Requesens: “no habrá Plan Zamora que detenga a la gente”

Publicado el: 19 Mayo, 2017 Hora:11:30 AM

La Mesa de la Unidad Democrática en la vocería de los diputados Juan Andrés Mejía y Juan Requesens, convocó a la gran jornada nacional de protesta que se efectuará el día 50 de resistencia en contra de la dictadura, la cual se llevará a cabo este sábado 20 de mayo en todos los estados de Venezuela con la convicción de que “seguiremos en la calle hasta lograr el cambio”.

Al presentar la agenda de manifestaciones de los próximos días el diputado a la Asamblea Nacional por el Táchira, Juan Requesens señaló que en esta región del país continúa la represión, los destrozos y saqueos en contra de la población trabajadora, y responsabilizó al gobernador Vielma Mora y sus grupos paramilitares armados de la violencia desatada en el estado andino.

Destacó Requesens que está comprobado el uso de armas de fuero de guerra en las manifestaciones, cuando este jueves el Ministerio Público imputó a tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por el asesinato del señor Manuel Castellanos en Tucapé, municipio Cárdenas, quien falleció por una herida en el cuello por bala de FAL calibre 762, un arma de guerra “es falso que no estén usando armas, es falso que no estén disparando, claro que lo hacen y así asesinan a nuestros jóvenes”.

Además recordó Requesens que en el Táchira van 4 asesinados en los últimos días durante las manifestaciones, de los cuales al menos 3, ya está demostrado que fueron a manos de funcionarios : “Luis Alviarez fue asesinado en Palmira, municipio Guásimos y hay tres Policías Nacionales Bolivarianos imputados; por el crimen de Diego Hernández, en Capacho Nuevo, fue imputado un funcionario de Politáchira, entonces queda más que evidenciado que las armas están siendo usadas para reprimir y tratar de silenciar y atemorizar a nuestro pueblo, y que Vielma Mora es el autor intelectual de esas órdenes de asesinar a la gente”.

Expresó Requesens que no habrá plan Zamora en ninguna fase que detenga a la gente “no nos van a amilanar, no nos van a detener. Hoy, cuando van más de 47 días de resistencia, seguimos en la calle y no regresaremos hasta que salgamos de la dictadura, por eso tenemos una agenda que el pueblo respaldará como lo ha hecho hasta ahora porque están cansados de este desastre de gobierno” dijo Requesens.

En tal sentido Juan Andrés Mejía, también diputado, indicó que la concentración este sábado en Caracas iniciará a las 10 de la mañana en la autopista Francisco Fajardo, mientras que en Táchira saldrán desde Asogata, Plaza Daniel Tinoco, Redoma del Educador, y Plaza Miranda hacia la séptima avenida de San Cristóbal.

“Seguimos en rebelión cívica, pacífica, seguimos resistiendo en paz, pero convencidos de que es en la calle donde vamos a conquistar nuestros derechos, la democracia, la libertad, y el fin de esta crisis que nos agobia. Hoy hay más muertos, más represión, lamentamos el asesinato del compañero Paul Moreno, en el estado Zulia, y por él y por todos nuestros caídos, seguiremos con más fuerza luchando por nuestro país” dijo Requesens.

Nota de Prensa