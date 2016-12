Michelena única Alcaldía tachirense sin recursos para pagar aguinaldos

Publicado el: 23 diciembre, 2016 Hora:4:20 PM

Fernando Andrade, alcalde del municipio Michelena.

Casi 100 familias que dependen de la Alcaldía de Michelena no han recibido el pago de aguinaldos que les corresponde como parte del cumplimiento de sus funciones durante el año 2016, así lo denunció Fernando Andrade alcalde de esa entidad quien no se explica por qué fue el único municipio de los 29 que conforman el Táchira que no recibió ni un bolívar.

Andrade informa que ya todos sus homólogos recibieron en las administraciones de las municipalidades parte de los recursos necesarios para la cancelación de las deudas laborales que se tienen con los trabajadores, “algunos Alcaldes no habían podido nivelar los sueldos, otros no habían nivelado el bono de alimentación y otros como Michelena sólo esperaban el dinero de los aguinaldos, y por lo menos recibieron una parte de esas deudas, nosotros un día antes de celebrar la natividad de Jesús no hemos recibido ni un bolívar”.

Con toda la razón los trabajadores están indignados con el Gobierno Nacional por las promesas incumplidas, porque “muchas familias tienen niños pequeños a los cuales no podrán comprarles ni una pelota y lo más triste es que no tendrán ni que comprar para cenar juntos en familia como lo han hecho muchos años” agregó Andrade.

“Es la primera vez en mis 8 años de gestión como Alcalde de Michelena que no hemos recibido los recursos para cancelarle a los trabajadores el dinero que les corresponde, que es de ellos, que los trabajaron con esfuerzo y que los esperan y hacen planes con sus familias para poder adquirir sus cositas, este año el sueño era un juguetico para sus hijos, tener una buena cena de navidad porque hace meses muchos michelenenses no cenan porque a muchos solo les alcanza para hacer dos comidas diarias, no solo porque no les alcance la plata sino porque no consiguen los alimentos básicos al precio que debe ser” expuso muy consternado el burgomaestre del corazón del Táchira.

Para Andrade los trabajadores de la Alcaldía de Michelena “han sido víctimas de una vil discriminación de este nefasto Gobierno, que jugó con el hambre de nuestros trabajadores, con la alegría de los hijos de nuestros empleados, de verdad que no hay palabras para describir cómo será el 24 de diciembre de casi 100 familias tachirenses, señores del Gobierno Nacional esta tristeza es responsabilidad de ustedes”.