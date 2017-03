Patinadores tachirenses no asistirán a válida nacional en protesta contra la Federación

Publicado el: 22 Marzo, 2017 Hora:7:40 PM

El patinaje venezolano continúa transitando hacia caminos de cambios. Y es que luego de que la destituida junta directiva de la Federación Venezolana de Patinaje, hiciese el llamado hace unos pocos días a la “Primera Válida Nacional de carreras”, para este fin de semana en el estado Cojedes, las más representativas asociaciones de la disciplina, tomaron la determinación de no asistir a la justa deportiva que según ellos consideran “ilegal e improvisada”.

Específicamente los estados Distrito Capital, Mérida, Táchira, Guárico, Portuguesa, Falcón y Zulia, decidieron no avalar la manera “ilícita” como se sigue moviendo la FVP, la cual según el mismo Pedro Infante, presidente del Instituto Nacional del Deporte, está acéfala de junta directiva.

“En primer lugar, nosotros como grupo mayoritario de Asociaciones no vamos a seguir permitiendo que la FVP intente pasarnos por encima en base a manipulaciones, ya que actualmente, según palabras del mismo presidente del IND, Fabián Arcila y su tren directivo no goza de legalidad, por tal motivo no puede hacer el llamado a ningún evento nacional. Y luego, en segundo orden, ya se designó la comisión reorganizadora que en los próximos días estará llamando a elecciones”, explicó Nerio Fernández, miembro de la Asociación del Zulia y portavoz de las demás agrupaciones estadales.

Asimismo, Fernández comentó que más allá de la legitimidad o no del evento deportivo, se nota que es un acto de total improvisación por parte de los ex directivos del ente nacional, quienes hacen una convocatoria a tres competencias en una (válida nacional, festival de menores y chequeo a selección nacional), lo que considera el dirigente es imposible realizar de manera conjunta.

“Aquí la situación es muy clara, quieren hacer un llamado a todo el universo de atletas nacionales para que se vea que cuentan con el aval para seguir dirigiendo la disciplina, tomarle fotos a los muchachos y asumir que cuentan con su respaldo, sin embargo, es algo que no pueden hacer porque hace mucho perdieron el apoyo. Además, llamar a un evento de cuatro días con todo lo que ello implica se presta a mucha desorganización, motivos todos por los que decidimos no asistir”.

Llamado a la calma

Por otra parte, el entrenador y vocero de la Asociación del estado Mérida, Mauricio Velásquez, exhortó a la familia del deporte sobre ruedas a tener mucha calma y no caer en desesperación, que todo este ambiente de incertidumbre que se está viviendo, muy pronto llegará a su final, “en nombre de nuestras asociaciones el llamado a los atletas, jueces, entrenadores, representantes y fanaticada en general de nuestra disciplina es a mantener la calma, entendemos que son momentos de cambio y los cambios no son sencillos, estamos trabajando para que todo mejore y esperemos que en los próximos días podamos anunciar buenas noticias para el futuro de nuestro amado patinaje”.