Sí hay corazón, resistencia a pleno pulmón

Publicado el: 21 Abril, 2017

Por Robert Alvarado

“…Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias… Sabe que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina…” Enrique Santos Discépolo

Sí hay corazón, ese corazón de la patria, que el chavismo pretendió apropiárselo, encarna hoy la posibilidad de un cambio político. El 19A no terminó todo, sino que comenzó una gesta heroica de la raza del bravo pueblo venezolano ante el régimen de Nicolás Maduro, que solo está prolongando su propia agonía, porque los métodos violentos del régimen para cercenar el derecho a la protesta solo han aumentado la capacidad de lucha de la sociedad civil. El terrorismo de Estado ejercido por forajidos, que apagan la candela con gasolina, desconociendo la historia de sus días finales, ya no genera el miedo que le servía de escudo a la dictadura. Esa es la razón porque Maduro no sólo quiere liquidar a la oposición, como aseguran en el imperio, en realidad, nos quiere liquidar a todos, en el mejor de los casos, quiere de todos nosotros mansedumbre y sometimiento.

El 19A la GNB y la PNB entraron en Guerra contra la ciudadanía. Esa guerra destaca la magnitud de la inminencia de la caída del régimen. Ya no tenemos organismos de seguridad y orden público, terminaron siendo fuerzas de ocupación, (https://www.youtube.com/watch?v=2AJJctjtZOw) en El Paraíso lo demostraron bombardeado a los vecinos. Usan las armas que confiadamente les entregó el pueblo, para asesinarlo e incitan a protestar de otra manera y con otros medios para generar mayor violencia y consolidarse como un régimen de fuerza. Para colmo de males, no queda reserva moral en ese antro en que se convirtieron las Fuerzas Armadas, al punto que aprueban los planes con los milicianos y que los colectivos ya no respeten los límites de la ley. Tan responsables como Maduro, quizás peor, son los del alto mando militar, verdaderos asesinos, cómplices y protectores de paramilitares.

El rostro de la represión de la narco corrupta cúpula madurista, se palpó en chamos que se lanzaron al canal de Plaza Mayor en Puerto La Cruz y fueron rescatados por lancheros, en quienes se lanzaron al Guaire, algo inconcebible, no contentos con eso, tenían que reprimirlos más y más. Solo un venezolano entiende el terror qué hay que sentir para lanzarse a El Guaire, así sería de fuerte la ola represiva. Teresa Maniglia hizo gala de su estupidez refiriéndose a ese hecho, “Aunque usted no lo crea. Se bañaron en El Guaire los Terroristas”, a la par de El Aissami, para quien “Los manifestantes se lanzaron al Guaire por razones de odio”. La ignorancia, falta de valores, buenas costumbres y moral de quienes integran esta dictadura genocida y criminal, pretende degenerar aún más nuestra sociedad; por eso aumenta la censura, los canales de TV dan vergüenza. La comunidad internacional condena estos actos de violencia en Venezuela y pide hallar soluciones constitucionales. Está en manos de la dirigencia política convocar, acompañar y no abandonar a quienes, como nosotros, luchamos en la calle por el cambio que necesitamos.

