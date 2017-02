“Maduro mantiene continua guerra a muerte al estómago de los venezolanos”: Vivas

Publicado el: 20 febrero, 2017 Hora:7:17 PM

Concejal Wladimir Vivas, presidente de Un Nuevo Tiempo en Táchira.

Conocida la nueva medida económica anunciada por el presidente Nicolás Maduro que se traduce en el incremento de la unidad tributaria de 177 a 300 bolívares a partir del primero de marzo y por consiguiente el aumento del bono de cesta ticket a 108 mil bolívares, “esto no es más que uno de los tantos articulados dentro del decreto de guerra a muerte que tiene Maduro con el estómago de todas las familias venezolanas”.

Esta afirmación la ofreció el concejal Wladimir Vivas, presidente de Un Nuevo Tiempo en Táchira quien agregó que dicho ajuste de la unidad tributaria “siempre lo hacen los gobiernos de acuerdo a la inflación que han registrado, sin embargo, estamos viendo como el presidente Maduro se sigue engañando al anunciar un incremento de unidad tributaria de apenas un 69.5 por ciento cuando la realidad es que la inflación superó el 700 por ciento el año pasado”.

En opinión de Vivas, “cada medida económica que anuncia Maduro termina asfixiando a los venezolanos, pues en el gobierno saben bien que apretando el estómago del venezolano se evitan las protestas justas y constitucionales y ahora pretende que con 3.500 bolívares diarios de cesta ticket podamos comer”.

Al consultársele sobre el impacto que este aumento de la unidad tributaria y del cesta ticket generará en las distintas gobernaciones, alcaldías y demás instituciones gubernamentales y empresa privada reconoció Vivas que en el caso particular de San Cristóbal se hizo una previsión presupuestaria en base a un aumento de la UT entre 230 y 250 bolívares “ahora quedamos cortos con el nuevo incremento y el problema empezará a agudizarse cuando los créditos adicionales para pagar estas diferencias no lleguen, pues obviamente los empleados buscarán en sus jefes directos la respuesta al por qué no cobran lo que anuncia el gobierno, es decir, Maduro prende el chispero, no manda la plata y nosotros tenemos que dar la cara por las políticas erradas que siempre improvisa”.

Finalmente subrayó Wladimir Vivas que “cuando el presidente habla de aumento del cesta ticket, está aumentando aquello que no tiene repercusión directa sobre las prestaciones sociales del venezolano, ni sobre las vacaciones o aguinaldos, ese supuesto aumento integral del salario en realidad solo se traduce en el incremento de uno de los bonos que tienen los venezolanos, de allí que esa sea la estrategia para no generar mayores beneficios a la posteridad de los ciudadanos y la realidad es que el sueldo mínimo sigue en 40.638 bolívares mensuales”.