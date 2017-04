Asesinato de Paola Ramírez investigará la Fundación El Amparo

Publicado el: 20 Abril, 2017 Hora:1:24 PM

El exdiputado Walter Márquez con el comisario jubilado del CICPC, Armando Carrero.

Luego de conocerse el asesinato de la joven Paola Ramírez, de 23 años de edad durante las manifestaciones realizadas el 19 de abril en el Táchira, por parte de grupos armados creados como grupos paraestatales del régimen para intimidar a la oposición y desmotivarlo a fin de que no exijan sus derechos constitucionales, el gobierno abusando del poder trata de crear un falso positivo contra un ciudadano por este crimen, razón por la cual la Fundación El Amparo, que preside el parlamentario nacional emérito Walter Márquez, asumirá una investigación profunda de este caso.

“Estamos viviendo momentos de consternación para el Táchira y para el país, cuando hemos observado cómo impunemente los grupos de colectivos, o “grupos delictivos” como se deben llamarse, acaban con la vida de ciudadanos desarmados que solo exigen el retorno a la democracia, la destitución de los magistrados del TSJ, quienes han sido responsables de un golpe de estado continuado contra la Asamblea Nacional, contra el estado de derecho”, manifestó el parlamentario emérito.

En ese sentido indicó Márquez que “hay mucha información de vecinos que quieren denunciar sobre lo ocurrido y de videos que están circulando en las redes sociales en la cual se demuestra que fueron estos grupos colectivos, o delictivos, los que sembraron el terror en la zona y asesinaron impunemente a Paola Ramírez, por lo que rechazamos y nos sumamos a la solicitud de investigación en nombre de la fundación El Amparo y con el equipo de investigadores, exfuncionarios judiciales y policiales, vamos a hacer nuestra propia investigación complementaria en materia de esa violación de derechos humanos”.

– El país no puede seguir soportando que el régimen se aferre al poder sin plantear soluciones concretas. Nicolás Maduro actúa de manera irresponsable. Ahora está llamando a un diálogo cuando ya la oposición ha dicho lo que quiere, que no es otra cosa que respeto a la Constitución, la apertura de un canal humanitario, destitución de los magistrados del TSJ y la libertad de todos los presos políticos, para eso no hay necesidad de diálogo, basta que el presidente concerte como jefe de estado con los otros poderes públicos para que se solucione la crisis del país; si él tiene realmente el coraje de enfrentarse a un proceso electoral como lo dice, que el CNE convoque a elecciones generales, eso es sencillo.

En otras palabras, manifestó, reprochamos el crimen de Paola Ramírez, vamos a sumarnos a esta investigación, vamos a exigir tanto a instancias nacionales como internacionales una investigación contra los grupos paraestatales o paramilitares como son los colectivos que han sembrado terrorismo de estado en el Táchira y en todo el país.

Habla la experiencia un exCICPC

Armando Carrero, comisario general jubilado del CICPC, quien trabajó ampliamente en la parte criminalística, actualmente coordinador de investigación de la oficina parlamentaria de Walter Márquez, se pronunció sobre el caso indicando que adelantar juicio con respeto a la muerte de Paola es bastante prematuro, “primero fue público y notorio a través de las imágenes y videos que se publicaron en distintas redes sociales la ubicación del cadáver de la joven. El cadáver estaba boca arriba, no puede decir nadie prematuramente que una experticia balística determinó el sitio de dónde provino la trayectoria de la bala”.

Igualmente detalló Carrero que en el material videográfico se observó que la joven tiene los ojos abiertos, “lo que significa que le dio un espasmo cadavérico, el cual se produce por la suspensión inmediata de las funciones vitales, por lo que el imputado no puede señalarse como el responsable en este momento, para hacer eso se necesita una cantidad de análisis, como un laser especial que se utiliza, pero hay que partir del orificio de entrada y salida de la bala que impactó a la joven, quien quedó boca arriba, por lo que no pueden decirse ahora que provino de un edificio de un apartamento”.

Walter Márquez por su parte indicó que rechaza los señalamientos de Diosdado Cabello y del director de Seguridad Ciudadana del Táchira Ramón Cabezas, de pretender imputar a Ivan Alexis Pernía, de haber asesinado a la joven Paola Ramírez, pues desde el punto de vista criminalístico todavía no hay pruebas, y el régimen pretende crear un falso positivo para inculpar a un ciudadano vinculado a la democracia y librar de responsabilidad a los colectivos que dirige el régimen madurista.

Por último indicó que a través de la Fundación El Amparo adelantarán una investigación exhaustiva para aclarar los hechos, “pues gracias a las nuevas tecnologías hay material suficiente que grafica claramente quiénes están detrás del asesinato de esta joven tachirense, que como muchos otros, perdió la vida por el simple hecho de querer algo mejor para su país”. NP