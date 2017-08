No abandonaremos ningún espacio: Valero

Publicado el: 19 Agosto, 2017 Hora:5:49 PM

Dip. Carlos Valero, jefe de la fracción parlamentaria de la AN.

El jefe de la bancada del partido Un Nuevo Tiempo en la Asamblea Nacional, diputado Carlos Valero aseguró en los gobiernos totalitarios lo primero que asesinan es la verdad y crean estructuras para legalizar actos irregulares como lo ha venido ejecutando la “frauduleta” Constituyente.

Valero explicó que la Asamblea Nacional Constituyente la han pretendido imponer como una abanderada del poder originario, “cuando el mundo sabe que desde su anuncio estuvo envuelta en inconsistencia legal y jurídica, ayer vimos como desde la misma directiva se dijo que los diputados electos por el voto universal, directo y secreto desconocíamos al pueblo que supuestamente apoyó el artificio encuentro del Psuv que además ha ido secuentrado instalaciones del Palacio Federal Legislativo, pero es que está claro quien desconoce a los venezolanos. El gobierno de Nicolás Maduro, desde que perdieron la mayoría de los curules se dieron a la tarea de desconocer al electorado y crearon innumerables sentencias protegidos por un Tribunal Supremo de Justicia que se ha dado a la tarea de ser el brazo ejecutor ‘legal’ de los caprichos del Ejecutivo y no velar por la estabilidad de los ciudadanos, al contrario, protagonizó un golpe de Estado”.

El abanderado de la tolda azul indicó que ayer, después que le dieron lectura a un decreto viciado en donde la ANC usurparía funciones de la AN, debido a que asumirían el mandato de legislar, generaron un impacto no sólo mediático, sino que la comunidad internacional se pronunció de inmediato al estar en presencia de una vulgar destitución de poder que “rápidamente desmintió la directiva de la fraudulenta Constituyente, y de una manera grosera llamo a los parlamentarios a trabajar, cuando la verdad es que hemos promovido y realizado nuestro trabajo de crear leyes y fiscalizar, pero resulta que las autoridades que permanecen a la cabeza de instituciones se han negado a comparecer cumpliendo con un supuesto desacato con el que pretendieron silenciarno, pero resulta que tal medida la hemos desconocido por carecer de argumentos y es que un recurso interpuesto irregularmente por una abogada funcionaria de la Alcaldía Libertador, encabezada por Jorge Rodríguez, no ha demostrado después de más de un año el supuesto fraude ocurrido en elecciones de Amazonas, mientras que la empresa Smarmatic encargada de recaudar y procesar datos del Consejo Nacional Electoral expuso lo ocurrido en la votación de la Constituyente”.

El parlamentario Carlos Valero dejó claro que los legisladores no abandonarán ningún espacio, ni la Asamblea Nacional, ni las calles, ni el derecho al voto “que no le pertenecen a la cúpula de Maduro”.