Amenazan con tomar la Troncal 5 por escasez de combustible en la zona sur

Publicado el: 22 Marzo, 2017 Hora:7:09 PM

Los transportistas deben hacer colas hasta de dos días para cargar combustible cerca de El Piñal

La troncal 5 que comunica al Táchira con el centro del país, podría ser tomada en rechazo a la falta de combustible ya que sólo la Estación de Servicio “ Marayari” ubicada en la Recta de Ayarí está suministrando combustible en la zona sur , por lo que más de 1800 transportistas, productores, vecinos y público en general tienen que hacer cola hasta de dos días para poder surtir de gasolina sus unidades.

Tal denuncia fue formulada por José Cheo Goncalves , quien explicó que el colapso generado por el cierre de 4 de las 5 estaciones de gasolina que surtían de combustible en jurisdicción de Fernández Feo , mantiene en zozobra y angustia este estratégico espacio punto de salida del Táchira a otros espacios del país.

-No están llegando la cantidad de gandolas que surtían el resto de estaciones, a pesar que ese fue el compromiso al momento de cierre de las otras suministradoras de combustible. En Fernández Feo hay múltiples empresas de transporte como Expresos El Piñal, Expresos Barinas, Transporte Páez, Fernández Feo, 8 líneas de taxis, incluyendo la Línea Aeropuerto que tiene una importante flota de vehículos, así como líneas de mototaxis.

Paralelo a ello –agregó- hay una flota de volteos que trasladan desde Fernández Feo arena a diferentes puntos del Táchira, Apure y la lengüeta de Barinas; igualmente se movilizan unidades que trasladan leche hasta la lengüeta de Barinas y al Alto Apure como El Nula, La Ceiba, donde se ubica la planta procesadora de leche, así como para otras plantas en San Cristóbal destacando Leche Táchira.

Cómo se justifica se pregunta el aspirante a la Gobernación, que en plena troncal a 8 kilómetros del aeropuerto de Santo Domingo, haya una estación de servicio con rango internacional, cuando desde este punto que está a la altura de Irco hasta la frontera, hay más de 2 horas y media de desplazamiento, para llegar a Arauca por ejemplo, no tiene sentido que hayan habilitado una bomba allí, donde venden el litro hasta el 750 bolívares , cuando no hay una cercanía con la frontera.

Dijo el líder socialcristiano, que el gobernador hace unas semanas, declaró que iba a bajar el precio del combustible en esa estación llamado ECO, pero no se ha producido la medida, en detrimento del usuario. Por lo que se le están violentando sus derechos al trabajo, a la libre circulación, a la movilización de cargas el combustible, para que tenga conque trabajar y se pueda movilizar, porque están paralizados porque no pueden ir a sus unidades de producción o pueden sacar el producto, no pueden hacer su trabajo

Alertó al Gobierno Regional y al Gobierno Nacional, a actuar con la mayor celeridad, para evitar inconvenientes con los transportistas. Hizo un llamado a la mesa de combustible para que analicen esta delicada situación y activen otra estación de servicio, para atender además a las personas proveniente del municipio Uribante y Libertador, que también surten en la zona.