En este contexto, Maduro es el icono de un fracaso estrepitoso. Quien quiera saber cuándo se acaba esto, en ese fracaso tiene ya una visual, de lo cerquita que está casi no se ve, la represión es proporcional a la inminencia del final de esta dictadura. Ayer, hoy y en los días sucesivos, el pueblo de Venezuela estará haciendo el referéndum revocatorio que le robaron, sin miramientos, le dice a Maduro, “Vete ya”, una aspiración expresada por la OEA: “Solución a crisis venezolana es elecciones generales”. Pero Maduro le tiene miedo al voto. Ahora más, porque no ha habido marchas de la magnitud de la de estos días. Saben que saldrán, al punto que al TSJ, tan inhabilitado que está ahora, un Maduro casi caído es quien intenta defenderlo, por lo dicho por Tillerson: “El Gobierno de Maduro está violando su propia Constitución”, pero también porque muchas voces piden a Trump mano dura con Venezuela, partidos políticos que apoyan la paz también enviaron una carta al Congreso de EE.UU. pidiendo lo mismo, de nada le van a valer los dolaritos que le donó al catire pelo amarrillo en su campaña. Metidos en ese berenjenal, no se les ocurrió nada mejor que confiscar ilegalmente la planta de General Motors de Valencia, después de 70 años en el país, otra empresa destruida por la dictadura. Algo como para que @Pablo_Iglesias_ y @agarzon pidan a la ONU que intervenga en Venezuela ante la masacre que está haciendo el narco-dictador Maduro; de hecho, España aspira concienciar a Europa sobre lo que sucede en Venezuela, donde la división de poderes o los derechos y libertades ya no valen nada.

Diosdado Cabello dijo: “A nosotros no nos importa lo que diga el mundo”, es decir escupió pa´ arriba, porque con mayor ahínco aseguró: “Los que denuncien la situación de Venezuela serán tratados como traidores”, el miedo lo hace decir cada cosa para dejar al descubierto la inminencia del fin, como cuando responsabilizó a Capriles y a su “combo asesino” por la muerte de un efectivo militar, obvio, no fue tan incisivo en relación a los viles asesinatos de Paola Ramírez y Carlos José Moreno. No lo culpo, debe ajustarse al discurso dictatorial, el mismo con el que el Defensor del Pueblo, hace el ridículo diciendo que está abierto a hablar con la oposición, dando una muestra fehaciente de ser defensor de una dictadura que no se pronunció ante la sacada del aire de CNNEE y ayer declaró en ese medio con gran cinismo. Bien lo ha dicho José Gato Briceño, quedará en la historia como el Defensor del Fascismo, el Defensor del Robo, el Defensor del Terrorismo, habida cuenta de su parcialidad madurista, asumida con gusto por la Fiscal General balbuceando pronunciamientos y exigencias sin eco en las huestes del régimen, está ahí para eso, para montar parapetos; cuando le secuestraron una hija a su esposo, el diputado oficialista German Ferrer, movió cielo y tierra para lograr su liberación y castigar a los plagiarios, ante el secuestro de presos políticos como Kamel Salame y las torturas y asesinatos de los organismos oficiales y grupos paramilitares desciende al inframundo chavista para encubrirlos. Con el nuevo tema que Nacho y Víctor Muñoz (https://www.youtube.com/watch?v=10ysy0gEo4g) le dedican a Venezuela, más han hecho por la recuperación de la democracia de nuestro país que ellos tres juntos.

Al régimen con tanta vaina casi se le olvida prorrogar por sexta vez la vigencia del Billetes de Bs 100. ¡Andan locos! Lo que no podrá prorrogar es su permanencia en el poder. (https://www.youtube.com/watch?v=JyBMVMLa-k0) Los venezolanos decidieron quedarse en la calle exigiendo la salida de Maduro, así de simple, para lograrlo una marea humana no cesará de salir a las calles, SIN MIEDO, como la valiente mujer que paró la tanqueta, diciéndonos a todos que en las calles se está conquistando la democracia, al igual que los líderes juveniles que tienen bolas de decir las cosas como son y mucho más para resistir las torturas que les aplican los esbirros del régimen. Ciertamente, la agresión es brutal, pero sin miedo todo el país enfrenta la represión bajo una sola consigna: “Maduro, no te queremos”. Como dijo alguien, “Se Embromó Narcolas… Solo, Cagado y Abandonado”, y en verdad que sí, en la Avenida Bolívar habría 30.000 camaradas arreados desde el interior y Caracas. No solo no lo quiere la gente, es que lo odian, pero superando lo visceral, existe el convencimiento, más que nunca, que desde la calle lograremos el rescate de Venezuela. ¡Continúa la lucha! ¡Mucha fuerza y determinación!

