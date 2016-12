Exigen al Sebin cumplir orden del tribunal de dejar en libertad a José Vicente García

Publicado el: 23 diciembre, 2016 Hora:9:17 AM

La dirigente nacional de Voluntad Popular, diputada Gaby Arellano, afirmó que luego de dos meses de injusto encarcelamiento del concejal, José Vicente García, por parte del régimen de Nicolás Maduro sale a la luz pública la boleta de excarcelación del edil y añadió que la decisión de la jueza en favor del dirigente de la tolda naranja es una evidencia clara de su inocencia.

“Son dos meses de injusto encarcelamiento del concejal de San Cristóbal, José Vicente García, quien fue víctima de una patraña al salir de su casa al Concejo Municipal por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Hace más de 60 días que no abraza a su hijo, pero se ve una luz al final del túnel ya que la orden de la juez fue la de no cumplir una línea política del dictador que se encuentra en Miraflores, una juez que sabe que José Vicente García debe estar libre. Ya hay una boleta de excarcelación, por lo tanto no debe estar preso y debería estar para Navidad con su hijo en San Cristóbal”.

Arellano señaló que esta boleta de excarcelación se suma a la de 35 presos políticos a quienes el Sebin aún no ha liberado. “Alertamos que con esta boleta de excarcelación ya son más de 36 boletas que están en las puertas de Sebin. La policía política, ante estos documentos, simplemente ignora a los jueces y fiscales que no se arrodillan ante la dictadura y hace cumplir la ley”.

La legisladora hizo un llamado a los venezolanos y a la comunidad internacional para alertar que el edil de San Cristóbal, al igual que decenas de presos políticos, se encuentra secuestrado en las mazmorras del régimen “solo por caprichos políticos. Exigimos que se cumpla la orden de excarcelación emitida por un juez para que liberen a nuestro hermano José Vicente García”.