Génesis Nieto fue coronada la soberana de la Fiss de San Sebastián 2017

Publicado el: 22 enero, 2017 Hora:8:19 AM

La elección y Coronación de la Princesa y Reina de la FISS 2017 fue un derroche de calidad, talento regional y nacional, a pesar de los contratiempos surgidos, con la presentación de Jesús y Yorkyi, Daniel Huen, Corina Smith, Chanto, milis, DJ Pana, Gabo y Shay, Roberto de CDO, Vequiz and Joys y Alexander Acosta.En este importante certamen de la soberana de la Feria Internacional de San Sebastián -Fiss-, icono de la feria más importante de los Tachirenses y Venezolanos, salió coronada Génesis Nieto, quien desde ahora cumplirá el rol de la nueva Reina .

Entre su cuadro de honor destacan: Reina del Café Veruzka Roa, Reina del Deporte Maybe Barreto, Reina de Asogata Abrhil Rivera, Reina del Turismo Neidaly Jaimes y señorita San Cristóbal Geanina Salvador, las otras hermosas jóvenes también recibieron bandas.

El jurado calificador fue el encargado de ver las cualidades y actitudes de las jóvenes concursantes para llegar a este importante veredicto que trajo a la plaza monumental de las emociones, la nueva soberana de las fiestas patronales que se realizan en honor al mártir San Sebastián.

La ciudad también tiene su princesita

Aproximadamente pasadas las 3 de la tarde, comenzó el espectáculo de la Coronación y Elección de la princesa de la Fiss 2017, donde las jovencitas se presentaron por primera vez con un openig de la reconocida serie juvenil mexicana “Soy Luna”, luego de esta presentación el cantante Daniel Huen, deleito a los asistentes a la plaza con sus canciones.

El show se tuvo que posponer debido a un corte del suministro de electricidad, sin embargo este problema fue resuelto y continuaron los cantantes en la imponente tarima de 360 grados que dejaba ver todo el espectáculo desde cualquier punto de la monumental plaza de las emociones

Como princesa fue elegida Dayanna Muñoz y su cuadro de soberanas son: princesa del turismo Marylejandra Chacón, princesa del café Marianyelie Ramírez. Quienes lucieron espléndidos vestidos en una tarde de altura como lo habían anunciado los organizadores de la Elección y Coronación de la princesa y reina de la Fiss 2017, Print Speed, encabezado por Aricson González; en conjunto con el empresario Alfredo Oligino, Iamfiss, TRT, Luis Muñoz, Pemex TV y otras compañías involucradas en este festival, el evento se desarrolló tal cual como se llevaba en programación, hasta un poco después que se presentó un inconveniente con una planta y se tuvo que parar el show, sin embargo poco tiempo después este volvió a hacer la noche más bella de cada una de las candidatas y sus familiares

El espectáculo fue transmitido en vivo por la Televisora Regional, con la garantía de un magnífico show musical en el San Sebastian Fest 2017, el público disfrutó de los desfiles de las 10 jóvenes que disputaron la corona de la reina de la FISS.Además, los artistas recibieron el FISS de Oro, este nuevo galardón fue creado para la edición 53 de la FISS y en esta oportunidad, para homenajear el esfuerzo y buen trabajo que realizan los cantantes regionales, nacionales, internacionales, escritores, cultores y artistas.

La Coronación estuvo encabezada por la autoridad municipal, la alcaldesa del municipio San Cristóbal, Patricia Gutiérrez de Ceballos, el directorio del Instituto de Feria Internacional de San Sebastián presidido por Miguel Reyes y el comité de reinado , quienes quisieron seguir brindar a los tachirenses y sancrsitobalenses actividades diversas.

“Me siento muy contenta de que se haya realizado la Elección y Coronación de la Princesa y Reina de San Sebastián, gracias al apoyo de la empresa privada, sin esta no hubiese sido posible realizar ningún evento de la Fiss 2017, ya que la municipalidad no cuenta con los recursos para llevar a cabo estas fiestas, no tenemos recursos y los pocos que recaudamos se utilizaran para seguir mejorando la ciudad”. Aseguró de Ceballos que no les pueden robar la sonrisa a los niños, y ciudadanía que cada año, durante el primer mes del año, hacen vida en la parte alta de la ciudad para disfrutar de las actividades gratuitas que desarrolla la alcaldía a través del Iamfiss.