Corposalud descarta brote de Chagas en comunidad del municipio Cárdenas

Publicado el: 18 Septiembre, 2017 Hora:3:14 PM

Corposalud: No hay información oficial que confirme presencia de la enfermedad

Autoridades de la Corporación de Salud del estado Táchira descartaron hasta ahora, la presencia de un brote de Chagas en el sector Prados del Torbes del municipio Cárdenas, luego de que se generará una alarma tras el fallecimiento de tres menores, uno de ellos en el Hospital Central y dos en un centro de Salud en Cucuta, Colombia.

Según el doctor Freddy Prato, presidente de Corposalud quien estuvo acompañado por Américo Márquez, epidemiólogo regional, Aliary Rashiery, jefe de Salud Colectiva y Redes y Mirna Méndez, directora regional de Salud Ambiental, hasta la fecha no tienen información oficial que confirme la presencia de la enfermedad de Chagas ni en los fallecidos ni en las tres personas que se encuentran hospitalizadas en el Primer Centro de Salud del estado.

“La niña de 9 meses ingresa al Hospital Central el 27 de agosto con una insuficiencia respiratoria y fallece el 5 de septiembre por esta causa. Luego de esto sus familiares viajan a Chinacota Colombia, y allí 3 menores empiezan con sintomatología y tras agudizarse su patología son transferidos al Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta, y fallecen dos de ellos el día viernes y un tercero se mantiene en UCI”, explicó el galeno.

Prato destacó que de manera extraoficial se dice que estos menores presentaron una enfermedad que se denomina Chagas, pero hasta hoy no cuentan con información oficial de Colombia ni del MPPS que confirmen la presencia de la enfermedad, por lo que siguen esperando que se les informe sobre estos casos sospechosos para poder dar la veracidad de la causa de fallecimiento.

Aseguró que aún no tienen conocimiento si en Cúcuta a los dos menores se les practicó la autopsia de ley que se establece para estos casos, para que se pueda hablar con exactitud de la enfermedad de Chagas como supuestamente se está haciendo ver.

“Nos preocupa que esta información se maneje en redes sociales de forma ligera, sin conocer bien los casos ni la enfermedad, nosotros acá en Corposalud estamos abocados en verificar estos casos, por ello desde el día sábado el equipo de salud se encuentra trabajando en el lugar de residencia de la familia, específicamente en el sector Prados del Torbes de Santa Eduviges, municipio Cárdenas, para evaluar la zona”, agregó.

Comentó que durante la evaluación realizada por Salud Ambiental en el sector capturaron durante este fin de semana 7 triatominos o chipos y todos dieron negativo al Chagas, asimismo la mañana de este lunes capturaron otros vectores y se mantiene la negatividad.

En cuanto a las personas que residen en el sector y que se encuentran recluidos en el Hospital Central porque presentaron sintomatología, el galeno aseguró que se encuentran estables y todos dieron negativo al Chagas, insistiendo en que se le sigue haciendo su valoración para determinar la causa de su sintomatología.

“Nosotros no tenemos presencia de Chagas ni en lo vectores ni en las personas que han sido valoradas, estamos esperando que las autoridades de Colombia nos den información oficial sobre las causas del fallecimiento de los dos menores, pues a la niña que falleció en el HC no se le hizo autopsia porque los familiares no lo autorizaron”, dijo.

Señaló que la enfermedad de Chagas no suele comportarse de forma tan agresiva y es por ello que no descartamos que se trate de otra enfermedad, pero primero se están haciendo las evaluaciones correspondientes, pues se podría tratar de clamidia u otra infección que circula en el ambiente.

Recordó que el Chagas es una enfermedad transmitida por un vector conocido como chipo, que al picar deja sus heces y al tener contacto con ellas, la persona se contamina, los síntomas suelen ser fiebre, malestar, dolor abdominal e afección cardiaca, que aunque pudiera generar una insuficiencia respiratoria, la misma tiene un periodo de incubación lento y no es tan agresivo como se evidenció en los menores fallecidos.

Prato aseguró que el equipo de salud mantiene la comunidad de Prados del Torbes en constante vigilancia epidemiológica, descartando la presencia de Chagas en los vectores y habitantes del sector, esperando dar prontamente una respuesta a la colectividad en general sobre las causas del fallecimiento de los menores.

Para finalizar Américo Márquez, epidemiólogo regional instó a la población a limpiar a los alrededores de sus viviendas, para evitar que cualquier vector pueda alojarse, lo mejor es acabar con los criaderos potenciales y eso se logra haciendo limpieza regular de la zona.

Jhoana Suárez