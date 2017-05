Manuel Peñaloza:“Grupos violentos pagados se salieron de control”

Publicado el: 19 Mayo, 2017 Hora:10:25 AM

La oposición venezolana, estaban buscando muertos y los generaron, porque esta clase dirigente “es capaz de sacarse un ojo para ver un tuerto”, y ahora con los muertos hacen una alegoría de lucha, que publican por las redes como trofeo a sus seguidores, jugando con la tristeza y el honor de las familias enlutadas por la barbarie terrorista que ha cobrado la vida a seis personas en el estado Táchira de los 52 infortunados caídos en manos del fascismo destructor y criminal en “el plantazo” en todo el país.

Así lo declaró el diputado Manuel Peñaloza, vicepresidente del Consejo legislativo al señalar que ahora la nueva práctica de la oposición, es tratar de mantener una actitud pacífica en el discurso y la acción para hacer ver que nada tienen que ver con lo que está pasando, cuando realmente deberán enfrentar a la justicia, por su responsabilidad en los crímenes cometidos.

Lamentablemente la derecha abrió “la Caja de Pandora” y ahora cuando, la locura, el vicio, la pasión, la plaga, la tristeza, la pobreza y el crimen; se han extendido en el estado Táchira, no la pueden cerrar, porque contrataron delincuentes para acompañar las supuestas marchas pacíficas y sobre ese acuerdo los financiaron con un primer desembolso entregado en la frontera tachirense, provenientes de Estados Unidos y ahora cuando se les agotó el dinero, ofrecieron como botín el saqueo de empresas, comercios, medianos y pequeños emprendedores para “honrar” el compromiso contraído con estas bandas de criminales.

La MUD consciente ya que sus grupos violentos contratados se salieron de su control, porque no respetan por el incumplimiento en el pago ofrecido, estos forajidos andan saqueando en su afán por garantizarse una estabilidad económica y arremeten contra los comerciantes e industriales, ganaderos y contra todo lo que esté emparentado con la intelectualidad del golpe suave y continuado, pagando ahora justos por pecadores y el pueblo de a pie.

Afirmó Peñaloza que esta clase dirigente de la derecha ahora es víctima del hampa con la que no se puede pactar, porque al delincuente no les importa si son chavistas u opositores, solo les interesa obtener beneficios económicos donde el fin justifica los medios; ahora esta intelectualidad anda buscando desmarcarse para salirse del embrollo creado, apelando a la mentira para buscar culpables en la FANB, alegando que no salieron a contener lo que ellos mismos generaron.

Esta seudodirigencia anda asustada tratando de correr, abandonando a su militancia, tratando de salir de ese enfoque propiciado, pero aun cuando tengan la posibilidad de salir corriendo, les quedará la cuenta pendiente porque los delitos cometidos no prescriben; fue un fracaso total su llamado a la violencia, están destruyendo la ciudad con grupos armados, ahora pretenden no asumir su responsabilidad, enfatizó.

Por otra parte, dijo “queremos decirle al pueblo del Táchira que la alcaldesa Patricia de Ceballos y Laidy Gómez, son las figuras más peligrosas por su posición de poder y política de financiar estos grupos del terror, bandas organizadas y colectivos armados de VP, tienen en zozobra y bajo amenazas al pueblo de San Cristóbal y el área metropolitana hasta donde han expandido su política de destrucción sistemática.

La burgomaestre capitalina y la diputada Gómez ahora salen sin desparpajo, tratando de deslindarse de su responsabilidades, alegando que fue la FANB que no pudo contener la violencia de estos grupos por ellos organizados desde la Alcaldía de San Cristóbal. Que cinismo el de la alcaldesa al desmeritar el trabajo de la Fuerza Armada, que ha hechos todos los esfuerzos para contener la violencia.

En esa misma onda están Alberto Maldonado, responsable de los tranconazos de la troncal 5, de los grandes saqueos a comercios de Torbes, y ahora sale cínicamente ofreciendo solidaridad y apoyo a estos comerciantes; igual se encuentran el diputado Freddy Guevara, quien a través de su cuenta Twiter dice que el Plan Zamora II en el Táchira y los 2 mil efectivos desplegados, es un rotundo éxito, dejando una triste, porque nadie le cree.

Rodrigo Hidalgo