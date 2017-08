Laidy Gómez proclamada como candidata de AD a la Gobernación

Publicado el: 19 Agosto, 2017 Hora:5:44 PM

Durante un pleno realizado en la casa de AD en San Cristóbal se realizó el cambio formal de candidatura de los socialdemócratas.

Acompañada de todos los integrantes regionales y municipales de Acción Democrática, este sábado la diputada a la Asamblea Nacional, Laidy Gómez, defendió el voto como medio de participación ciudadana durante su presentación oficial como candidata a la gobernación del estado Táchira y agradeció a Dios la oportunidad que tiene para representar a los gochos.

“En mi vida los pasos los marca Dios, no hay voluntad que sea contraria a la justicia divina, y le he pedido al Señor que si me tiene para esto me permita caminar y si no que me deje acompañar. Quiero prometerle a mi estado que lo voy a levantar con voluntad, honestidad, trabajo, compromiso y le voy a entregar la juventud”, al tiempo que recalcó que la dirigencia regional no está formando un club de amigos sino el batallón político para salir a conquistar el Táchira. “Por eso, le digo a mis compañeros, adelante, adelante a luchar milicianos, sean bienvenidos a la conquista de nuestro estado”.

No es momento para resignarnos

La dirigente regional, indicó que “los políticos no nos resignamos a que sigan matando muchachos mientras vemos qué pasa, no lo haremos, vamos a ir al combate electoral para que no hayan más madres que tengan que seguir llorando las muertes de sus muchachos”.

Advirtió que: “No es responsable decirle a los muchachos que sigan matándose en la calles. Por eso le decimos hoy a las familias tachirenses que la vía electoral organizada es el camino que nos va a generar libertad y el que evitará que nos sigan matando más gente y lo vamos a defender porque es un derecho de participación política plasmado en la Constitución”.

Gómez aseguró que el Gobierno le teme a la participación política, “y yo soy una promotora fiel del voto, que además es un derecho del pueblo (…) esa es la consigna que he venido promoviendo por estos años, yo no ando montando esquemas fascistas, por el contrario, me he mantenido defendiendo las herramientas que nos da la Constitución”, dijo.

Insistió en que el llamado a la abstención o negación de participación electoral, debe ser rechazado, pues a su juicio, “a las madres que están llorando a sus hijos no se les puede decir que vamos a renunciar. Aquí estamos en una lucha desigual donde las armas las tiene el gobierno y no el pueblo, por eso no podemos seguir arriesgando la vida de nuestra gente. Que no se nos olvide, los gobiernos pasan y los hombres quedan, y por eso este estado se levanta en contra de la tiranía”.

La aspirante a la gobernación, señaló que las amenazas hechas por la Asamblea Nacional Constituyente en contra de los abanderados para ganar el cargo más importante del estado no son más que amenazas infundadas, “a mí me pueden esculcar a ver con qué prueba me pueden incriminar,yo no soy terrorista, yo soy una mujer comprometida que ha venido promoviendo en este estado que la violencia tenemos que dejarla de lado, mientras me mantengo en la vía de participación política como medio para conquistar la lucha de la democracia”.

Llamado al pueblo que duda

En este sentido, la candidata invitó a todos los tachirenses que tengan dudas sobre la participación ciudadana a unirse a los comandos de defensa del voto “vamos a las mesas, vamos a cuidar los votos; lo invito a organizar equipos políticos que salgan a defender el voto así como lo hemos hecho nosotros durante quince años. Recuerden que el mismo Gobierno negó el referendo revocatorio porque ellos saben que no tienen al pueblo, de manera que nosotros somos responsables y vamos a defender a carta cabal el mayor principio Constitucional que tenemos: el voto”.

Para finalizar, Gómez convocó a las bases del partido Acción Democrática a continuar la lucha desde las calles, casa a casa con la firme convicción de estar haciendo lo correcto por el país. NP