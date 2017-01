Denuncian que a Vielma Mora la seguridad no le interesa porque “por hay negocio”

Publicado el: 24 enero, 2017 Hora:1:43 PM

Dip. Eduardo Marín, dirigente regional de PJ.

“Este señor vive en una burbuja con carros blindados y escoltas, solo de ese modo se puede desestimar la inseguridad a la que son sometidos los tachirenses”, así refutó el diputado a la Asamblea Nacional, Eduardo Marín lo dicho por el gobernador del estado Táchira respecto a las cifras de seguridad en el estado Táchira entregadas en un balance ante los medios de comunicación.

Marín precisó que durante la gestión Vielma Mora, los representantes de su gabinete se han dedicado a eliminar las cifras reales, “y tal y como lo reconoció ayer él mismo, la seguridad ha quedado en manos de los mismos ciudadanos que al no tener fuerzas de seguridad que inspiren confianza prefieren vivir en un resguardo que se parece más a un toque de queda”.

Así mismo, el parlamentario aseguró que el descuido en materia de seguridad al Táchira se debe a que no hay un negocio de por medio que atraiga, al primer mandatario regional. “Vielma Mora no se ha ocupado de otra cosa que no sean negocios y por supuesto, como no ha visto un negocio en el tema de la seguridad lo deja de lado, pero esto no es un juego se trata de la vida de personas que deben tener garantizados sus derechos, pero ya sabemos que usted y el Gobierno que representa son unos violadores de los derechos humanos”, lo que ha provocado en opinión del legislador un deterioro casi irreversible en la calidad de vida de los tachirenses.

También repudió que después de cuatro años de gestión y con “una ñapa inconstitucional, este hombre aún mencione al gobernador anterior, francamente es un cara dura porque en todo este tiempo no ha dado ni una solución. Por el contrario, con el cierre de frontera, las casas de cambio y su palabrería barata ante los periodistas”.

El representante de Primero Justicia señaló que los puntos álgidos dentro del municipio San Cristóbal están indefensos en medio de los planes reciclados anunciados con bombos y platillos por el Gobierno Nacional “que no da para más y solo busca afectar a los venezolanos, es tanto que esto se convierte casi en una estrategia de terror utilizada para manipular a través del dolor y el miedo a quienes vivimos en este país”.

De este modo, el diputado rechazó las medidas de seguridad y afirmó que la única manera de “poder rescatar a Venezuela es tener elecciones generales, solo así lograremos reconstruir la República”. Para finalizar, Eduardo Marín hizo un llamado de unión a la población iniciativas ciudadanas que se realizan por parte de la Mesa de la Unidad Democrática.