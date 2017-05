Vielma Mora es un cobarde que se esconde detrás de fusiles e insulta a sacerdotes católicos

Publicado el: 22 Mayo, 2017 Hora:9:37 PM

El concejal Jesús Salcedo dijo que el gobernador critica a los sacerdotes pero no es capaz de detener a los asesinos de estudiantes.

El concejal del municipio San Cristóbal Jesús Salcedo calificó de cobarde al gobernador del estado, José Gregorio Vielma Mora y dijo que debía “lavarse la boca con creolina antes de estar insultando a sacerdotes como el padre Domingo Pernía” por cargar el féretro del estudiante asesinado en Santa Ana durante una manifestación y al padre Nepomuceno Hernández.

“Hoy me manifiesto no como político, ni como dirigente de proyecto Venezuela ni como concejal, hoy lo hago como Jesús Leonardo Salcedo Contreras, hijo de Dios y la Virgen, católico apostólico practicante y venezolano, catequista y como hombre formado en el seno de la iglesia donde la renovación carismática donde forma parte el padre Domingo Pernía y quien es mi formador Roberto Arellano me enseñaron el principio de la Fe, la honestidad, el amor por el trabajo y el amor por mi pueblo”, dijo el edil.

Señaló que el mandatario regional quien “vino al Táchira a traer odio, división, corrupción y desolación en un pueblo trabajador y honesto como este, generó improperios y acusaciones contra hombres honestos dedicados a la iglesia y a llevar la palabra de Dios por cada rincón del estado y hacer lo que usted no hace que es estar del lado del pueblo y decir la verdad, porque sencillamente por la verdad murió cristo.

“Usted hoy mencionó al padre Domingo por cargar un féretro que es el gesto más noble de humildad de que sea llevado en hombros el cuerpo de un inocente de manos de un hombre dedicado a Dios, pero no lo veo a usted señor Gobernador rechazando los actos violentos ni tampoco encarcelando al causante de que ese muchacho no estuviese en ese féretro, usted es un inmoral y cuando hable de la iglesia o de uno de sus sacerdotes primero véase al espejo y lávese la cara y la boca con creolina antes de colocar en duda el trabajo noble y entregado de nuestros sacerdotes”, sentenció Salcedo.

Indicó que “nombrar y acusar al padre Nepomuceno, sacerdote de La Grita, tierra por la cual usted mismo pasó cuando apenas era un adolescente y que sencillamente pasó sin pena ni gloria, porque no llevas en tu ser el sentimiento de la tierra productora, del pueblo noble y de el gran amor de nuestro Santo Cristo de la grita y de esa misma manera acusaste a muchos otros sacerdotes del estado”.

Dijo que el gobernador era un “cobarde, escondiéndose detrás de cuatro uniformados con un fusil y salga y dele la cara al pueblo al cual usted y el gobierno que usted respalda mancilla todos los días el honor y altivez de los hijos del Tachira, y recuerde, no pretenda cortar pescado y oler a flores y tenga siempre presente que al político que le molesta la crítica es como al músico que le molesta el volumen, que Dios y la Virgen le perdonen y se apiaden de usted y sus acciones y solo pido a ellos que no dejen que mi alma ni mi corazón que se hicieron para amar y crear se envenenen con sus actos.”.