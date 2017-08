Denuncian extravío de equipos en Protección Civil de San Cristóbal

Publicado el: 22 Agosto, 2017 Hora:5:06 PM

Concejal Gerardo Rincón

El concejal Gerardo Rincón, presidente de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal de San Cristóbal denunció en la mañana de ayer, el extravío de equipos de rescate y socorro de Protección Civil Municipal los cuales deben estar para el resguardo y seguridad de todos los ciudadanos que habitan el Municipio capital, así como de aquellas personas que nos visitan.

Igualmente, el edil socialcristiano dijo que el gobierno municipal debe informar sobre esta situación, dada la importancia que representa Protección Civil Municipal para los ciudadanos que habitan la ciudad de San Cristóbal, así como aquellos que visitan la ciudad y que requieran en un momento dado la asistencia del mismo. “Es una institución que anda como nómada, de un lado para el otro, a los jóvenes voluntarios de Protección Civil Municipal los pasean de sede en sede y no establecen un lugar estable; por ello es conveniente que esta situación no continúe pasando, no es justa”

Refirió que “ese voluntariado merece la dignidad de cada uno de quienes están al frente del ejecutivo municipal ya que en ese andar como nómadas se han extraviado equipos que son sumamente caros, que le han costado recursos a este Municipio y a los ciudadanos de San Cristóbal. Instrumentos que son para atender emergencias, pero como es posible que a las primeras de cambio esos equipos estén extraviados, sin que nadie de razón de ellos”.

También llamó a los demás concejales a realizar una mesa de trabajo con la Junta Directiva de Protección Civil Municipal, así como la Oficina de Bienes Municipales, y la Dirección de Auditoría Interna del ayuntamiento capitalino a fin de “aclarar la ubicación de estos equipos tan importantes ya que se perdieron cascos de protección integral, mascaras para atender a la gente cuando están convalecientes, se perdieron equipos de radio que se necesitan en caso de pedidos de auxilio, guadañas que son utilizadas para combatir incendios, bastidores, entre otros”.

“El Ejecutivo municipal debe asumir la responsabilidad sobre este caso, y aclararnos, informarnos sobre dónde están esos equipos, cuya inversión fue hecha por la Alcaldía y a través de organismos Nacionales y regionales, porque los jóvenes voluntarios de Protección Civil Municipal no pueden salir a las calles a atender emergencias ya que no cuentan con los equipos para darle la debida atención a los ciudadanos que la necesiten”, enfatizó Rincón.

Finalmente señaló que en los próximos días realizará las respectivas invitaciones al Ejecutivo Municipal para llevar a cabo una mesa de trabajo, así tener conocimiento sobre las respectivas actas de entrega de los equipos, cómo fue que se extraviaron y si están las denuncias respectivas porque esta situación tiene que solucionarse ya que Protección Civil Municipal tiene brindarle protección a todos los ciudadanos que habitamos el Municipio San Cristóbal. NP