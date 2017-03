Gustavo Azócar llama a validar por Acción Democrática este sábado

Publicado el: 21 Marzo, 2017 Hora:4:32 PM

El periodista, escritor y consultor político Gustavo Enrique Azócar Alcalá, firmará en las planillas del partido Acción Democrática el próximo sábado 25 de marzo, en el marco del proceso de validación convocado por el CNE.

La información la suministró el propio Azócar, quien en tal sentido indicó que “luego de una exhaustiva y profunda evaluación y reflexión, he tomado la decisión de apoyar a mis amigos de Acción Democrática en su proceso de validación, el cual se llevará a cabo el próximo fin de semana”.

Azócar dijo que “mi familia materna es adeca. Mi familia paterna también es adeca. Mi padre fue fundador y dirigente de AD en el estado Anzoátegui. En la casa de mi padre funcionó durante más de 50 años un comité de base de AD. 7 de mis 8 hermanos son adecos. Creo que allí hay poderosas razones para dar mi respaldo a la tolda blanca”.

El periodista dijo además que “mi decisión de validar por Acción Democrática la tomé también como un homenaje a dos grandes amigos que tuve apenas toqué tierras tachirenses. Esos dos amigos ya no están físicamente, pero yo los honraré estampando mi firma en la planilla del partido blanco: me refiero al ex presidente Carlos Andrés Pérez, un demócrata a carta cabal que ha sido reivindicado por la historia y José Francisco Ron Sandoval, primer gobernador electo del Táchira, uno de los mejores dirigentes políticos que he conocido en toda mi vida”.

Azócar dijo que el sábado acudirá a la Plaza de los Mangos a firmar por AD junto a los miembros de su familia. Hizo un llamado a todos los adecos del Táchira a que acudan a los puntos de validación a defender a su organización política tal cual como lo han hecho los militantes de otros partidos.

El periodista dijo que el proceso de validación fue una trampa montada por el CNE para “asesinar y enterrar” a la mayoría de los partidos políticos de la oposición. Los demócratas no podemos permitir que eso ocurra. Tenemos que defender a los partidos y junto con los partidos, defender la democracia, porque es obvio que no hay democracia sin partidos.