Freddy Guevara: Desde el Táchira extenderemos la resistencia hacia el resto del país (fotos)

La lluvia y las amenazas del gobierno no impidieron que miles de sancristobalenses de nuevo colmaran las avenidas de la ciudad manifestando. Fotos: El-Informe.com / A. Camacho, VP

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, encabezó la marcha “Somos millones” en el Táchira, que partió desde la sede quemada de Asogata y en la que miles de manifestantes salieron a protestar una vez más en las calles de San Cristóbal a pesar del fuerte aguacero y de las amenazas gubernamentales y de grupos armados de los últimos días.

Guevara anunció que desde este estado, que ha inspirado la lucha por la restitución de la democracia, se extenderá la resistencia hacia el resto de Venezuela cuando todo el país esté preparado.

El parlamentario, que partió desde la Asoación de Ganaderos del Táchira en esta marcha que transcurrió por las avenidas Universidad, España, Carabobo, y tomó también la 7ma y la 5ta avenidas, anunció que la Asamblea Nacional activará el artículo 350 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para desconocer al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro.

Pese a la lluvia en la parte alta de San Cristóbal, gran cantidad de personas salió a las calles para unirse a la convocatoria de la Unidad Democrática.

“Mucha gente me pregunta que más tiene que pasar en Venezuela y yo les digo, no tiene que pasar más nada, porque ya ha pasado todo lo que tiene que pasar para que un pueblo entero entre en rebelión; pero lo digo una vez más, nosotros estamos organizando el proceso para que la activación del 350 sea en todo el país y no solamente en unos estados”, explicó Guevara.

Manifestó que si la oposición convocaba a una acción definitiva “y no está lista la organización, créanme hermanos que estaremos quemando un cartucho fundamental, yo quiero que se lleven dos mensajes muy claros, primero que sabemos de su angustia, de su desesperación y de lo que está pasando, y estamos conscientes que el camino que ha definido el Táchira es el camino que debe seguir todo el país, pero debemos organizar y movilizar para que sea en todo el país, con disciplina y entereza para poder realizar una acción definitiva”.

Indicó que en Venezuela están dadas las condiciones para una transición de gobierno porque están dadas todas las condiciones para que se produzca: crisis económica, impopularidad del gobierno y aislamiento internacional.

Se comprometió a plantear en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática la necesidad de avanzar hacia un paro general nacional, que arrancó aplausos en el público presente, posteriormente, de forma intempestiva un grupo de jóvenes con tapabocas y lentes para evitar ser fotografiados por agentes del gobierno, tomó la palabra para pedir a los marchistas que no los dejaran solos enfrentando a los uniformados.

La marcha llegó a la 5ta Avenida de San Cristóbal fracturada en varios pedazos porque unos manifestantes decidieron desviarla hacia la pared metálica instalada por la Redi Los Andes para enfrentar a los uniformados y otros decidieron seguir en sentido norte hacia donde la alcaldesa y dirigentes de Voluntad Popular habían atravesado un camión que sirviera de plataforma para que Freddy Guevara hablara.

Durante el enfrentamiento con los funcionarios de la GNB al menos dos jóvenes resultaron heridos con perdigones en la cabeza.

