicia resaltó que en tres años los índices de pobreza en el país prácticamente se duplicaron, pues mientras en el 2014 eran de 48%, este año se calcula en 82%, con un 52% de las familias venezolanas viviendo en pobreza extrema y 9,6 millones de personas -casi un tercio de la población- que apenas ingieren dos o menos comidas al día.

En este sentido, la edil repudió que el Gobierno “invierta” los recursos de todos los venezolanos en las fiestas de unos ‘carnavales felices’, mientras el pueblo pasa hambre y miseria, y hasta muera de inanición porque ni en la basura encuentran qué comer, entendiendo que nueve de cada diez familias afirma que sus ingresos son insuficientes para comprar alimentos, porque la canasta básica ya en el 2016 se costeaba con 18 salarios mínimos.

– Los programas oficiales solo benefician al 28 por ciento de la población. Y la pregunta es ¿a dónde van entonces el resto de los recursos provenientes de la recaudación tributaria y el excedente petrolero? Porque el resto solo ve cómo la canasta básica aumentó 433,9% en 2016, por lo que una familia necesita 24.786 bolívares diarios para cubrir esta canasta básica. Y los pronósticos no son nada alentadores, por cuanto el Fondo Monetario Internacional ha manifestado públicamente que mientras en 2016 la inflación estimada fue de 475%, este año para Venezuela se espera 1.660% de inflación-, aseguró.

En resumen, la dirigente de la tolda aurinegra afirmó que estamos ante un Gobierno que solo quiere “disfrazar la crisis” con celebraciones y burlas descaradas en cadena nacional, ante “un pueblo que tiene hambre y muere de necesidad o víctima de la violencia al habernos convertido en el segundo país más violento del mundo por tener una tasa de homicidios de 53,7 por cada 100.000 habitantes”.

– Es gravísima la disociación del Gobierno nacional con la realidad que padece el pueblo venezolano. La única salida que tenemos frente a esta grave crisis es la electoral. Un cambio de gobierno democrático es lo único que infundirá confianza a los venezolanos, a la comunidad internacional, a los inversionistas, para lograr que la gente que se ha ido del país regrese y garantizarle futuro a nuestras familias-, subrayó.