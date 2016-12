Así fue como Gobierno de Maduro utilizó el deporte para robar

Daniela Larreal, reveló que se tuvo que ir del país por denunciar corruptelas en los organismos y dependencias deportivas.

Cuando usted pida un Uber en el sur de la Florida, preste atención, pues podría ser llevado a su destino por personas de mucho talento y preparación.

Una podría ser la venezolana Daniela Larreal, que llegó a representar a su país en cinco Juegos Olímpicos y que, de hecho, tal vez hubiera podido llevar el tricolor de su patria en un sexto certamen atlético, de no ser por la intolerancia del régimen de Nicolás Maduro a las denuncias de corrupción.

Hoy, Larreal está forzada a vivir lejos de la tierra que la considera una de sus heroínas del deporte. Su pecado fue haber denunciado corruptelas en los organismos y dependencias deportivas adscritas al Gobierno de Maduro, por lo que fue hostigada por la Federación de Ciclismo y el Ministerio del Deporte de Venezuela.

“El Ministerio del Deporte fue caja chica para este grupo político”, declaró a el Nuevo Herald. Larreal señaló en repetidas ocasiones que los recursos que recibían y distribuían las autoridades deportivas nunca llegaron al atleta completamente.

La célebre pedalista con palmarés relevante en Barcelona 1992, Atlanta 1996, Síndey 2000, Atenas 2004 y Londres 2012, incluso se preparaba para ir a Río 2016, pero el régimen se opuso. La hija de Daniel Larreal, uno de los mejores ciclistas en la historia de Venezuela, padece en tiempo reciente el precio de denunciar corrupción en Venezuela, especialmente señalando al hoy jefe de la fracción del partido de Gobierno en la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez.

Divisas para atletas que no existen

En 2012, Larreal denunció irregularidades en el patrocinio del Estado venezolano en materia de ciclismo y automovilismo, bajo la mirada cómplice de Rodríguez. “Sacaban las divisas de nuestro país financiando algo que no existía”, dijo alegando que en un oportunidad se habían preparado remesas de divisas para un automovilista ficticio.

Larreal llevó su denuncia hasta representantes de alto rango del gobierno como el parlamentario Elías Jaua, quien fue ex vicepresidente durante el gobierno de Hugo Chávez.

“Cuando se empieza a destapar la olla empezaron a tomar represalias hacia mi persona y por eso, constantemente, desde 2012 hasta ahora, siempre me trancaron los recursos para la preparación, me saboteaban,” dijo Larreal.

“No me ponían los boletos a tiempo. Tanto es así que la Federación no me inscribió en los eventos clasificatorios a Río y es cuando yo fui al frente, comencé a denunciar y comenzaron las amenazas y llegó un momento que yo tuve que tomar una decisión. Dije: No puedo regresar (a Venezuela)”, indicó Larreal, quien hoy comparte renta con otros venezolanos en Pembroke Pines, en el Condado Broward, al norte de Miami.

“Luego de mi última presentación la Federación, conjuntamente con Alejandro Terán, actualmente viceministro de Alto Rendimiento Deportivo, me quisieron llevar forzadamente a Venezuela… y cuando digo llevar forzada es que me querían quitar el pasaporte”, dijo.

“En ese momento ellos (los funcionarios) hablaron con todos los atletas de ciclismo para hacerme una suspensión. Mis compañeros no se prestaron, me dijeron: ‘Nosotros… sabemos quién eres tú y que siempre has sido defensora del ciclismo venezolano y del deporte en general’ ”.

Un incidente de dudosa naturaleza y amenazas a su teléfono, impulsaron la decisión familiar.

“Me llamaban por teléfono, que no regresara porque me iban a matar. En una ocasión me fui con mi camioneta a Barquisimeto, porque mi papá vivía allí, me iban a secuestrar. Si no hubiese tenido el valor suficiente y la fuerza que uno como atleta tiene, simplemente me hubiesen matado o me hubiesen secuestrado”, dijo.

“El carro quedó totalmente chocado, porque se me puso un vehículo adelante y otro al lado y me estaban bloqueando. Yo tuve que tirar el carro hacia el otro lado y salí en ese momento. Cuando llego a mi casa, le comento a mi papá la situación y me dice ‘te tienes que ir, porque aquí te van a matar’ ”.

Desmiente versiones en medios, según las cuales habría recibido $2 millones producto de corruptelas.

“Si hubiese sido así, no estuviera denunciando hechos de corrupción y estuviera como más de uno calladita. Porque así son muchos venezolanos que se han beneficiado y que han robado a la nación y tú los ves aquí en los Estados Unidos comprando propiedades, comprando centros comerciales en Doral. Yo los he visto”.

La también profesora de Educación Física, justifica haber sido próspera, gracias a su esfuerzo como deportista y a los patrocinios que recibió, y a una educación centrada en valores familiares, “y valores significa respeto, no robar lo que no es tuyo, de amor por tu país. Eso es lo que yo aprendí en mi casa y por eso soy lo que soy”.

Cuando decidió irse de de su país, Larreal tuvo claro que te tenía que empezar de cero. En este momento está en el proceso de hacer la equivalencia de su carrera en EEUU, que dura dos años.

“Tenía que buscar la manera de producir para pagarme la carrera para ejercer en lo que yo me formé y me preparé y pues tuve que tomar la decisión de trabajar para Uber”, comentó.

Romper el silencio

El temor y el silencio cómplice existe en muchos de sus colegas.

“He sido la única atleta que he denunciado hechos de corrupción, he llamado a otros atletas a incorporarse, pero ellos me dicen: ‘No Daniela, yo no me puedo meter allí, porque yo tengo lo mío pues’ ”.

“Dije: ‘Vamos a hacer una auditoría todos, incluyendo a los atletas’, porque hay muchos atletas que los han metido en selección nacional para sacar divisas del país. Y esto es grave lo que yo he visto y cuando tú le tocas el tema de investigación y hacer auditoría, todo el mundo tiembla. Todo el mundo lo sabe y eso no es desde ahorita, esa desde hace muchos años.”

Indicó que empresas llegaron a plantear patrocinio a favor de los deportistas venezolanos que hubieran implicado ahorro a la nación, pero las autoridades y federaciones se negaban a la alternativa.

“Todo lo que era ahorrar recursos para el país a ellos no les interesaba, porque ellos todo se beneficiaron con los alojamientos, los boletos aéreos, eran impresionantes los precios. Yo decía, ‘¿cómo un boleto que no es de primera clase podía valer 10 veces más que un boleto de primera clase?’ Denuncié todas esas cosas”.

Señala que cuando cambie el Gobierno, no dudará en volver a Venezuela, para impulsar proyectos tales como una universidad del deporte. Ya ha recibido llamadas y mensajes por las redes sociales ofreciéndole trabajo para que deje de ser taxista.

“Me dieron hasta ganar de llorar, porque no son venezolanos, son gente de Bolivia, de Colombia, que me dan la oportunidad para crecer en Estados Unidos, pero mi corazón y mi meta ha estado con Venezuela”, dijo.

“El trabajo va a ser muy duro, porque hay que trabajar en base a las nuevas generaciones, que están acostumbradas a todo fácil, a que todo se lo den”.