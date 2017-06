Exigen apresar a comandantes militares por asesinatos a sangre fría de estudiantes

Publicado el: 23 Junio, 2017 Hora:1:03 PM

Momentos cuando David Vallenilla es auxiliado por sus compañeros tras ser blanco de una ráfaga de perdigones disparados por efectivos militares en La Carlota, Caracas.

La presidenta de la Subcomisión de Niños, Niñas y Adolescentes de la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia, Karín Salanova, rechazó el vil asesinato de Fabián Urbina y David Vallenilla. De la misma manera aseguró que tienen que ser investigados y apresados los superiores de esos sargentos que dispararon armas no autorizadas en manifestaciones contra ambos jóvenes.

Salanova indicó que en 84 días de resistencia han sido aniquiladas 75 personas y se ha visto la actuación deplorable de los funcionarios vinculados a los hechos “esos que deberían velar por la seguridad de todos los venezolanos, han robado, han golpeado, han invadido, destrozado residencias y hasta asesinado a nuestro pueblo, Nicolás Maduro no puede negarlo, no puede tapar el sol con un dedo ni con sus constantes amenazas, no ha hecho nada para detener las atrocidades que enfrentamos la mayoría de los venezolanos, por el contrario, sus mensajes están cargados de frustración y resentimiento. Busca rescatar la aceptación entre sus mismos seguidores, tratando de imitar patrones, recientemente se ha autodenominado ‘obsesionado del diálogo’ ¿Quién puede dialogar cuando el mismo Estado le asesina a su hijo? Sí una mujer por sólo tomarle una foto al hijo de Maduro fue asediada, ¿Cuál debe ser el castigo para los asesinos de los muchachos?”.

La abanderada por la tolda aurinegra insistió en que la justicia en el país la mantienen secuestrada un grupo de ‘enchufados’ que violan la ley “porque no satisface sus caprichos, es por eso que quieren una Constituyente, un documento con bases irregulares y cargado de vicios que permita pisotear los derechos con interpretaciones vulgares sin levantar tanto polvo”.

Recordó que la UNICEF expresó su preocupación frente a los eventos violentos al que están siendo expuestos los niños, niñas y adolescentes en Venezuela, en donde han sido atacadas no sólo zonas residenciales, sino vulneradas por los cuerpos castrenses, centros escolares y de salud, generando zozobra y caos, inclusive atacando a aquellos que no participan en manifestaciones. “Esto tiene que parar, los responsables están a la cabeza de las instituciones porque son los encargados de velar por el orden y el restablecimiento sin causar daños, pero en este caso son los autores materiales del desastre y propician la anarquía”.