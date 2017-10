Concejo Municipal solicita al obispo Moronta interceder por libertad de José Vicente García

Publicado el: 19 Octubre, 2017 Hora:7:44 AM

El Concejo Municipal de San Cristóbal en sesión extraordinaria aprobó emitir un acuerdo municipal dirigido a Monseñor Mario Moronta, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público para que sean intermediarios en la excarcelación del concejal de este Municipio José Vicente García quien cumplió ayer un año de ilegal, injusta y arbitraria prisión en el Helicoide de Caracas.

A esta importante sesión se dieron cita los concejales Alexis Vivas, presidente del Concejo Municipal, Jesús Salcedo, vicepresidente, Gerardo Rincón, Neida Ocariz, Floranlli Márquez, Orlando García, Eduardo Delgado y Yosmar González; quien propuso a la plenaria emitir un acuerdo municipal el cual sea entregado a Monseñor Mario Moronta, como Obispo de la Diócesis de San Cristóbal para solicitar de sus buenos oficios como intermediario en la liberación del concejal José Vicente García, ante los organismos competentes en vista de que existe una boleta de excarcelación desde el pasado mes de diciembre. “Pero no solamente que este acuerdo sirva para la liberación de José Vicente García sino que también sirva para ayudar a gestionar la libertad de todos quienes hoy son presos políticos en Venezuela, cuyo único delito ha sido pensar distinto a este Gobierno”.

Así mismo, participaron en este significativo acto, la Alcaldesa del Municipio capital Patricia de Ceballos, el Alcalde de Torbes, Alberto Maldonado, el Alcalde de Capacho Independencia, Jorge Galeano, César Pérez Vivas, ex Gobernador del Táchira, Raúl Casanova, rector de la Unet, diputados de la Asamblea Nacional Sergio Vergara, Juan Requesens, Eduardo Marín, diputado Gustavo Delgado, abogada Raquel Sánchez, representante del Foro Penal Venezolano, familiares de los presos políticos, representantes de la Unidad Democrática del Estado Táchira, Zuleika Meneses, representante de la Federación de Centros Universitarios UNET, Reinaldo Manrique, representante de la Federación de Centros Universitarios ULA Táchira, Fernando Márquez, representante estudiantil de la UCAT, Carlos Vicente García y Laura Ramírez, padres de José Vicente García y María Alejandra Rivera, esposa de José Vicente García.

Durante su derecho de palabra la edil justiciera Yosmar González manifestó “hoy tengo que decir también sin ninguna mezquindad que hay un curul que no está vacío, hay un curul donde está un digno representante de la alianza democrática, tratando de que esa voz no se apague”.

–Hoy, me honro en presidir la Comisión de Política, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos del Concejo Municipal de San Cristóbal, una comisión que fue creada a solicitud de José Vicente García y recuerdo que cuando José Vicente presentó la exposición de motivos nos decía “creo que está comisión va a servir como espacio para aquellos ciudadanos que vean vulnerados sus derechos y si los propios órganos del sistema de protección de derechos humanos del sistema venezolano no le brindan su protección aquí deberían tener un espacio para que sean respetados” agregó.

Recalcó la edil González que el mes pasado solicitamos en plenaria, se estableciera el día 17 de septiembre como una fecha emblemática en recuerdo de los presos políticos, “y no puedo hacer esta intervención sin que se recuerde la memoria del concejal justiciero del Municipio Páez del Estado Apure, Carlos García quien también fue detenido por el Sebin, pero que lamentablemente sus condiciones físicas no le permitieron ver el final de lo que estoy segura algún día llegará, y falleció tristemente en el Hospital central de esta ciudad ese día”.

Seguidamente, tomó el derecho de palabra el concejal Jesús Salcedo, vicepresidente del Concejo Municipal capitalino para manifestar que esta sesión es para recordar los presos políticos de este régimen y expresó “que a los tachirenses, a los sancristobalenses y a los venezolanos de bien no nos amedrantan las amenazas, sino por el contrario nos fortalecen y nos hace crecernos en las adversidades”.

Se dirigió a la familia de los presos políticos asistentes para decirles que en este caso, nuestras palabras de solidaridad se quedan cortas, por el ímpetu, por la lucha democrática y la perseverancia de quienes en estos momentos se encuentran privados de su libertad, por pensar diferente a este régimen. Para ustedes, nuestra solidaridad de corazón, como andino, tachirense y católico que soy… no nos van a callar”.

De igual manera, el edil de Proyecto Venezuela se sumó a la propuesta de la edil González y expuso que se llevará este acuerdo al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo.

El concejal Eduardo Delgado dedicó su derecho de palabra a resaltar la persona del concejal José agregando que “hablar de José Vicente es hablar de irreverencia, rebeldía e ímpetu de juventud, es mi compañero de lucha, que ha unido en amor a esta tierra, deseo de cambio y romper las cadenas que hoy oprimen al pueblo de Venezuela, es un joven que se convirtió en una voz que expresaba un pensamiento contrario a este régimen político de Vielma Mora, que lo llamó terrorista, conspirador, lo asedió y hoy día intentó callarlo encerrándolo en una prisión, manteniéndolo como un preso de conciencia”.

