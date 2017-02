Carta a @realDonaldTrump

Publicado el: 24 febrero, 2017 Hora:2:18 PM

Por Robert Alvarado

“Cuando los gobiernos temen a la gente, hay libertad. Cuando la gente teme al gobierno, hay tiranía” Thomas Jefferson

Estimado Donald, a secas, así como te llamaba tu señora madre Mary Anne Trump, y conociendo que eres poco dado a convencionalismos, que detestas las formalidades, iré directo al grano contigo, más ahora que tu tiempo es valiosísimo como Presidente del coloso del norte.

Venezuela no es lo que parece, los venezolanos tampoco, en nuestra candidez y generosidad fuimos llevados a la crisis que estamos viviendo por bandidos que hoy pretenden ponerte un peine mostrando disposición de pisar suelo gringo para responder por sus atrocidades, lejos de resignarnos, ese cinismo nos anima a esperar tiempos mejores convencidos que el desenlace de los acontecimientos nos pondrá en el rumbo definitivo para salir del régimen narcotraficante y corrupto que nos gobierno, y es ahí, donde tú, Donald, puedes tener un papel estelar, de esos que tanto te gustan y que dan mucho raiting, a niveles insospechados, más de los alcanzados por Alnord en El Aprendiz, a quien criticaste por no levantar vuelo, eso espero que tú hagas en el Caso Venezuela como Presidente de los Estados Unidos de América.

Sé que la cosa no es fácil, por aquello de la autodeterminación de los pueblos, pero sabiendo que nuestra orientación gubernamental viene de las Antillas, de los mejores nuevos amigos de Obama, celebró las sanciones impuestas al Vicepresidente y espero que no todo quede allí, por más que sea una estocada magistral a la sucesión, existiendo números expedientes contra facinerosos del régimen deberían producirse las acciones que tanto pide Marcos Rubio. Pero como esto pudiese ser interpretado como animadversión de mi parte hacia quienes públicamente te han hecho saber que no le deben ni le temen a la justicia americana, evidenciando el uso de recursos financieros de origen desconocido y pidiendo para sí garantías y derechos que a diario le niegan a los presos políticos, también te pido Donald que le metas presión a los organismos internacionales para que tomen una actitud más enérgica contra los degenerados que nos gobiernan, empezando por la OEA, pídele a Luis Almagro que deje la lloradera por su viaje frustrado a La Habana y que aplique la Carta Democrática de una vez, porque eso de endurecimiento del informe nos huele más bien a más tiempo comprado por el régimen.

Donald, en suelo americano tienes a tu disposición muchos venezolanos colaboracionistas de este régimen, sabemos que en el fondo lo que buscan es salvar su pellejo, así como otros que andan escondiéndose en tus propias narices, perdón por los lados de Miami, arremete contra ellos al estilo del Comando Antigolpe y te sorprenderás de los resultados, porque, a decir verdad, son unos cobardes, como todos los que nos gobiernan o aplican la justicia del horror, envalentonados mientras están en el gobierno, pero como Eladio Aponte Aponte o Franklin Nieves, lloran como niños cuando se ven desguarnecidos, una triste historia que nos avergüenza en la persona de numerosos testigos protegidos venezolanos, que con un sentido de oportunismo, pero más por culillo asumen esa condición. Lo de “culillo” tal vez no lo entiendas en toda la extensión de la palabra, ellos sabrán explicártelo mejor de lo que pudiese hacerlo yo a través de estar cortas líneas

Donald, no se trata de uno de tus roses personales con la ex Miss Universo Alicia Machado, quien errática como es ella apoyó a Hillary Clinton, se trata de confrontar a unos erráticos de talla mayor que han aprendido a proyectar sus desmanes en gente como tú, de tal manera que si no actúas decidida y contundentemente en contra de ellos el malo vas a terminar siendo tú, y vaya que encuadras en esa tipología chavista que los hace vociferar pestes en contra de cuanto gringo les viene en gana, como tu Encargado de Negocios aquí, quien fue vapuleado por nuestra inefable Canciller a propósito de las sanciones al Vicepresidente. Ojo e garza, decimos aquí en el llano Donald, allá se diría ojo e Águila con estos pillos, si te duermes en los laureles seguirán inundándote las calles de estupefacientes y tus bancos de activos financieros para gozar de la gran vida incluso en suelo americano.

Donald, para finalizar te pido encarecidamente que no dejes de responderme, pero no como Barack Obama le respondió a Pablo Medina (https://t.co/8lXdmwAqeB). Una contestación para muchos venezolanos muy neutral en referente a la crisis del país. Este humilde venezolano que te escribe no ha querido ofenderte tuteándote, al contrario, he querido hacer honor a tu soltura característica, eso sí, respetando ante todo que eres el nuevo presidente electo de los Estados Unidos de América, y lo hago preocupado por este lindo y grandioso país, Venezuela, y espero que te intereses en lo que te digo en estas líneas, no tanto por el bien nuestro sino por el bienestar de tu gente, más vulnerables que nosotros a los desmanes de nuestros actuales gobernantes.

Cualquier información o sugerencia por mis direcciones electrónicas robertveraz@hotmail.com robertveraz@gmail.comgrsndz628@gmail.com grsndz629@gmail.com o bien por mí teléfono 0414-071-6704 y asimismo pueden leer esta columna y otras cosas más por la señal en vivo de RCTV INTERNACIONAL en mí página Web:www.robertveraz.galeon.com ahora mi columna se traduce en Inglés http://robertveraz.galeon.com/aficiones2595740.html y sigan mis comentarios y opiniones por @robertveraz en twitter ¡Hasta la próxima semana, Dios los bendiga!