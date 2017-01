¿A quién pertenecemos… a quién seguimos?

Publicado el: 22 enero, 2017 Hora:9:12 PM

Por Mario Moronta R.

Vivimos inmersos en un mundo de discordias y divisiones, con consecuencias fatales. Cuando se debe luchar por el bien común saltan las divisiones y los enfrentamientos. Por eso, una de las tareas más importantes para todos los seres humanos es conseguir la concordia, base fundamental para la paz social. El Papa lo está indicando de manera continua: es el bien común de todos los seres humanos, no el de unos muy pocos. De allí que hable de ir en contra de la cultura del “descarte”: ésta se dedica a discriminar, separar y hasta eliminar a quienes estorban a los poderosos que se consideran dueños de la sociedad.

De esa tentación no escapa tampoco la Iglesia. Ya desde los primeros tiempos del cristianismo se tiene la tentación de separar y hasta de dividir en “grupos” a los creyentes”: Pablo ataca esta situación cuando busca eliminar la confrontación entre quienes dicen ser de Apolo, o del mismo Pablo… A lo largo de la historia de la Iglesia, incluso, se ha visto cómo dentro de las comunidades cristianas se crean confusiones y distanciamientos sencillamente por pretender seguir a una persona o a una idea y doctrina. En los tiempos modernos también se da: no es difícil conseguir en nuestras comunidades esta dura realidad: “yo soy del cursillo o de la renovación”; “yo soy de los que sigue a fulano o a mengano”; “yo pertenezco a un determinado camino o estilo de vida y los otros son del lumpen religioso llamado también pueblo”; yo prefiero a tal Papa y obispo y no a este Papa o a este Obispo”… Lo peor del caso es el tremendo olvido de lo que nos propone el evangelio: que hay que estar en un solo rebaño bajo un solo pastor; más aún, que la manifestación de la unidad eclesial es lo que permitirá que muchos crean.

Todo esto tiene que ver con una verdad fundamental: a quien hay que seguir de verdad es a Cristo. Es la única manera de poder vivir en concordia y fraternidad, según la enseñanza de Pablo a los corintios: esto supone una actitud muy concreta: “que no haya divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y un mismo pensar”. En otras palabras optar por Cristo, como lo hicieron los discípulos cuando dejaron las redes y todo lo que ello implicaba para seguir a Jesús. Ante la tentación de ver a quién y cómo se sigue para uno acomodarse y satisfacer sus gustos y egoísmos, hemos de leer la enseñanza concreta de la Palabra de Dios: seguir a Jesús, para luego compartir con los demás discípulos el amor fraterno. Es así como van a conocer nuestra propia identidad de cristianos, al demostrar que somos hermanos y, por tanto, iguales discípulos de Jesús.

Muchas veces nos dejamos llevar por las malas intenciones de quienes quieren dividir o separar o confrontar para llevar el agua a su molino. El Señor no se cierra a discutir o a intercambiar en cuanto a ideas, pero es claro en cuanto a su seguimiento: sólo quien recoge con Él no desparramará el fruto o la semilla cultivada. Y no se olvide que quien divide, en el fondo, es el diablo. Diablo viene de un término griego que significa “quien divide y separa”. Es el maligno quien más se divierte y goza cuando los cristianos se enfrentan y se dividen en grupúsculos.

Los grupos apostólicos, las diversas comunidades, las doctrinas e interpretaciones que se puedan dar no deben apuntar a ver cuál es más importante o tiene más razón. Son instrumentos para demostrar que desde la diversidad se edifica la unidad. Cristo es el Salvador de Todos, no de un grupo de “elegidos”.

Un compromiso muy serio en estos tiempos de crisis de la humanidad. La Iglesia no puede darse el lujo de aparecer ante el mundo como lo quiere éste. Al contrario debe ser un testimonio ejemplar: opta por Cristo, cuyo evangelio anuncia, vive y propone seguir. Para eso fuimos consagrados en el bautismo: para anunciar un evangelio de vida y salvación, no un conjunto de doctrinas que puedan separar o dividir. Si se vive la unidad y la concordia, el testimonio de los creyentes será creíble ante los ojos de muchos en la humanidad.

Obispo de San Cristóbal.