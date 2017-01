Psuv utilizará firmas del carnet de la patria para reorganizar su militancia: Goncalves

Publicado el: 21 enero, 2017 Hora:12:46 PM

“Arrancó la ofensiva electoral del gobierno a través de la escusa del llamado carnet de la patria, indicando que los datos servirán para gestionar políticas sociales, cuando la esencia radica es actualizar y manejar información para estructurar el PSUV buscando manipulación en los procesos electorales, cuando el único documento que nos acredita como venezolanos es nuestra cédula de identidad, sostiene José Cheo Goncalves, aspirante a la Gobernación del estado Táchira por Copei.

Fustigó el líder político que “esta arremetida, amparándose ahora en un fulano carnet para proteger los derechos fundamentales del pueblo, cuando la Constitución pauta el derecho de los venezolanos para su acceso a la vivienda, la salud, la educación, la alimentación y una vida digna. Tienen 18 años en el poder y a ahora creen que los venezolanos sufrimos amnesia, indicando que necesitan información sobre las necesidades del pueblo”.

El carnet de la patria “es otra estafa al país, es una clara malversación de fondos. Van a invertir millones de bolívares en el material, van a gastar miles de recursos para sacar un carnet, cuyo único objetivo es estructurar un partido político como es el PSUV. Si se tratara del beneficio colectivo, para qué van a requerir un carnet, con la cédula de identidad sería suficiente para obtener los beneficios del Estado. Esto no es más que para actualizar y ganar información que van a manipular con dádivas unos 20 días antes de las próximas elecciones”, manifestó.

Otro de los datos que llaman la atención –agregó-es que el llamado está dirigido a jóvenes desde los 15 años, por lo que es obvio que el interés de Maduro es controlar todo el padrón electoral con miras también a las presidenciales.

-Es bueno señalar que existen muchos chavistas que no están con Maduro, pero que fueron beneficiados con las misiones, ahora van a ser discriminados porque no sacan el carnet. Cómo es posible que para el presidente, el venezolano sea el que atienda el llamado de sacar el carnet de la patria, cuando lo que buscan es reestructuran la revolución. Criticaban a AD y Copei por lo de los carnets de partidos y ahora ellos son una copia al rojo vivo, dijo Goncalves.

El futuro del venezolano no puede estas supeditado a que si no sacan un carnet, no tendrán acceso a una bolsa de comida. El deseo es tener un buen trabajo, ganar bien y poder comprar los productos que se deseen.

Goncalves, formuló un llamado a la Mesa de la Unidad Democrática, para que se pronuncien en el sentido de no llamar a relegitimar el resto de partidos políticos. Los aspirantes a la Gobernación y consejos legislativos, podemos hacerlo a título personal, independientes. No podemos perder tiempo ni recursos. La MUD es el partido político que necesitamos y en eso debemos avanzar.

“Le digo a la MUD que no podemos dormirnos, tenemos que unirnos para exigir las elecciones a Gobernadores y a diputados, no podemos permitir que se siga violando el derecho a elegir y ser electo. Aceptar este carnet es asentir todo la manipulación de guerra económica, cuando ellos son los responsables de la ruina de la producción venezolana”, puntualizó.