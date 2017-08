Con nuevas ESA Vielma Mora busca financiar su campaña electoral

Publicado el: 22 Agosto, 2017 Hora:12:41 PM

Con el anuncio del “pequeño gerente” del Táchira, José Gregorio Vielma Mora de aumentar el número de estaciones de servicio alternativas (ESA) en el estado, en las cuales el litro de gasolina se cobra a precios internacionales, está indicando una de las fuentes de financiación para su campaña electoral por la reelección para la gobernación en una entidad donde sabe de sobre que nadie lo quiere, señaló el parlamentario nacional Franklin Duarte.

Para nadie es un secreto –expresó el parlamentario- que esas estaciones de servicio fueron un invento de Vielma Mora para escurrirle los bolsillos a los tachirenses, porque en ningún otro estado se han creado esas estaciones de servicio privatizadas por el gobierno y con las cuales el funesto gobernador ha cartelizado el contrabando de gasolina para Colombia.

— Llama la atención que a esas estaciones de servicio nunca les falta el combustible, como sí sucede con las estaciones normales, lo cual demuestra una vez más el desprecio de este señor, que en mala hora llegó a la gobernación del Táchira, siente en contra de la población, y como su nivel de ambición es desmedida, al ver que la gente se ha visto obligada a surtirse en esas estaciones de servicio, ahora quiere que todas sean ESA, para afectar aún más a un pueblo que se muere de hambre y de megua por parte de un nefasto gobierno nacional y regional-, expresó.

“Su argumentación para aumentar el número de ESA es tan engañosa como él mismo, porque dice que ‘un litro de gasolina de 91 octanos cuesta un bolívar, mientras que en Colombia un litro de 87 octanos cuesta 5 mil 800 bolívares’, pero es que en Venezuela no es Colombia, donde la inflación está controlada y los sueldos alcanzan para asumir esos gastos, mientras que aquí a duras penas a la gente le alcanza lo que gana y lo que se redondea para sobrevivir, mucho menos para gastar miles de bolívares en un tanque de combustible, si no fuera así la gente no pasaría penalidades yendo a comprar lo básico a Cúcuta”, indicó Duarte.

“Ya lo hemos dicho en otras oportunidades y ahora lo ratifico, lo único que ha buscado Vielma Mora es negociar con el hambre y las necesidades de la gente, recordemos el negocio que montó con la venta de alimentos importados desde Colombia en instalaciones de la gobernación cuando la frontera estaba cerrada, y pasaba camiones y camiones de víveres, ¿cómo? de contrabando, y de ese dinero nunca rindió cuentas, y la contraloría cómplice nunca se ha pronunciado, porque en Los Pabellones Colombia y Venezuela le servían de obreros en su ‘supermercado improvisado’ trabajadores de la gobernación”.

Señaló el parlamentario que ahora dice que está invirtiendo el excedente de las ESA en el hospital central, donde por cierto tuvo que ir de madrugada porque sabe que donde se asome a una hora decente la pita que le cae sería monumental, pero eso es otra mentira, porque para eso el estado tiene sus partidas para el hospital y todos los centros hospitalarios además de lo asignado por el Ministerio de Salud, pero como ya está en campaña pretende seguir engañando a la gente, solo que los gochos, de quienes tan mal él ha hablado, tenemos la historia muy clara con este “pequeño gerente”, y Vielma lo sabe por eso no se quería lanzar, pero desde Caracas lo obligaron porquye en el Psuv no hay ningún liderazgo.

En este sentido le advierte Duarte a Vielma Mora “que se prepare”, porque toda la campaña la va a ener que hacer en la madrugada, o llevar siempre un contingente de militares y cerrar vías enteras donde se vaya a presentar, porque los tachirenses no lo queremos y así se lo haremos saber cada vez que se le ocurra hacer cualquier actividad.

Por otra parte se refirió el diputado nacional al anuncio que también hizo Vielma Mora sobre la creación de una zona económica especial de frontera “luego que él mismo orquestó el cierre de la frontera para monopolizar el contrabando. Hay que ser bien care’ tabla para venir ahora a hablar de economía en la frontera cuando miles de empresas se vieron obligadas a cerrar e incluso a trasladarse a Colombia porque no había manera de subsitir en Venezuela”.

— En estos meses que le quedan en la gobernación es mejor que se quede quieto, no comience a inventar y a volverse loco por su ambición descontrolada, mire que usted calladito es mejor porque cuando habla mucho su bipolaridad lo hace cometer muchos errores, y ese anunció de un nuevo abuso contra el pueblo del Táchira puede generar un nuevo malestar en la población y usted ya sabe lo que sucede cuando los gochos se plantan en las calles, así que mejor vaya arreglando sus cuentas si es que puede aunque sea maquillar algo, y prepare las maletas porque COPEI con la alternativa democratica lo vamos a derrotar en las elecciones regionales si es que el gobierno decide realizarlas en octubre, manifestó finalmente Duarte.

Nota de Prensa