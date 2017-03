Alcaldía de San Cristóbal responde al presidente del CLET que se quedará con los crespos hechos

Publicado el: 22 Marzo, 2017 Hora:6:59 PM

Como destempladas, desproporcionadas y fuera de lugar calificó el secretario general de gobierno de la Alcaldía de San Cristóbal, Luis Useche, las declaraciones del presidente del Consejo Legislativo Estadal, Omar Hernández, solicitando ‘declarar ausencia o el abandono de cargo’ de la alcaldesa de San Cristóbal, Patricia Gutiérrez de Ceballos, y agregó que son “carentes de base legal y absolutamente fuera de competencia”.

Useche afirmó que esa pretensión del Clet, “es violatoria del principio del ejercicio de derecho a la defensa que le corresponde a cada ciudadano, ya que no existe causal para que se pueda determinar esa supuesta situación de ausencia, por cuanto la Alcaldesa disfruta de su periodo vacacional legítimo; la alcaldía está en manos del economista Iván Luengas como alcalde encargado, y se continúa en el proceso de desarrollo de la función pública, tal y como lo establece el ordenamiento legal; así que Ustedes, ciudadanos diputados del foro regional, se quedarán con los crespos hechos”.

Patricia de Ceballos no está ejerciendo en los Estados Unidos una función de las que le compete como alcaldesa de San Cristóbal, -explicó la fuente- por lo tanto no hay ninguna violación de normas internas, no hay ninguna violación del ordenamiento legal porque ella solicitó constitucional y legalmente el derecho a disfrutar de sus vacaciones, habiéndose cumplido los procedimientos normativos de rigor.

Prosiguió el titular, explicando que “por ser procedente, se le concede el derecho a sus vacaciones, Patricia de Ceballos disfruta de diez días de su período vacacional, y en ese lapso, sin que medie una situación de otro orden, puede como ciudadana, como persona, disponer de su tiempo libre como ella quiera: ir a la playa, la montaña, o se va, como lo está haciendo a ejercer sus derechos en nombre de su esposo, padre de sus hijos, de luchar por la libertad de Daniel Ceballos”.

Patricia ejerce sus derechos

Así que –indicó Useche- Patricia Gutiérrez se encuentra asistiendo ante la Organización de Estados Americanos, en ejerciciopleno a un derecho constitucional, derecho además universal que posee cualquier ciudadano, de acudir ante instancias internacionales, cuando en las instancias judiciales del país, a esa persona o a su entorno familiar, le han sido negados el acceso libre a la justicia.

Detalló Luis Useche que es público y notorio que Daniel Ceballos es un preso político del régimen, y sin que exista un procedimiento ajustado de ley es llevado su caso, y cuando ya debería haberse sentenciado, por cierto, a su favor; la decisión que toma el tribunal es volver a iniciar nuevamente ese proceso judicial, porque descubrieron en las actas procesales que no había otra salida distinta que tener que declarar su inocencia.

Así que, expuso el secretario de gobierno municipal, “cuando la justicia del país está secuestrada como se encuentra en Venezuela, porque los órganos del poder público sólo hacen lo que les ordena Miraflores; lo que nos resta a los ciudadanos comunes, es el ejercicio del derecho internacional de los derechos humanos y para ello existen los organismos internacionales, constituidos en defensa de las personas, todos los venezolanos tenemos derecho a acudir a la OEA, y Patricia Gutiérrez también en defensa de Ceballos; estamos seguros que cuando los organismos internacionales estudien los casos, se demostrará que en Venezuela convivimos en un caos legal porque se viola sistemáticamente el orden constitucional”.