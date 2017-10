18 presos políticos en el Helicoide sometidos a 13 días consecutivos de aislamiento

Publicado el: 20 Octubre, 2017 Hora:3:21 PM

Alcaldesa Patricia de Ceballos denuncia violación de derechos humanos

En la sede de su despacho municipal, la alcaldesa Patricia de Ceballos aseguró que de manera consecutiva durante 13 días Daniel Ceballos ha estado encerrado durante las 24 horas del día como si no fuese suficiente estar encarcelado por más de 3 años y pretenden aplicar retaliaciones con esta condición indicó De Ceballos.

Dijo la fuente, que le ha sido negado el acceso a sus familiares, madre e hijos, por lo que según las Naciones Unidas este aislamiento es considerado como un trato tortuoso, cruel y denigrante, pues desde el lunes 09 de octubre Daniel Ceballos junto a 17 presos políticos en el Helicoide se encuentran en esta condición, sólo por haber llamado a votar en la regionales del pasado 15 de octubre.

A tales efectos, se dirigió a la primera autoridad nacional, refiriendo que “Sr. Presidente Maduro, trate a los Venezolanos como espera ser tratado, porque la historia da muchas vueltas y no sabemos, quizás pronto o no tanto, pero quienes hoy están injustamente presos estarán libres, y quienes están hoy cometiendo estos crímenes de lesa humanidad, que no prescriben, tendrán que estar presos, pero seguro estaremos velando por sus derechos humanos”.

De igual modo, convocó al presidente Nicolás Maduro que se toque el corazón y vea el sufrimiento al que son sometidos tanto los presos políticos como sus familiares, porque en el caso de Daniel Ceballos y sus familiares han sido sometidos a tratos crueles e inhumanos al momento de las visitas familiares.

Entre los efectos que trae el encierro inhumano al cual es sometido el ex alcalde Daniel Ceballos, aseveró la alcaldesa que puede llevar a palpitaciones cardiacas aceleradas, sudoración excesiva, deterioro de la vista, poco apetito pérdida de peso letargo debilidad temblores sensación de frío agravamiento de problemas médicos preexistentes.

Además detalló que se pueden presentar efectos psicológicos como ansiedad, depresión, irritabilidad, corta capacidad de atención poca concentración, disminución de la memoria, confusión en proceso de pensar, hipersensibilidad a altos olores y ruidos, pensamientos recurrentes y persistentes, efectos que pueden ocasionar paranoia y psicosis.

Respeten la voluntad del Táchira, Laidy Gómez es nuestra gobernadora

Dijo también en rueda de prensa, que el presidente Nicolás Maduro debe dejar de lado las amenazas a la gobernadora electa Laydi Gómez y no utilice a Daniel Ceballos como ejemplo para encarcelar a nadie, porque el merece hoy estar libre, “presidente usted debe rectificar y revisar el caso de Daniel Ceballos y se darán cuenta de la injusticia que se comete”.

Indicó que la actual gobernadora del Táchira fue electa de manera democrática y debe respetarse a una mayoría que salió a votar por un cambio el pasado 15 de octubre, por lo que recalcó la alcaldesa De Ceballos que deben dejar las amenazas de lado y enfocarse a solucionar los problemas que aquejan no sólo a los tachirenses sino a todo un país que vive diariamente las penurias para sobrevivir bajo la crisis que arropa a una mayoría.

Pagaron solo un tercio de la deuda a cada trabajador municipal

Por su parte la alcaldesa Patricia de Ceballos lamentó que un régimen que pretende bajo un chantaje político someter a sus ciudadanos, haya hecho lo que hicieron en la alcaldía de San Cristóbal con los servidores públicos, por lo que rechazó las declaraciones de la Secretaria General de Gobierno saliente Nellyver Lugo, a través de la cual, de manera irresponsable, declaró que habían regresado más de 5 mil millones de bolívares al Fonden, porque con poco más de 2 mil millones honraron todos los compromisos que se le adeudaban a los funcionarios municipales.

“Desmentimos con pruebas en mano, aquí tenemos el oficio con fecha 09 de octubre del año en curso dirigido al gobernador del momento José Vielma Mora, con copia a la Secretaría General de Gobierno y a la Dirección de Administración y Finanzas de la gobernación del Táchira, donde se muestra la deuda de 8 mil 800 millones de bolívares que ha tenido el ejecutivo nacional por los aumentos decretados en salario como bono de alimentación con los servidores públicos de la alcaldía”.

Sólo cancelaron aumentos salariales

Indicó De Ceballos, que se entregó los montos de la deuda que el gobierno nacional mantiene con los trabajadores municipales de la alcaldía de San Cristóbal, sus cuatro institutos autónomos, el Concejo Municipal y la Contraloría Municipal, documentos recibidos y sellados tanto por la gobernación del Táchira, como la Inspectoría del Trabajo, en los cuales se refleja detalladamente la deuda de cada uno los funcionarios, pero sin embargo, pagaron solo la deuda por concepto de aumentos salariales decretados por el ejecutivo nacional.

Jugaron con la necesidad de los trabajadores

Indicó la primera autoridad municipal que no pagaron las incidencias en la semana de ajuste salarial, no pagaron las incidencias de los aumentos decretados en los aguinaldos, no pagaron las incidencias en las vacaciones ni del bono de alimentación, “montaron un show en los pabellones entregándole un recibo a nuestros servidores públicos en el que indicaba que se cubrían todas las deudas, cuando sólo pagaron las diferencias de salario, se ha pagado solo un tercio de la deuda a cada trabajador”.

Hizo énfasis que jugaron con la dignidad de los trabajadores de la alcaldía, quienes tuvieron que hacer hasta dos días seguidos de cola para poder abrir una cuenta en el Banco Bicentenario para que les cancelaran unos recursos que no son regalados, sino que son producto del trabajo de cada uno de los trabajadores.

Finalizó que el siguiente paso es oficiar formalmente al Fonden, con todos los soportes de recibido por la Gobernación del Táchira, Inspectoría del Trabajo, Contraloría General de la República y demás entes, donde según la Secretaría General de Gobierno devolvieron la plata a este ente, que la misma puedan ser transferidos a las arcas de la municipalidad y que puedan honrarse los compromisos con los servidores públicos.

Prensa Alcaldía SC.-