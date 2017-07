Zoraida Parra: Oposición pretende montar un gobierno paralelo en los próximos días

Publicado el: 21 Julio, 2017 Hora:4:54 PM

Como un acto descabellado por parte de la derecha dirigida por el señor Trump presidente de los EEUU calificó la diputada al Consejo Legislativo del Táchira Zoraida Parra, el golpe que pretende darle al Tribunal Supremo de Justicia, en violación flagrante el articulo 262,263 y 264 de la Constitución Nacional, Freddy Guevara primer Vicepresidente de la fallida Asamblea Nacional.

“Es una acción inconstitucional e ilegal el nombramiento de un comité de postulaciones para que los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia sean sustituidos, en aras de colocar un poder judicial y un gobierno paralelo en los próximos días”, afirmó la parlamentaria regional, en representación del Bloque de la Patria del Legislatico Estadal.

Esta acción descabellada – aseguró Parra- al igual que el paro nacional también será infructuosa, fracasada e inconstitucional, será un acto nulo de toda nulidad.

“Señor Freddy Guevara, señor Allup, señor Borges y señores de la derecha, no dañen más al pueblo, no lo engañen más, no lo quemen más, no lo maten más, el pueblo está cansado, ustedes fracasaron como derecha, necesitamos una oposición seria, responsable, con talento, con criterio e inteligente”, argumento Zoraida Parra.

Mucha gente de la derecha- aseveró la diputada al Consejo Legislativo regional- está deseando que ustedes definitivamente se desarticulen, porque ya no creen en sus mentiras, pues todos los planes, cronogramas y agendas que han hecho han fracasado.

Sonia Maldonado