— No existe una excusa para que nosotros no estemos defendiendo la causa de José Vicente, porque a él nunca le tembló el pulso para defender la causa de otro demócrata, por eso yo hoy celebro esta sesión, y por ello considero que este acuerdo no debe enviarse con un mensajero, sino que a ese acuerdo se sumen las fuerzas vivas del Táchira, la plenaria de este Concejo Municipal, alcaldes, diputados y todos para asumir esta lucha como propia, para pedirle a la iglesia personalmente que interceda para lograr la libertad de José Vicente, quien ya tiene boleta de excarcelación y vuelva a su hogar con su familia—, destacó el edil por Primero Justicia.

Finalizó resaltando que “quiero ponerme a la orden de José Vicente, su esposa y su familia, para luchar y ser parte del logro de su libertad junto a esta causa, para ponernos de acuerdo con este pueblo noble del Táchira y salir adelante, porque esta lucha está en los corazones de los tachirenses, porque hoy siento que la dictadura llevó a José Vicente a la prisión y nosotros no podemos mantenerlo en el olvido, a pesar de la dificultad que nuestra Venezuela esté viviendo hoy día”.

Seguidamente fue presentado a los presentes un video en el cual se demostró la incansable lucha que ha desarrollado el concejal José Vicente García, desde sus inicios hasta el mismo momento de su detención.

La dirigente estudiantil, Zuleika Meneses, presidenta adjunta de la Federación de Centros Universitarios UNET invitó al resto de estudiantes asistentes al acto al presídium para que la acompañaran a dirigir unas emotivas palabras y recordó que desde el año 2007 comenzó la lucha estudiantil en contra de este Gobierno, acompañados por el concejal José Vicente García. En el año 2009, José Vicente fue electo como vicepresidente del curso de la Escuela de Formación de Líderes. En el 2011 participaron en una huelga de hambre en la universidad donde lograron una serie de reivindicaciones en pro de la masa estudiantil, y en el 2013 fue electo concejal del Municipio San Cristóbal donde prevaleció el amor hacia el pueblo sancristobalense.

Igualmente exigió la libertad inmediata de José Vicente García ya que es un líder con mucho potencial, no sólo como dirigente político, sino como persona. Así mismo, se solidarizó con los familiares de todos los presos políticos de Venezuela y pidió por la pronta liberación de todos.

Por su parte la alcaldesa de San Cristóbal Patricia de Ceballos, resaltó que “hoy aquí reunidos exigimos la liberación del concejal José Vicente García, quien hoy cumple un año de haber sido encarcelado, mi esposo Daniel Ceballos cumple mañana tres años y siete meses de ser preso político, y nuestra solidaridad a todos aquellos luchadores de todo el país que están presos de pensamiento por este régimen dictatorial, por ello extendemos nuestra solidaridad y compromiso por continuar luchando para la salida de este gobierno nacional”.

La primera autoridad municipal se refirió al ex gobernador del Táchira como “el carcelero de estos hombres luchadores que no se doblegaron ante este régimen, hoy quedan desplazados de la tierra del Táchira por decisiones de otros”, por ello en palabras de su esposo Daniel Ceballos continuó expresando que “este régimen ve a los ciudadanos como fichas, quitando su libertad, pretendiendo callar las voces de la democracia, ojalá pudiéramos luchar por los intereses que nos unen a todos que es lograr liberar la democracia de este régimen corrupto”.

Finalizó señalando que “unidos vamos a lograr el regreso de millones de venezolanos a sus hogares, vivir en paz y fraternidad para construir con los dones y talentos que Dios nos ha dado la Venezuela de las oportunidades, palpando la libertad que todos soñamos día tras día, por ello nuestra solidaridad y abrazo fraterno a la familia de José Vicente y todos los familiares de los presos políticos de todo el país”.

Finalmente, la esposa de José Vicente García, María Alejandra Rivera expresó unas emotivas palabras, no sin antes agradecer por los gestos de solidaridad expresados por todos los asistentes, “no sólo por su lealtad hacia el pueblo del Táchira, sino porque se ha desprendido de su familia, de todo, hasta de su propia libertad y sin embargo, su compromiso con el pueblo está íntegro, inquebrantable”.

Resaltó la nobleza de José Vicente para con el pueblo del Táchira, porque está lleno de esperanza, sin odio, ni venganza, él está abierto a la reconciliación de todo el pueblo venezolano, porque ha sido y será un concejal intachable e incansable luchador por los derechos humanos, jamás rehuirá a darle la mano a quien se la ha tendido. Por eso, “es el momento de secarse las lágrimas y seguir adelante. No me voy del país, no voy a renunciar al sueño de estar junto a mi familia en Venezuela ya que todos juntos y organizados podemos lograr la libertad de nuestro país”.

Finalmente el presidente del Concejo Municipal de San Cristóbal concejal Alexis Vivas refirió que “Hoy lamentablemente tenemos que vivir la detención arbitraria e ilegal de nuestro colega José Vicente García, y nos hemos reunido aquí sus familiares, amigos y partido político como es Voluntad Popular, para emanar un acuerdo que solicite al Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y la Iglesia del Táchira, para que se hagan las gestiones necesarias a fin de que nuestro compañero sea liberado, puesto que ya tiene boleta de excarcelación”,

—Por ello hacemos el llamado a estos organismos para que nuestro compañero goce de la libertad que le fue arrebatada injustamente, por un régimen dictatorial y así pueda volver a casa con su familia, y continuar con la esperanza democrática que siempre lo ha caracterizad—, culminó.

Doris Mendoza Díaz