“MUD sigue equivocada en la estrategia”, afirma dirigente de PJ

Publicado el: 24 enero, 2017 Hora:1:34 PM

Jesús "Goyo" Corona, secretario político de Primero Justicia.

Para el secretario Político del partido Primero Justicia en el estado Táchira, Jesús “Goyo” Corona, los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática –MUD-, incluido el suyo, siguen equivocados en su estrategia y considera que “para resolver el problema país se requiere de protestas masivas y actividades de calle, no de reuniones de tres o cuatro que no dejarían nada”.

Insistió en que “es necesario redireccionar con urgencia la manera en que se está enfrentando la crisis país, pues destacó que no es solo responderle con palabrerías al Gobierno lo que hace, sino actuar en consecuencia a eso”.

“Alertamos a los dirigentes de la MUD nacional y regional, porque el lunes 23 de enero el pueblo nos dio una demostración de que nosotros tenemos la responsabilidad de redireccionar la lucha. Estamos equivocándonos en la estrategia y nosotros no podemos seguir cometiendo errores. Venezuela no puede esperar, el hambre no puede esperar, la salud y la inseguridad no pueden esperar más. El alto costo de la vida y la salida inmediata de los corruptos no pueden esperar más”, expresó.

En nombre de la juventud de la tolda aurinegra manifestó que han sido precisamente los jóvenes del país los que han estado a la cabeza, exponiendo sus vidas en la lucha, en una nación donde el Gobierno les cierra las puertas para trabajar una vez egresan de las universidades, no quedando otra opción que emigrar a países hermanos buscando un futuro.

“Es hora de darle un viraje a la situación económica, política y social que vive Venezuela. Tenemos que entender que esta no es una lucha de la MUD contra el Gobierno, esta lucha es de un pueblo desesperado contra una cúpula de corruptos. Tenemos que entender que el problema lo solucionamos 30 millones en la calle, activos, con protestas masivas, que el Gobierno las sienta, que el Gobierno vea que estamos decididos a rescatar el hilo constitucional, la democracia”.

Corona los exhortó a no olvidarse de todos los presos políticos, menos de los del Táchira, quienes se están acabando en las cárceles del país, al ser frontales ante lo que ocurre. Destacó que aunque él está en la Mesa de la Unidad, no dejará de hacer autocríticas para que la dirigencia política esté a la altura de lo que requiere la sociedad.

“Si en la MUD no están a la altura histórica que amerita nuestro país, es necesario que sean conscientes con la situación que vive Venezuela y den un paso al costado, dándole la oportunidad a hombres y mujeres que si están decididos, que están preparados parta tomar decisiones correctas en estos momentos tan difíciles que vive Venezuela. Le exigimos a todos los dirigentes de los partidos políticos a que se sienten y planteen una estrategia adecuada porque Venezuela no puede esperar más”, resaltó el dirigente de PJ.