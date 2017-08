Un poco de su propia medicina

Publicado el: 19 Agosto, 2017 Hora:5:51 PM

Por Robert Alvarado

“¡Oh!, Y ahora, ¿quién podrá defenderme?”. Frase tomada del Chapulín Colorado

Tarek William Saab dijo que Luisa Ortega Díaz de Ferrer es culpable de todo lo ocurrido en el país, sólo le faltó sacar un arma y dispararle, pero lo sorprendente es que los temerarios que se rasgaban las vestiduras por ella días atrás, ahora no dijeron ni cuio. ¡Quién lo diría! Tan poco ruido, si el “Fiscal ilegítimo” logró “aperturar” un proceso judicial a la “Fiscal legitima”, catalogada por muchos descerebrados como la mejor alternativa que tenía la oposición, de pasó el poeta que tiene ahora en las manos la acción penal parece desconocer que ese verbo no existe en el DRAE, como tampoco pareciera existir desaciertos a la hora de hablar de la red de extorsión existente en el Ministerio Público hasta la semana pasada, una cosa es que lo planteen en un contexto político para avasallar a “Mi Reina” y otra muy diferente, es que, muy a nuestro pesar, las prácticas extorsivas por parte de Fiscales del Ministerio Público se asimilaron como algo normal en el desempeño profesional de cualquier abogado litigante, extendiéndose desde la más insignificante circunscripción judicial, como lo he denunciado en varias ocasiones, hasta el mismísimo Despacho de la Fiscal General, más exacto sería decir, hasta la oficina de su esposo, cuya tarjeta de presentación era que cuadraba y resolvía cualquier rollo judicial.

No me vengan con el cuento que del árbol caído todos hacen leña, desde hace un buen tiempo he venido advirtiendo sobre los negociados en el Ministerio Público, denunciando casos concretos como cuando quisieron timar a un conocido comerciante árabe en la ciudad de Barinas, pero más específicamente señalando a la Fiscal Luisa Ortega Díaz y a su esposo German Ferrer como cómplices y socios del gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia, en la ruina y encarcelamiento indefinido del empresario yaracuyano Kamel Salame, eso es así como se los digo, León Heredia religiosamente le pagaba a través de Fundación Anros a Luisa y Germán a cambio de mantener a mi defendido en un limbo legal que suma ya más de 10 años de prisión sin juicio. Siempre he sostenido que estos no eran hechos aislados sino sistemáticos e institucionalizados en un contexto de retaliación política capitalizada financieramente por la titular de la acción penal y su esposo que manejaba todo esa platica junto a miembros del matrimonio Ferrer Ortega.

“Es una venganza”, dijo Ortega Díaz después del allanamiento del Sebin a su vivienda, sabiendo que estaba recibiendo medicina de la que ella aplicó a opositores que siguen sometidos a procesos interminables, languideciendo tras la rejas o restringidos en sus casas. Teniendo esto presente como abogado y defensor de presos y perseguidos políticos, tengo que darle la razón a Elvis Amoroso: “Ortega Díaz quiso presentarse como una “angelita” para encubrir corrupción” y a Pedro Carreño acusando a la hija de Germán Ferrer por estar incursa en casos de extorsión, peor aún, también tendría que darle la razón al mismo Gobierno cuando dijo: “la Fiscalía es un nido de ladrones”, olvidando que esa institución lleva 18 años bajo control del chavismo, pero lo bueno fue que lo dijeron; tal vez no sean los más idóneos para hacer esos señalamientos, pero si es bien significativo que hayan dado cuenta de la condición delincuencial de un núcleo familiar que a estas horas ha de saber lo que sintieron infinidad de familias y procesados por órdenes de su madre inmersa en la red extorsiva que querían ocultar acercándose a la oposición.

Como yo veo las cosas, Tarek William Saab no solamente va ganando la batalla para desacreditar a la Fiscal Luis Ortega Díaz, tal vez la Cumbre de Fiscales de América Latina no lo reconozca a él como legitimo en sus funciones, ahora bien, en el ejercicio de esas funciones está dejando tan mal parada a Ortega Díaz decretándole un exilio forzoso y posiblemente la falta de real interés de su participación vía Skype en ese foro, por una razón sencilla, puede ser que sea legitima como Fiscal General, pero tampoco se descarta que puede ser que sea una delincuente como dicen desde la cúpula del Psuv, dos circunstancias incompatibles que se suman al hecho de su ambigüedad, por no decir falsedad congénita, demostrada en materias tan delicadas como la defensa de los derechos humanos, existiendo hechos que corroboran esa percepción por daños causados a personas como la Juez María Lourdes Afiuni. Ana Mercedes Díaz, con su estilo punzante, se refirió a estos hechos en los siguientes términos: “Así como divulgaron lo robado por Luisa Ortega Díaz. Así probarán lo robado por los líderes de la MUD si apoyan la ayuda de EUA”.

Leonardo Padrón, refiriéndose a esta situación, indicó: “A veces les da por el autorretrato y no se dan cuenta”, porque a decir verdad, más que un proceso judicial serio y confiable, la acción penal en contra de Luisa Ortega Díaz y German Ferrer luce como un espectáculo de muy baja factura a propósito de los dimes y diretes en que han caído los protagonistas de esta historia y de otros que se han coleado forzados por las circunstancias. Germán Ferrer retó a Saab a comparar su firma con la de los documentos, igualmente creó el rumor de que empresarios que desangraron a Venezuela a través de PDVSA se aliaron a Diosdado para revertir investigaciones, bien hecho por el Chino Ferrer, porque si hay algo que sí ha hecho bien este gobierno, es hacer que los venezolanos duden hasta del día en que nacieron y si alguien lo sabe es el esposo de la Fiscal, quien es todo un experto en crear dudas, no lo dijo pero lo dio a entender: ¡VOLVIÓ A FALSIFICAR FIRMAS!, como queriendo conjurar una desgracia que quiso evitar a toda costa.

No le quedó otra, Luisa Ortega Díaz marcó la milla y huyó del país para no someterse a la justicia chavista, oportunidad que no tuvieron cientos de venezolanos hostigados, acosados, extorsionados y privados de libertad ilegalmente por disposición libérrima de su Despacho. Luisa Ortega, junto a su familia y a sus Fiscales, le volvió la vida de cuadritos a un gentío y después huye como una rata peluda, mojada y jadeante, no son capaces de enfrentar sus errores y mucho menos tratan de arreglarlos, porque saben muy bien que con este régimen no hay arreglo posible como pretenden hacernos ver quienes optaron erróneamente por las elecciones regionales. Ella que juró que iba a luchar hasta lo último, se fue al parecer con muchas pruebas de marramuncias de los rojos rojitos, se fue porque según ella Nicolás persigue a todo aquel que se le opone, tarde piaste Luisa, nada más por eso te mereces el trago de tu propia medicina, amarga, ardiente, como la aplicada por ti a los presos políticos.

Cualquiera información o sugerencia por mis direcciones electrónicas robertveraz@hotmail.com robertveraz@gmail.comgrsndz629@gmail.com o bien por mí teléfono 0414-071-6704 y asimismo pueden leer esta columna y otras cosas más por la señal en vivo de RCTV INTERNACIONAL en mí página Web: www.robertveraz.galeon.com ahora mi columna se traduce en Inglés http://robertveraz.galeon.com/aficiones2595740.html y sigan mis comentarios y opiniones por @robertveraz en twitter ¡Hasta la próxima semana, Dios los bendiga!