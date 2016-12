Obispo de San Cristóbal pide que no haya Feria de San Sebastián

Publicado el: 23 diciembre, 2016 Hora:4:32 PM

El Obispo de San Cristóbal, Mario Moronta durante la misa de aguinaldo en la iglesia Santísimo Salvador

El prelado de la iglesia católica Mario Moronta considera que en medio de las necesidades urgentes de comida y medicinas que padece la población de San Cristóbal y el Táchira, es indebido pensar en estar organizando festejos en el mes de enero.

Durante su visita a la parroquia Santísimo Salvador para la celebración de la Misa de Aguinaldo, Moronta precisó que “no se debería organizar la feria ante tanta necesidad que tenemos en nuestro Estado, sino que más bien podamos compartir con los más pobres y excluidos de las zonas populares”, dijo.

Recordó que “hay gente que pasa hambre, gente que no tiene medicinas”, al tiempo que exhortó a los fieles a no dejarse quitar la esperanza, aunque no precisó por parte de quién.

En la Eucaristía acompañaron los grupos de apostolado, y organizada por los comercios de las cercanías de esta comunidad eclesial.

Medida de recoger billetes de 100 es una burla

Y en cuanto a las recientes medidas económicas, indicó que estas afectan a los más pobres. “La medida tomada con respecto a los billetes de 100 es una burla para todas las personas”, refirió.

Ante estas y muchas otras realidades que afecta a la población el Obispo insistió en no perder la esperanza, para vivir una Navidad centrada en el amor y la misericordia de Jesús, el Santísimo Salvador que nace en Belén.

En la séptima misa de aguinaldo, el 22 de diciembre, monseñor Mario Moronta en su homilía señaló que “quienes se olvidaron de nosotros por seguir sus propios intereses, no nos pueden quitar la esperanza de ser hijos de Dios”.

Finalmente, agradeció a todos los presentes y motivo a las personas a elevar una oración por el Santo Padre Francisco.

Por su parte, el padre Edwin Contreras agradeció la presencia del Obispo en esta parroquia, ubicada en la zona alta de la ciudad de San Cristóbal.

El-Informe.com