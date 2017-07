Gobierno Nacional no ha enviado recursos para pagar aumento salarial

Publicado el: 19 Julio, 2017 Hora:6:31 PM

Asllelhy Betancourt Directora de Planificación Estratégica y Presupuesto

El gobierno nacional ha decretado gran cantidad de aumentos en lo que va del año, alegando que cada uno de los recursos fueron enviados a las distintas alcaldías y gobernaciones a nivel nacional a fin de cubrir los aumentos salariales y las diferencias que esto genera en incidencias, así como el incremento del cesta ticket desde inicio del año.

Hasta la fecha indicó la Abogada Asllelhy Betancourt Directora de Planificación Estratégica y Presupuesto, que los pocos recursos que ha enviado el gobierno nacional solo ha alcanzado para cubrir la diferencia de lo que representa el cesta ticket hasta 108 mil bolívares.

“A los funcionarios municipales no se les ha podido pagar las diferencias de aumentos salariales, ya que no han remitido los recursos suficientes para ello, tanto así, que el mismo día que el Presidente de la República decretó el aumento del cesta ticket y sueldo, dijo que los recursos ya estaban enviándose a las alcaldías y gobernaciones, cosa que no fue cierta”, dijo Betancourt.

Puntualizó la Directora de Planificación Estratégica y Presupuesto, que en fecha 06 de julio del 2017 sale publicado en gaceta Nº 6314 el monto asignado a la alcaldía de San Cristóbal que no supera los 127 millones, cantidad que es mínima y solo alcanza para el pago de la diferencia del cesta ticket llevándolo a 108 mil bolívares, “aún no hemos sido beneficiados con recursos para pagar las diferencias del mismo a 136 mil y a 150 mil”.

Aun cuando esa información sale publicada en gaceta del 06 de julio del presente año, hasta el día de hoy no ha sido abonado en el tesoro municipal el dinero para cumplir con los compromisos pendientes con trabajadores de la alcaldía capitalina.

Asimismo, esto denota más la forma arbitraria que el gobierno realiza incrementos con pañitos de agua tibia, indicando que ya han sido enviados los recursos, cuando esto hasta la fecha de hoy no es cierto.

Finalizó que debido a que los recursos no han sido depositados, la municipalidad ha llevado la información de Onapre, BCV, Ministerio de Finanzas, Dirección de Finanzas, es decir a organismos nacionales donde se informa hasta donde llega la deuda con los funcionarios de la alcaldía de San Cristóbal, oficios de los que aún no se ha obtenido ninguna respuesta.

Mónica Lizcano