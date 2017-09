Alcaldías del Táchira sin recursos para pagar aumentos salariales

Publicado el: 20 Septiembre, 2017 Hora:10:06 PM

El alcalde del municipio Michelena Fernando Andrade aseguró que la mayoría de las alcaldías del Táchira no han podido nivelar los sueldos y salarios de sus trabajadores, pues los recursos que envía el gobierno nacional son insuficientes ante los diversos aumentos que se han realizado en lo que va del año.

“Estamos a muy poco de declarar en quiebra las municipalidades” enfatizó Andrade quien además agrega que esto se debe a los pésimos cálculos de aumentos salariales que se realizan desde el gobierno central.

A la fecha no ha llegado el doceavo correspondiente al mes de septiembre en varias alcaldías, como es el caso de Michelena “No es posible, esa situación es una irresponsabilidad” a su juicio se le olvida al gobierno nacional que los afectados con eso son los trabajadores que no puede cobrar su salario a tiempo, no los gobernantes municipales.

En el año se han realizado cuatro aumentos salariales, “las alcaldías del Táchira no tenemos la suficiente recaudación para asumir el compromiso de esos aumentos, por eso debemos esperar los créditos nacionales para cumplir con el pago de los pasivos laborales” añadió Andrade.

La situación es “delicada” para Andrade jugar con el sustento de las familias tachirenses es preocupante, aunado a la situación económica, de escasez y altos precios en las que vivimos no solo en Táchira sino en toda Venezuela.

Como representante de los alcaldes del Táchira ante el Consejo Federal de Gobierno, el burgomaestre de Michelena conoce todas las inversiones en obras que deberían estar gestionando las municipalidades pero ante la misma situación inflacionaria, a los municipios se les hace imposible consolidar una obra completa “los recursos no alcanzan todos los días los precios suben y eso hace aún más difícil gestionar para el pueblo”.

Nota de Prensa