Preso político Juan Giraldo pide ayuda al gobierno de Colombia

Publicado el: 19 Septiembre, 2017 Hora:10:51 AM

El preso político tachirense Juan Pablo Giraldo, recluido en la sede del Sebin del Helicoide en Caracas, envió una carta a los medios de comunicación solicitando que no se olvide su caso y pidió apoyo del Gobierno de Colombia, ya que es ciudadano colombiano para que interceda ante el gobierno venezolano.

A tres años de su encarcelación pide justicia. A continuación la carta.

Caracas 18 de Septiembre de 2017

Hoy cumpliendo 3 años de injusto encarcelamiento en la prisión del Sebin, conocida como Helicoide, he visto salir y entrar compañeros siendo inocentes; a ellos como a mí, los encarcelan por pensar distinto al gobierno.

Desde el 2014 hasta la fecha, se ha incrementado la cifra de personas privadas injustamente de su libertad solo por el hecho de alzar su voz en denuncia y protestas por la difícil situación . Venezuela hoy es el país con mas presos y perseguidos políticos.

Yo tengo una familia la cual quisiera ver, abrazar y compartir con tranquilidad, no solo por unas horas, ya que el tiempo es corto. Los días de visitas es solo los días miércoles y sábado, y son apenas unas horas. Mi familia solo puede viajar una vez al mes -viven lejos, de aquí-, es muy difícil para ellos poder venir, pues como ustedes lo saben, la situación económica que atravesamos en Venezuela es complicada.

Quiero hacer un llamado a la comunidad internacional, pero en especial al gobierno de Colombia , ya que también soy ciudadano colombiano. Les pido intercedan por mí, ya que me niegan mi derecho a la defensa; el tribunal que tiene mi caso desde hace 1 año 8 meses no despachan, es decir, no hacen ningún trámite, lo que hace que mi detención se prolongue más allá del límite permitido por la ley. Voy perdiendo esperanza de un pronto regreso a casa.

Presidente Juan Manuel Santos, usted que ha estado al lado de los venezolanos, le pido que escuche mi petición y ayúdeme a obtener mi libertad.

Juan Pablo G.O

Prisionero político