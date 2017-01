Por problema estomacales Rujano se retiró de la Vuelta

21 enero, 2017

Para infortunio de su equipo Gobernación Mérida y toda la fanaticada del ciclismo venezolano, se presentó este viernes en la 52° Vuelta al Táchira, el retiro de la carrera del corredor merideño José Rujano, quien luego de vivir un par de días complicados en la parte física, y a falta de dos jornadas para el término de la carrera, decidió bajarse del pelotón multicolor.

Según el mismo “cara de niño”, aún en el hotel de concentración de su equipo en San Cristóbal, la determinación de no continuar en el evento la tomó luego de la llegada a Casa del Padre, en la que debido a problemas estomacales que venía sufriendo desde la etapa de La Grita, no pudo volver a recuperar la estabilidad física para mantenerse en la pelea.

“Ya venía sintiéndome mal desde la noche de La Grita, en esa etapa atravesé una pequeña crisis kilómetros antes para la meta, sin embargo, me recuperé y pude llegar en el quinto lugar. Pensé que era sólo transitorio, pero en el momento de llegar la noche tuve fuertes problemas estomacales e incluso fiebre, llegué descompensado a la fracción de Casa del Padre, a la cual ante tanta exigencia, terminé pagando la factura”, sentenció el merideño.

Para el cóndor, es triste no poder haber alcanzado el pentacampeonato y ni siquiera mantenerse en pelea hasta el final, sin embargo, en la vida como en el deporte, siempre se está expuesto a alguna enfermedad, y esta vez le tocó a él.

“La verdad que me sentía muy bien en las últimas fracciones, iba mejorando poco a poco y estaba cerca de los puestos de arriba, no obstante, ya a algunos de mis compañeros les había dado esta virosis, y no sé si al compartir termos de agua o algo, fui contagiado, no lo sé. Al final, a todos los deportistas nos puede pasar.

Asimismo, el corredor pidió disculpas a toda su fanaticada del Táchira y toda Venezuela por no terminar la carrera, pues él sabe que hay muchas personas que esperaban verlo coronar su quinto título.

“No pongo excusas, no pude brindar a la gente mi mejor versión y me disculpo por ello, sobre todo porque sé, que estaban tan ilusionados como yo con la obtención del pentacampeonato”.

Por otro lado y para finalizar, el cóndor aseguró que en los próximos días anunciará una rueda de prensa para hablar sobre la determinación final en torno al tema de su retiro, “tengo una decisión prácticamente tomada, y en pocos días se las haré saber”.