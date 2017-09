Concejo Municipal de San Cristóbal interpelará a la alcaldesa Patricia de Ceballos

El presidente del Concejo Municipal de San Cristóbal, Alexis Vivas, informó que ante la no asistencia de Patricia Gutiérrez de Ceballos, a la asamblea convocada por el cuerpo edilicio para tratar el caso de las deudas salariales con los diferentes sindicatos de la municipalidad y los propios trabajadores, durante la sesión ordinaria de este jueves solicitarán la interpelación de la ciudadana alcaldesa.

—El Concejo Municipal está sirviendo de mediador y ejerciendo el control político que tiene sobre la gestión. Por eso ayer (martes) se hizo la primera sesión y se citó para hoy (miércoles) en carácter de invitada a la alcaldesa. No asistió y mañana (jueves) en la sesión ordinaria se solicitará su interpelación como lo dicta la ordenanza—, subrayó el edil, acompañado de los concejales Eduardo Delgado, Yosmar González, Neida Ocariz, Wladimir Vivas, Gerardo Rincón, Floranlli Márquez y Jesús Salcedo.

La reunión de la alcaldesa con los representantes de los sindicatos de empleados y obreros de la Alcaldía, del Concejo Municipal, de la Contraloría Municipal, de Maestros y Jubilados y Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, estaba pautada para las 9 de la mañana y cerca de las 10 a.m. se hizo presente gran parte del tren ejecutivo de la alcaldesa, junto al síndico Juan Carlos Cardozo, quien en nombre del Ejecutivo, hablaría sobre la problemática de los sueldos y salarios, pero ante la negativa de los trabajadores de escuchar otro vocero distinto a la alcaldesa, éste se reunió posteriormente con los ediles y les entregó un documento con la posición del Ejecutivo y las estrategias que vienen aplicando para sobrellevar la grave crisis económica que enfrenta la municipalidad.

Edna Ramírez, secretaria general del sindicato de empleados de la Alcaldía del Municipio San Cristóbal, explicó que el martes los sindicatos le habían solicitado al Concejo Municipal la intervención política del ayuntamiento capitalino y ante la no existencia de esta figura jurídica, lo que se acordó fue la citación para este miércoles a fin de que le diera respuesta a los trabajadores.

—La respuesta que nosotros queremos es solución, no queremos que nos sigan mintiendo y que se sigan escondiendo. Nosotros venimos de la ciudad de Caracas y pudimos constatar que la alcaldesa del municipio San Cristóbal no ha hecho los trámites en la Onapre para el pago de las diferencias salariales. Los trabajadores estamos mal y seguimos mal económicamente por falta de diligencia de la alcaldesa del municipio San Cristóbal. La situación es crítica y la Alcaldía está paralizada el día de hoy por esta situación, porque los empleados y obreros no quieren trabajar por estos sueldos míseros—, subrayó la representante sindical.

Finalmente, el concejal Alexis Vivas invitó a los trabajadores para la plenaria de este jueves a partir de las 9:30 de la mañana en el salón de sesiones del cuerpo edilicio, donde se tratará la grave crisis de la municipalidad por la deuda de más de 10 millardos de bolívares que mantiene el Gobierno nacional por las diferencias de los sucesivos aumentos de sueldos y cesta tickets, y la interpelación a la alcaldesa las acciones emprendidas para diligenciar dichos recursos.

