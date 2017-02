Samark López, el hombre que demostró que ser rico es malo

Por Gustavo Azócar Alcalá

Si la memoria no me falla, fue en Abril de 2005. El difunto Presidente Hugo Chávez Frías se encontraba en un acto junto a un grueso grupo de empresarios venezolanos, algunos de los cuales no se creían mucho el cuento del Socialismo del Siglo XXI. Chávez los miró a los ojos y les dijo: “Ser rico es malo”.

En mayo de 2009, para que no quedara dudas de que no quería nada con los ricos, Chávez lo volvió a decir: “Nosotros no queremos ser ricos, ser rico es malo. Es inhumano. Así lo digo. Yo condeno a los ricos. Lo que hay que ser es útil”.

Y un poco antes de morir, el 1 de octubre de 2011, el líder de la revolución lo dijo una vez más: “Ser rico es malo y lo repito: ser burgués, ser ricachón es malo. Y me afianzo en mi pensamiento cristiano. Cristo lo dijo: más fácil será que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el cielo”.

Samark José López Bello, a quien las autoridades de la OFAC en EEUU identifican como el principal testaferro del actual vicepresidente Tareck El Aissami, nacido el 27 de julio de 1974 y titular de la cédula de identidad es la número 11.208.888, nos ha demostrado que Chávez estaba orinando fuera del perol. López Bello nació en Imataca, Casacoima, Delta Amacuro y vivió durante muchos años en Tucupita. Luego se mudó a Puerto Ordaz, estado Bolívar.

Antes de que Chávez asumiera al poder, en enero de 1999, López Bello era vulgarmente un “pelabolas”. Andaba con una mano adelante y otra atrás. Samark pertenecía a una familia con escasos recursos económicos. Sus padres eran profesores. Pero después que el comandante intergaláctico asumió el poder, y mejor aún, luego que Tareck El Aissami se metió en el gobierno, la vida de Samuel José López Bello cambió para siempre, al punto de haber sido catalogado como uno de los “boliburgueses” más prominentes de la Revolución”. López se convirtió en el presidente de Profit Corporation, empresa que desde el año 2010 se ha hecho de fabulosos contratos con PDVSA, PDVSA, PDVAL GAS y el Ministerio de Relaciones Interiores.

De profesión economista, Samark López Bello, a quien algunos medios identifican como el flamante nuevo propietario del diario Ultimas Noticias de Caracas, se lo vincula con un plan gubernamental para destronar a Empresas Polar. La idea fue entregar miles de toneladas e insumos a la Cervecería Regional (propiedad de Ricardo Cisneros) con la finalidad de desplazar del mercado cervecero a Empresas Polar. En el plan se invirtió una enorme cantidad de dólares, pero el mismo no produjo los resultados esperados.

Quienes lo conocen señalan que Samark López pasó de ser director de Planificación en la Gobernación de Mérida a dueño de varias empresas contratistas de PDVSA. Su nombre sonó cuando se descubrieron centenares de contenedores y galpones abarrotados de productos en estado de descomposición comprados por PDVAL. La mayoría de los contratos obtenidos por López en Venezuela, se manejan a través de una de las empresas identificada como Profit Corporation C.A.

López Bello también se ha visto salpicado en hechos muy confusos que apuntan hacia una guerra entre mafias. Su presunta vinculación con los bajos fondos salió a la luz luego del asesinato –dentro de una camioneta blindada– de Renny Rojas, efectivo de la Dirección de Contrainteligencia Militar y jefe de seguridad del “empresario”. El asesinato fue “invisibilizado” por el régimen. Pero en medios periodísticos se dijo que el crimen había sido cometido por el narcotráfico, especialmente por uno de los brazos que opera en el seno de la FANB y que se conoce internacionalmente como el Cartel de los Soles.

PROPIEDADES EN EEUU

De la noche a la mañana, el humilde muchacho nacido en Delta Amacuro, se convirtió en empresario y se metió de lleno en las grandes ligas, adquiriendo millonarias propiedades en Florida. En 2012 pasó a formar parte de un exclusivo grupo de accionistas del banco Intercontinental Bankshares LLC, obteniendo 8,52% de las acciones. La entidad financiera está ubicada en 5722 SW 8th Street en la zona del West Miami y en los actuales momentos se encuentra bajo la lupa federal.

López Bello también se hizo propietario de condominios de lujo en la exclusiva zona de Brickell. Allí compró tres apartamentos en el mismo edificio Residencias Four Seasons, valorados aproximadamente entre 4 y 5 millones de dólares cada uno. La dirección es 1425 Brickell Ave, unidades 63-F, 65 E y 46B. López utilizó la modalidad de compra por corporaciones para la adquisición de estos apartamentos de lujo, para lo cual creó los siguientes registros corporativos en Florida: N- 71-1053365, N-90-1019707, N-90-0865341.

No conforme con eso, López Bello creó varias empresas, entre las cuales destaca Agusta Grand 1 LLC, con domicilio fiscal en Miami, Florida, bajo el número de registro N-36-4802365 y 200 PSA Holding LLC, N-80-0890696. En pocos meses, Samark José López Bello fundó al menos trece compañías en EEUU, América Latina y Europa entre las cuales destacan:

7 Welbeck Street, Londres W1G 9YE, Reino Unido; Comercial Número de Registro OC390985.

YAKIMA Trading Corporation, Ph Ocean Business Plaza- Plaza Marbella, Piso 24, Oficina 24-08 Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47, Panamá, Barbados; RUC # 3196611412868.

