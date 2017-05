Carta al Senador @marcorubio

Publicado el: 20 Mayo, 2017 Hora:4:11 PM

Por Robert Alvarado

“…Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo…” Abraham Lincoln

Respetado Senador,

Me complace saber que “EE.UU. está firmemente al lado del pueblo venezolano”, como Usted lo aseguró tras el anuncio de sanciones del Departamento del Tesoro a todos los magistrados miembros de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por usurpar funciones de la Asamblea Nacional, mejor dicho, por pretender anular al Parlamento patrio, (https://youtu.be/QziBqf_pE_E) un hecho que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, reconoció como una ruptura del hilo constitucional, no obstante, ha sido en extremo indulgente con los autores, sus amigos y compañeros de partido. Hoy, cuando le escribo, personeros del gobierno, cual bufones en la opereta de la separación de poderes, señalan que “Luisa Ortega se la juega porque el Ministerio Público imputará a 6 guardias nacionales por causar heridas a estudiantes de Maracay”. Nada más tendencioso. En realidad, la Fiscal General se la jugó al no ejercer ninguna acción penal contra los magistrados golpistas que EE.UU. consideró pertinente sancionar.

A nivel internacional, Maduro se convirtió en dictador, quiere decir que los magistrados sancionados, como todos los del TSJ, están exclusivamente a su servicio, como también lo está la Fiscal Luisa Ortega Díaz, que con su inacción y silencio respecto a operaciones de fuerzas del Estado para asesinar, torturar, ultrajar, causar daños a la propiedad, incluyendo tácticas represivas e intimidatorias de los colectivos que generen miedo, ha convalidado acciones de la dictadura, específicamente el Plan Zamora (https://www.youtube.com/watch?v=hTTW8BAeaQc) que pretende ahogar en sangre el reclamo de los venezolanos, sin poder ocultar que no ha cumplido con su deber de garantizarle los derechos humanos a los ciudadanos que pacíficamente exigen sus derechos civiles y políticos apegados a la Constitución, ocupada como está en aparentar la existencia de separación de poderes en Venezuela, o lo que es lo mismo, permitiéndole ganar tiempo al dictador Maduro, agudizando con esa conducta deshonesta y desprovista de toda ética la grave crisis política y económica de Venezuela, que en opinión del Presidente Trump es una “desgracia para la humanidad”, y, para mayor desventura nuestra, avalada por la máxima autoridad del Ministerio Público, presentándose como una funcionaria del régimen más que del Estado venezolano.

Senador, las sanciones de EE.UU. a los golpistas del TSJ debe ser el preludio de lo que le espera a la Fiscal Luisa Ortega por seguir de cómplice, por seguir recibiendo órdenes de dictadores. La responsabilidad de los trágicos eventos de nuestro país, Usted bien lo sabe, tiene nombre y apellido de la camarilla narco corrupta que cuentan con la protección de Luisa Ortega Díaz, con ellos estará en instancias internacionales porque esto que está sucediendo en Venezuela son crímenes contra la humanidad que no prescriben, lo que no sólo ha consentido sino que aúpa declinando la titularidad de la acción penal en tribunales militares para el juzgamiento de civiles y, con ello, propiciar la creciente desaparición y tortura de detenidos, cuyo ejemplo extremo son 13 jóvenes en el Estado Nueva Esparta, de quienes se desconoce su paradero.

Así las cosas estimado Senador, nadie en Venezuela alberga dudas de la obra excelsa de la Fiscal General, LA CRIMINALIZACIÓN DE LA DISIDENCIA, resultándole imposible negar que permitió que se duplicara el número de presos políticos en los últimos días, convalidando la aplicación de sanciones disciplinarias a éstos como el aislamiento en solitario, peor aún, buscando la muerte del dirigente político Kamel Salame, en prisión preventiva desde hace más de 10 años, (https://www.youtube.com/watch?v=uL97qIidvxw&t=829s) esperando la apertura de juicio mientras ve agravarse los estragos en su cuerpo por enfermedades sin tratamiento, en este caso la no asistencia es sinónimo de una muerte fraguada por la Fiscal General con su esposo, el diputado chavista Germán Darío Ferrer, en el marco de un convenio económico establecido para tales fines con el Gobernador del Estado Yaracuy, Julio León Heredia, vinculado con el narcotraficante Walid Makled (http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/130203/las-facturas-de-makled) y responsable directo de esta retaliación política, sustentada en una presunción falsa e interesada que Luisa Ortega Díaz se vio obligada a desestimar por falaz, sin que a la fecha de hoy haya solicitado la libertad de Kamel Salame como procede en este caso.

En este contexto, la Fiscal General se caracteriza por dar forma legal a las arbitrariedades de la camarilla narco corrupta que la ha mantenido en el cargo por más de una década. Como están pendientes nuevas sanciones de EE.UU. contra altos funcionarios del narco régimen, corrupto y violador de derechos humanos, con todo respeto SOLICITO SUS BUENOS OFICIOS a los fines de INCLUIR EN LA NUEVA LISTA DE SANCIONADOS POR EL DEPARTAMENTO DEL TESORO A LA CIUDADANA LUISA ORTEGA DIAZ, EN SU CONDICION DE FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por convalidar las circunstancias que condujeron a la grave crisis humanitaria que estamos viviendo. El Presidente Trump sostuvo que hará “lo que sea necesario” para “arreglar la crisis venezolana”, siendo necesario Senador que esta funcionaria sea sancionada, en los mismos términos acordados para los magistrados del TSJ, y así contribuir a la materialización del cometido esbozado por el dignatario estadounidense.

Su atento servidor,

Robert Alvarado

