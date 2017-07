Registro municipal labora en horario normal para atender a sus usuarios

Publicado el: 19 Julio, 2017 Hora:6:13 PM

El Registro Civil municipal ha venido desempeñando sus actividades con normalidad a pesar de la situación de zozobra que se vive en el país, así lo dio a conocer la registradora principal, Enny Pérez.

Denunció Pérez que este martes un grupo armado sin identificar hizo que funcionarias vivieran una situación desagradable ya que fueron perseguidas por estos sujetos, lo que obligo a trabajar después de las 3.00 pm a puerta cerrada.

Declaró que es triste ver que los funcionarios públicos- de cualquier organismo municipal, regional o nacional- sean perseguidos sólo por portar el uniforme de la institución en la que se desempeñan, las ciudadanía no entiende que los funcionarios tienen que trabajar a pesar de que no haya transporte y tienen que llegar a sus lugares de trabajo caminando, colocándose en riesgo.

“Llamo a los sancristobalenses, a los usuarios del registro que no lleguen molestos de la calle, del día a día porque todos vivimos lo mismo, y menos se deben de molestar porque vienen a requerir 5 ó 10 partidas y no se las sacamos”.

Explicó que obedeciendo al servicio de gratuidad pretenden solicitar esta cantidad de partida sin traer hojas, y el registro municipal no se escapa de la realidad que vive Venezuela, no se encuentra el papel y sí se consigue es costoso.

Además la fuente dijo que no se puede trabajar con papel reciclado porque no se tiene como certificar por detrás, por tanto se tienen que fotocopiar las partidas en hojas blancas y tipo oficio, aunado a esto el precio del tonner y la tinta es muy elevado, se trabaja con sacrificio, con lo poco o mucho que aporta la alcaldía de San Cristóbal.

“Necesitó que el sancristobalense entienda que no pueden llegar a exigir un número de partida elevado, cuando sólo podemos dar una gratuita, no es que se cobre, sino que necesitamos que traigan el recurso, no somos la única institución que lo está pidiendo”. Aseveró la Registradora.

Finalizó diciendo que se están ejecutando jornadas junto con la alcaldía del municipio en las comunidades, ya se han ejecutado dos, una en la comunidad de Los Teques y otra en Pirineos I, con la intensión de llegar a cada persona que necesite este documento tan importante para esta temporada que son las inscripciones escolares.