ALFA UNO, CA, Av. Principal, Manzana 26, piso 1, Zona A. Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela

GRUPO SAHECT, CA, Av. Guaicaipuro, con Calle Urdaneta, Edificio San Marcos, Piso 9, Ofic. 9-2, Chacao, Caracas, Venezuela

MFAA Holdings Limited, 281 impulsión de la costa, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas. Número de empresa 1793372- Islas Vírgenes Británicas.

Lucro, CA, Av. Venezuela con Calle Mohedano, Torre JWM, piso 4, Oficina 4, El Rosal, Caracas, Venezuela

SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, CA, 1a transversal, Parcela 304-26-06, Zona Industrial Los Pinos, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela,

SMT TECNOLOGIA, CA, Av. Venezuela, Edificio JWM, Piso 7, Ofic. 72, El Rosal, Caracas, Venezuela.

OSTENTOSO EL MUCHACHO

Una investigación adelantada por periodistas del canal de noticias Univisión, determinó que López Bello compró una mansión de estilo mediterráneo moderno en la exclusiva zona de Gables Estates, al sureste de Miami, por 16.5 millones de dólares.

Univisión dijo que “los 16.5 millones de dólares fueron pagados en efectivo, según registros. La propiedad está ubicada en el 325 de Leucadendra Drive. La mansión de nueve habitaciones y nueve baños no figura en la lista de bienes incautados al funcionario por la OFAC. En la mansión vivieron hasta hace pocos días la esposa de López, Loisinette Leiva, y los tres hijos de la pareja.

La casa cuenta con una sala de cine, pisos de mármol, ascensor y un muelle frente al canal del Lago Minore. Fue comprada el 18 de abril 2016 por 16.5 millones, el doble de lo que fue vendida en marzo de 2014.

Pero eso no es todo: Univisión dijo también que el empresario Samark López, llevaba una vida de multimillonario en Miami, dándose lujos como el de pagar en efectivo $3.4 millones por un apartamento en una zona céntrica de la ciudad. Según registros, López pagó $4.3 millones de dólares por otros dos apartamentos. Los tres departamentos están ubicados en la torre Millenium, en Brickell, al interior de un condominio residencial de lujo. López tenía a su disposición un avión modelo Gulfstream 200, con matrícula N200VR, de unos $9 millones de dólares.

DEMANDA EN EL BANCO DE VENEZUELA

Mientras Samark López Bello invertía millones de dólares en Miami, en Venezuela confrontaba problemas para pagar un préstamo por 3 mil millones de bolívares en el Banco de Venezuela. El Juzgado de Primera Instancia Agraria de la

Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, lo condenó el 14 de agosto de 2009 a pagar una importante suma de dinero por mala paga.

La sentencia establece que “el demandado supra identificado, SAMARK JOSE LOPEZ BELLO, a los fines de evitar nuevos gastos judiciales, honorarios de abogados y la ejecución de la sentencia de fecha 14 de agosto de 2008, decisión esta que declaró firme el Decreto Intimatorio de fecha 23 de abril de 2008, y ordenó la cancelación a la parte actora las cantidades dinerarias por concepto de capital, intereses ordinarios y moratorios causados hasta la citada fecha, así como los intereses ordinarios y moratorios que se sigan causando hasta la total y definitiva cancelación de las deudas, calculados mediante experticia complementaria del fallo.

López propuso pagar al Banco la suma de DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS BOLIVARES FUERTES CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (BsF. 270.766,54), cantidad esta que comprende el saldo de capital de los dos préstamos agropecuarios aquí demandados de fechas 10 de febrero de 2005 y 5 de mayo del mismo año, intereses ordinarios y moratorios, así como gastos judiciales, el cual entregó en este acto mediante cheque de gerencia librado contra el BANCO CANARIAS distinguido con el N° 50055762, de fecha 23 de abril de 2009, por la cantidad arriba señalada.

NEGOCIOS EN PANAMA

López tiene una empresa en Panamá con la cual se ha dedicado casi por completo a hacer negocios con la revolución bolivariana. La empresa se llama Yakima Trading Corp., constituida el lunes 18 de febrero de 2002, con escrituras registradas en la notaría de Décima del Circuito, con actividad en Panamá.

La empresa tiene entre sus principales clientes a Pdvsa. Vendió casas prefabricadas a Pdvsa Servicios, para la Misión Vivienda Venezuela. En febrero la junta de accionistas nombró como presidente a Samark López Bello y de vicepresidentes a José Esteban Chacín Bello y Enrique Alberto Chacín Bello. Su número de Registro es el 412868

También fue registrada el 10 de febrero de 2014, Yakima Oil Trading LLP, ubicada en la Calle Beatriz M. De Cabal, Edificio Banco, Aliado Octavo Piso, P.O Box 5108, Panamá. La firma es una subsidiaria de Yakima Oil Trading registrado en el Reino Unidos y ubicada en 54 Portland Place, London, United Kingdom, W1B 1DY.

La OFAC dice que “López Bello es un importante testaferro de Tareck El Aissami y como tal se dedica al lavado de dineros procedentes del narcotráfico. El Aissami “usa” a López Bello para adquirir determinados bienes. López Bello también se encarga de las gestiones de negocios y las cuestiones financieras de El Aissami, con lo que genera considerables ganancias producto de las actividades ilegales que benefician a este último”. La fortuna conjunta de El Aissami y López Bello se calcula en 3 mil millones de dólares americanos.

Una fotografía que circula en las redes sociales muestra a Samark José López Bello luciendo un reloj valorado en 625 mil euros. Aquel humilde muchacho que pasó su infancia corriendo por las calles de Tucupita es hoy en día un próspero empresario socialista, bolivariano, revolucionario y “anti imperialista”. Un digno heredero de Chávez que ha demostrado que, ciertamente, ser rico es muy malo.

