Chavistas molestos por intervención de Alcaldesa en Washington solicitan su destitución

Publicado el: 21 Marzo, 2017 Hora:1:14 PM

El presidente del CLE, Omar Hernández, negó que en Venezuela se irrespeten los derechos ciudadanos.

El presidente del Consejo Legislativo, Omar Hernández, exhortó al Concejo Municipal de San Cristóbal a pronunciarse y demostrar la autorización de salida del país de la alcaldesa capitalina, porque en su opinión debe decretarse “la ausencia o abandono de cargo de Patricia Gutiérrez de Ceballos” por haber viajado a Washington para reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro y solicitar la aplicación de la Carta Democrática al gobierno venezolano.

En sesión ordinaria, después de debatir el tema los diputados oficialistas aprobaron un acuerdo de rechazo a la intención de aplicar la Carta Democrática por parte de la OEA, “violatoria de toda norma de funcionamiento de esa organización, que contempla la consulta de las dos terceras partes de sus miembros, que no ha realizado, ni tampoco ha sido planteada en plenaria, con el objetivo de derrocar al Gobierno bolivariano de Venezuela”.

En este sentido, dijo que “Patricia no es canciller, fue electa para ser alcaldesa del municipio San Cristóbal y no para hacer proselitismo con los enemigos de la patria fuera del país; cómo esta ciudadana se moviliza internacionalmente con dólares de la república; con qué autorización?, como abandona su responsabilidad como alcaldesa, esta es la demostración de la hipocresía y el doble discurso de la derecha venezolana, porque no hay democracia cuando una alcaldía no garantiza los derechos que tiene el pueblo y se colocan en favor de los intereses de las transnacionales del petróleo, el FMI, el Banco Mundial y de las grandes corporaciones, cuando en cada uno de los espacios de gobierno local y regional de la derecha, no practican la democracia ni cumplen los compromisos con el electorado”.

Omar Hernández rechazó “la actitud antipatriota de los diputados de la oposición, quienes rebatieron el acuerdo de rechazo a la solitud de Almagro, porque no podemos decir que es la OEA; como vocero del bloque de la patria, destacó, que cualquier ciudadana o ciudadano de San Cristóbal reclama diariamente a la burgomaestre, el abandono y la desidia en la que mantiene la capital tachirense, que muestra como gobierna la oposición y demuestra la irresponsable actitud ante sus compromisos de gobierno para el pueblo”.

-“Acompañamos a nuestra embajadora en Estados Unidos, Carmen Velásquez, por desmontar el show mediático y el parapeto de Luis Almagro para pretender hacer ver ante el mundo que Venezuela vive un proceso antidemocrático, que cualquier ciudadano del mundo, puede comprobar que Venezuela vive plenas libertades democráticas, de inclusión, participación ciudadana, de protesta, siempre y cuando no se violenten los derechos humanos”, dijo el parlamentario.

“Cómo es que la alcaldesa se va para Estados Unidos y abandona sus responsabilidades, sin solicitar a la cámara municipal su salida del país, yéndose sin autorización para acompañar a Almagro a una rueda de prensa en solicitud de la aplicación de la carta democrática, favoreciendo los intereses de una nación extrajera, en flagrante afrenta a la seguridad de la nación, de traición a la patria y a su soberanía”, advirtió.

Agregó, Hernández, “Venezuela tiene políticas económicas, sociales, culturales, deportivas, de salud, vivienda, educación, respeto a los derechos humanos e inigualables garantías constitucionales, que la derecha se empeña en destruir, para darle salvoconducto a los intereses del imperio y convertir el país en patio trasero de los intereses del norte”. NP