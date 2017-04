Fernando Andrade: fuga de talento humano aumenta cada día en Táchira

Muchos son los sentimientos que se encuentran cuando oímos que un amigo toma la decisión de partir de nuestra hermosa Venezuela, la tierra a la que muchos europeos y colombianos vinieron hace 50 años en busca de mejor calidad de vida, contribuyendo al desarrollo del país y convirtiéndose en grandes empresarios, así lo describió Fernando Andrade Alcalde de Michelena quien agrega “así lo están haciendo los nuestros”.

“Es muy triste cuando recibo la noticia de que alguien que ha trabajado de la mano conmigo se va del país, porque quieren mejores oportunidades, mejor calidad de vida, sienten que aquí no van a poder tener ya nada porque se perdió hasta el poder adquisitivo, por lo menos doce personas que formaron parte de mi gestión en la Alcaldía ya están fuera del país” expresó Andrade.

Indicando que no ha sido fácil, pero que por supuesto no puede detener los sueños que tiene cada uno, y sabe que no los podrán cumplir a corto plazo en Venezuela, dice que lo devastó que un gran michelenense decidió partir, “un hombre con el que trabajé a pulso por la infancia y la juventud de mi municipio, un muchacho de cuna michelenense que se destacó a nivel internacional con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, nuestro querido director del Núcleo Michelena del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles del Táchira Guillermo Moreno, parte a tierras uruguayas, fueron mas de 8 años formando alrededor de 2500 niños y jóvenes de Michelena, Ayacucho y Lobatera”

“A Guillermito como siempre lo hemos llamado, solo queda desearle nuestras mejores intensiones porque sabemos la calidad de su profesionalismo, sabemos que se lleva a Michelena y a Venezuela en el corazón, él es uno más de los miles de venezolanos en el exterior que se va pensando que algún día volverá, y con la esperanza de regresar para ayudar a reconstruir su país”.

Así se han ido muchos otros, más de 250 michelenenses profesionales y no profesionales, y un sin número de tachirenses con quienes hemos construido nuestra sociedad, “y entre ellos el registrador, la jefe de rentas, el fiscal de obras, la supervisora del mercado municipal, la directora de comunicación, unos obreros y un miembro principal de la casa de la cultura Don Vicente Becerra Pérez con quienes trabajamos duro por esta gestión, y a esa lista se reunirán también un electricista, la contadora y el presidente del Instituto del Deporte”

Finalizó Andrade diciendo que con ello se demuestra que la fuga del talento humano aumenta cada día, y no hay manera de poderlo detener “mucho más cuando la juventud está de por medio, cada uno de ellos ha tenido razones distintas, pero todos se han ido en busca de lo mismo, una mejor calidad de vida, varios llevan la idea de especializarse para volver; otros como Guillermo llevan un gran camino hecho, y es que en ese mundo de la música y de Orquestas Sinfónicas quienes escalan siempre esperan más, como él hay muchos venezolanos dirigiendo orquestas en el mundo, lo que sí se es que en cada uno de esos corazones sigue el amor por su tricolor nacional, por su Gloria al Bravo Pueblo y por la diversidad de climas que nuestro hermosa tierra de Venezuela nos regala”.